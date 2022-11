Bagaimana Cara Menonton Piala Dunia FIFA 2022ᵀᴹ secara LANGSUNG dan GRATIS di SBS

TONTON pertandingan Piala Dunia FIFA 2022ᵀᴹ secara LANGSUNG dan GRATIS di SBS dan SBS On Demand .





Piala Dunia FIFA 2022ᵀᴹ dimulai pada hari Senin, 21 November dan akan disiarkan secara gratis dan eksklusif untuk Australia di SBS.





Kesemua 64 pertandingan dari Qatar akan ditayangkan secara langsung dan gratis, dengan delapan pertandingan langsung ditayangkan di SBS VICELAND.



Kapan Piala Dunia FIFA 2022ᵀᴹ dimulai?

Piala Dunia FIFA 2022ᵀᴹ dimulai pada 21 November dan akan disiarkan secara langsung dan eksklusif di SBS untuk Australia.



Jadwal Pertandingan Piala Dunia FIFA 2022ᵀᴹ

Upacara pembukaan akan mengawali pertandingan pembuka turnamen antara tuan rumah Qatar dan lawan grup Ekuador. Babak grup berlanjut hingga pertandingan terakhir antara Serbia dan Swiss pada 3 Desember (AEDT)



Babak penyisihan grup: 21 November 21 - 3 Desember

16 Besar: 4 - 7 Desember

Perempat Final: 10 - 11 Desember

Semifinal: 14 - 15 Desember

Babak playoff ke-3 dan ke-4: 18 Desember

Final Piala Dunia: 19 Desember 19

Tonton Piala Dunia FIFA 2022 ᵀᴹ di TV

The 2022 FIFA World Cup will take place in Qatar Source: Getty / Getty Images SBS dan SBS VICELAND akan secara eksklusif menjadi rumah free-to-air untuk ke-64 pertandingan, dengan sebanyak total 500 jam konten Piala Dunia FIFA disiarkan di dua saluran selama berjalannya turnamen.





Selain siaran pertandingan langsung dari kesemua 64 pertandingan - delapan diantaranya akan ditayangkan di SBS VICELAND - penawaran konten kami akan mencakup World Cup Daily dan FIFA TV Preview Shows, pertandingan Piala Dunia klasik serta tayangan ulang pertandingan dari Qatar 2022.





Banyak pertandingan akan ditayangkan pada jam-jam yang menguntungkan bagi penggemar di Australia, dimana tujuh pertandingan di babak penyisihan grup akan dimulai pada jam tayang utama pukul 21.00 (AEDT) dan 20 pertandingan penyisihan grup akan dimulai pukul 06.00 (AEDT).



World Cup Daily Show dan FIFA TV Preview Show

World Cup Daily show akan menjadi satu wadah lengkap bagi warga Australia untuk mengetahui semua hal tentang Piala Dunia FIFA pada setiap hari pertandingan.





Setiap episode penuh aksi akan mencakup sorotan terkini, pratinjauan, analisis pakar, wawancara eksklusif, dan bintang tamu, ditambah semua berita terbaru, tayangan, dan reaksi di lapangan dari Qatar, di Australia, dan di seluruh Dunia .





World Cup Daily show akan ditayangkan mulai pukul 17:30 (AEDT) setiap malam di SBS dan akan diikuti oleh FIFA TV Preview Show. Penawaran VOD digital pertama akan tersedia lebih awal melalui SBS On Demand.



Pertandingan klasik Piala Dunia FIFA

SBS On Demand memiliki 25 pertandingan klasik Piala Dunia FIFA dari tahun 1986 hingga 2018 untuk memungkinkan penonton menghidupkan kembali beberapa pertandingan terhebat di panggung sepak bola terbesar.





Sebagian besar pertandingan klasik ini juga akan disiarkan di SBS dan SBS VICELAND selama berlangsungnya Piala Dunia.



Saksikan Piala Dunia FIFA 2022ᵀᴹ lewat SBS On Demand

Buat akun SBS On Demand untuk bisa streaming ke-64 pertandingan Piala Dunia FIFA 2022 ᵀᴹ secara langsung dan gratis kapan saja pada perangkat favorit Anda.





Pusat Piala Dunia di SBS On Demand akan menyediakan penawaran penuh aksi pertandingan dari Qatar oleh SBS bagi para penontonnya, yang mencakup streaming langsung dalam bahasa Inggris dan Arab, tayangan ulang penuh, 25 menit pertandingan mini, 10 menit sorotan panjang, dan tinga menit sorotan dari ke-64 pertandingan.





Untuk memastikan agar Anda tidak melewatkan aksi terbaik Piala Dunia FIFA, inilah saat yang tepat untuk menyiapkan push notifications sehingga Anda tahu kapan streaming langsung, sorotan, dan tayangan ulang muncul di aplikasi SBS On Demand.





Pertama-tama, pastikan Anda telah mengaktifkan notifikasi dalam SETTINGS di perangkat Anda.



Tekan PENGATURAN/SETTINGS pada perangkat Anda; Tekan Aplikasi SBS On Demand; Aktifkan push notofications (ON).

Kemudian, di aplikasi SBS On Demand pada perangkat Anda, ketuk siluet di bagian atas layar aplikasi untuk masuk ke halaman profil;



Tekan PENGATURAN APLIKASI/APP SETTINGS; Tekan tombol di bawah EPISODE BARU/NEW EPISODES untuk mengaktifkan notifikasi episode baru. Tombol akan berubah menjadi berwarna kuning saat notifikasi diaktifkan. Tekan tombol di bawah EPISODE AKAN BERAKHIR/EXPIRING EPISODES untuk mengaktifkan notifikasi untuk episode yang akan habis masa tontonnya. Tombol akan berubah menjadi berwarna kuning saat notifikasi diaktifkan.

Terakhir, pastikan 'FIFA World Cup 2022' telah ditambahkan ke dalam FAVOURITES Anda. Cukup tekan ikon/tanda 'hati' di laman program di perangkat Anda untuk ditambahkan ke daftar favorit Anda. Anda kini siap!





Selain semua aksi langsung, sorotan, dan penayangan ulang di SBS On Demand, situs web SBS Sport yang baru juga akan menjadi rumah Anda untuk semua sorotan terbaru, wawancara, tambahan video, berita, cerita fitur, opini, dan semua poin pembicaraan utama dari Qatar 2022.



Tayangan ulang penuh

Anda tidak akan melewatkan satu menit pun aksi dari Qatar dengan tayangan ulang penuh dari setiap pertandingan pada turnamen ini dalam bahasa Inggris dan Arab, termasuk pra dan pasca show dari studio dari tim penyiaran all-star SBS.



Pertandingan mini 25 menit

Dengan mempertimbangkan batasan waktu bagi pemirsa, paket sorotan singkat berdurasi 25 menit juga akan tersedia untuk setiap pertandingan turnamen.





Sorotan 10 menit





Mencapai keseimbangan sempurna antara sorotan tiga menit dan panjangnya pertandingan mini, sorotan tambahan berdurasi 10 menit akan tersedia melalui SBS On Demand untuk semua pertandingan Piala Dunia.





Sorotan tiga menit





Paket highlight/sorotan pendek juga akan tersedia dari setiap pertandingan Qatar 2022, dimana pemirsa dapat menonton pilihan aksi pertandingan yang dibungkus dengan sempurna dalam video berdurasi tiga menit melalui situs web SBS Sport dan SBS On Demand.



Bagaimana cara membuat akun SBS On Demand

Anda dapat membuat akun SBS On Demand dengan sepenuhnya gratis!





Cukup dengan:



Buka aplikasi On Demand / melalui situs web Pilih Log in / Sign Up Pilih Create A New Account Masukkan data diri Anda, seperti: nama, alamat email, jenis kelamin dan tahun kelahiran Pilih Create Account - Anda kemudian akan menerima email untuk mengonfirmasi akun SBS Anda yang baru Jelajahi katalog konten kami yang beragam dan mulai streaming!

Bagaimana cara menyaksikan Piala Dunia FIFA 2022 secara LANGSUNG – jadwal lengkap SBS

Senin, 21 November

Opening Ceremony + Group A - Qatar v Ecuador





2:00am - 5:30am (AEDT) - kickoff at 03.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









2022 FIFA World Cup tournament preview





10:30pm - 11:30pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







Group B - England v Iran





11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand





Selasa, 22 November

Group A - Senegal v Netherlands





2:30am - 5:30am (AEDT) - kickoff at 03.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand







Group B - USA v Wales





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand







Group C - Argentina v Saudi Arabia





8:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00pm





LIVE on SBS and SBS On Demand





Group D - Denmark v Tunisia





11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand





Rabu, 23 November

Group C - Mexico v Poland





2:30am - 5am (AEDT) - kickoff at 03.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand







Group D - France v Australia





5:00am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand





World Cup Daily





5:30pm - 6:30pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand







Group F - Morocco v Croatia





8:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00pm





LIVE on SBS and SBS On Demand









Group E - Germany v Japan





11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand





Kamis, 24 November

Group E - Spain v Costa Rica





2:30am - 5:30am (AEDT) - kickoff at 03.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









Group F - Belgium v Canada





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand







World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand







Group G - Switzerland v Cameroon





8:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand







Group H - Uruguay v Korea Republic





11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand





Jumat, 25 November

Group H - Portugal v Ghana





2:30am - 5:30am (AEDT) - kickoff at 03.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand





Group G - Brazil v Serbia





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand









Group B - Wales v Iran





8:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00pm





LIVE on SBS and SBS On Demand





Group A - Qatar v Senegal





11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand





Sabtu, 26 November

Group A - Netherlands v Ecuador





2:30am - 5am (AEDT) - kickoff at 03.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









Group B - England v USA





5.30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand









Group D - Tunisia v Australia





7:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00pm





LIVE on SBS and SBS On Demand





Group C - Poland v Saudi Arabia





11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand





Minggu, 27 November

Group D - France v Denmark





2:30am - 5:30am (AEDT) - kickoff at 03.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









Group C - Argentina v Mexico





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand









Group E - Japan v Costa Rica





8:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00pm





LIVE on SBS and SBS On Demand





Group F - Belgium v Morocco





11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand





Senin, 28 November

Group F - Croatia v Canada





2:30am - 5:30am (AEDT) - kickoff at 03.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









Group E - Spain v Germany





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Group G - Cameroon v Serbia





8:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00pm





LIVE on SBS and SBS On Demand









Group H - Korea Republic v Ghana





11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand





Selasa, 29 November

Group G - Brazil v Switzerland





2:30am - 5:30am (AEDT) - kickoff at 03.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand





Group H - Portugal v Uruguay





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Rabu, 30 November

Group A - Netherlands v Qatar





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









Group A - Ecuador v Senegal





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand









Group B - Wales v England





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









Group B - Iran v USA





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand









World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Kamis, 1 Desember

Group D - Australia v Denmark





1:00am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand





Group D - Tunisia v France





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand









Group C - Poland v Argentina





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









Group C - Saudi Arabia v Mexico





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Jumat, 2 Desember

Group F - Croatia v Belgium





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand





Group F - Canada v Morocco





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand









Group E - Japan v Spain





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









Group E - Costa Rica v Germany





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Sabtu, 3 Desember

Group H - Korea Republic v Portugal





1.30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









Group H - Ghana v Uruguay





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand









Group G - Cameroon v Brazil





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









Group G - Serbia v Switzerland





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand









World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Minggu, 4 Desember

Round of 16 - 1A v 2B





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









Round of 16 - 1C v 2D





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Senin, 5 Desember

Round of 16 - 1D v 2C





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









Round of 16 - 1B v 2A





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand





FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Selasa, 6 Desember

Round of 16 - 1E v 2F





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









Round of 16 - 1G v 2H





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Rabu, 7 Desember

Round of 16 - 1F v 2E





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









Round of 16 - 1H v 2G





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Kamis, 8 Desember

World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Jumat, 9 Desember

World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand





FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Sabtu, 10 Desember

Perempat final - 1E/2F v 1G/2H





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









Perempat final - 1A/2B v 1C/2D





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Minggu, 11 Desember

Perempat final - 1F/2E v 1H/2G





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









Perempat final - 1B/2A v 1D/2C





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Senin, 12 Desember

World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Selasa, 13 Desember

World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Rabu, 14 Desember

Semifinal - QF2 v QF1





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Kamis, 15 Desember

Semifinal - QF4 v QF3





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Jumat, 16 December

World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Sabtu, 17 Desember

World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Minggu, 18 Desember

Third-Place Play-off - Semi-Final Losers





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Senin, 19 Desember

Final - Semi-Final Winners





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









World Cup Daily





5:30pm - 6:30pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







Schedule / timings are TBC, check your local guides



Dengarkan melalui SBS Audio

Download the SBS Radio app Source: SBS

SBS Audio

Semua pertandingan akan tersedia dalam bahasa Inggris dan Arab, dengan hingga dua tambahan bahasa lainnya dengan streaming melalui SBS Audio .



