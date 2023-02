Bagaimana Melindungi Dana Pensiun, Menemukan Super Hilang dan yang Harus Dilakukan jika Pindah ke Luar Negeri

Poin utama Untuk menghindari kehilangan super, penting untuk memperbarui detail kontak Anda dengan dana dan ATO Anda.

Akses super awal hanya diperbolehkan bagi warga negara dan penduduk tetap yang berada dalam keadaan luar biasa.

Sengketa keluarga atas pembagian tabungan pensiun setelah kematian ditangani oleh badan hukum independen.

Dana pensiun/superanuasi, atau 'super', adalah uang yang disisihkan oleh majikan Anda selama masa kerja Anda untuk Anda gunakan membiayai hidup saat pensiun dari pekerjaan.





Majikan Anda wajib membayar persentase dari penghasilan Anda ke akun/tabungan super Anda, dan pengelola dana super Anda menginvestasikan uang tersebut sampai Anda pensiun.





Di Australia, ada langkah-langkah yang dapat dilakukan guna untuk memastikan bahwa individu tidak kehilangan tabungan superanuasi mereka secara permanen, bahkan jika akun tidak aktif.





Jika detail kontak Anda telah berubah dan penyedia tidak dapat menghubungi Anda, mereka harus mentransfer dana super yang tidak diklaim tersebut ke Australian Taxation Office (ATO).



Menemukan super Anda

Setelah ATO memegang super yang tidak diklaim, ATO kemudian mengambil langkah untuk menyatukan kembali pemilik yang sah dengan uang tersebut.





Tetapi jika Anda merasa kehilangan super, langkah yang terbaik adalah mencarinya melalui layanan online ATO.



Penting juga untuk memastikan bahwa detail kontak Anda selalu diperbarui.

"Sesuatu yang dapat dilakukan adalah menghubungi yayasan dana yang menurut mereka menyimpan tabungan sebelumnya dan memastikan bahwa semua detail kontak dan detail rekening bank mereka di layanan online ATO adalah yang terbaru," kata Ms Rosenzweig.







“Sesuatu yang dapat dilakukan adalah menghubungi yayasan dana yang menurut mereka menyimpan tabungan sebelumnya dan memastikan bahwa semua detail kontak dan detail rekening bank mereka di layanan online ATO adalah yang terbaru,” kata Ms Rosenzweig.







Xavier O'Halloran adalah Direktur Super Consumers Australia, sebuah organisasi advokasi konsumen dana pensiun independen.





Dia mengatakan memiliki beberapa rekening dana pensiun bukanlah hal yang aneh.



Ketika menyadari adanya tabungan ini, mengkonsolidasikan beberapa tabungan tersebut menjadi satu bisa jadi merupakan jalan terbaik bagi Anda.



The estimates are that it'll reduce your retirement savings by about $50,000 if you have multiple accounts. Xavier O’Halloran, Director of Super Consumers Australia

Alasan utama untuk perkiraan pengurangan itu, kata Mr O'Halloran, adalah karena Anda kemungkinan membayar lebih dari satu pertanggungan asuransi.





“Ada juga biaya tetap di akun ini. Dan pada dasarnya, sekali lagi, Anda membayar dua kali lipat jika Anda membuka lebih dari satu akun.”



"It really does pay to keep on top of where your super is and consolidate where it's appropriate," says Mr O'Halloran.

Siapa pun yang memiliki visa sementara yang mendapatkan penghasilan super saat bekerja di Australia, dapat mengklaim pengembalian super itu setelah mereka meninggalkan negara ini.





Anda dapat memulai aplikasi Anda untuk pembayaran superannuation Departing Australia (DASP) saat Anda berada di Australia. Tetapi Anda hanya dapat menyelesaikannya setelah Anda meninggalkan negara tersebut dan visa Anda telah kedaluwarsa atau dibatalkan.





“Jika Anda tidak melakukannya dalam waktu enam bulan setelah meninggalkan Australia atau visa Anda kedaluwarsa, maka ATO akan memberi tahu pengelola dana pensiun Anda dan bahwa uang ditransfer ke ATO sebagai super yang tidak diklaim,” Ms Rosenzweig menjelaskan.





“Jadi, dana ini masih menjadi milik Anda, Anda masih bisa mengklaimnya dari kami, tetapi ATO memegangnya, bukan pengelola dana pensiun Anda.”



Namun, penduduk tetap atau warga negara Australia yang pindah ke luar negeri hanya dapat mengakses super mereka dalam keadaan normal, seperti saat tinggal di Australia.





“Jadi, Anda harus mencapai usia 'preservation' Anda, dan Anda harus memenuhi syarat pembebasan.





“Bahkan jika Anda meninggalkan Australia, Anda tidak dapat mengakses super awal kecuali dalam keadaan yang sangat terbatas, seperti kesulitan keuangan yang parah atau perlu mengakses dana Anda untuk perawatan medis kritis yang tidak ditanggung oleh Medicare.”



Mengelola super Anda sebagai ekspatriat

Mr O'Halloran menyarankan beberapa masukan untuk mengelola dana pensiun Anda dengan baik saat berada di luar negeri:



Selalu perbarui detail kontak Anda untuk menghindari kehilangan super.

Periksa kinerja dana Anda melalui alat perbandingan YourSuper ATO, yang memungkinkan Anda membandingkan produk di pasar berdasarkan biaya dan hasil yang dibuat.

Periksa apakah asuransi yang Anda miliki secara default di dana pensiun Anda akan melindungi Anda saat bekerja di luar negeri.

Selain itu, pastikan Anda tidak membayar biaya yang tidak perlu, dan teruslah memberikan kontribusi.





“Biaya rata-rata di pasar, jika Anda memiliki saldo sekitar $50.000 akan menjadi sekitar 1% per tahun yang akan Anda bayarkan setiap tahun sebagai biaya. Pasti ada penawaran di pasar yang jauh lebih sedikit dari itu.





“Ada baiknya berbelanja untuk memastikan bahwa Anda memiliki rekening dengan biaya yang sangat rendah dan tabungan Anda tidak terkikis saat berada di luar negeri,” kata Mr O' Halloran.





“Dan tentu saja, Anda dapat terus berkontribusi untuk memastikan tabungan pensiun Anda terus tumbuh, bahkan jika Anda telah pindah ke negara lain.”



Tunjangan kematian super

Meski dana pensiun dirancang untuk mendukung Anda selama masa pensiun, praktik terbaik adalah menominasikan penerima manfaat super Anda jika Anda meninggal.





Keluhan yang berkaitan dengan distribusi tunjangan kematian super ditangani oleh badan hukum yang ditunjuk, Australian Financial Complaints Authority (AFCA).





Heather Gray, Lead Ombudsman for Superannuation di AFCA mengatakan kesalahpahaman yang umum adalah menganggap super adalah bagian otomatis dari harta milik Anda.





For a lot of people, superannuation is their most significant asset, perhaps after the family home. And people might consider their estate more generally, and maybe make a will, but they won't necessarily get advice and make arrangements for their superannuation. Heather Gray, Lead Ombudsman for Superannuation, AFCA

When trustees are communicating what they’re proposing to do with a super death benefit, they are obliged to inform concerned parties they can contact AFCA within 28 days to appeal the decision if they believe it’s unfair.



Keputusan tersebut kemudian dinilai, dan dikeluarkan keputusan yang mengikat atas pengaduan itu.





Tidak jarang argumen muncul tentang distribusi tunjangan kematian super, kata Ms. Gray, mengingat masyarakat memiliki situasi keluarga yang rumit.





“Mungkin mereka memiliki anak untuk lebih dari satu hubungan. Mungkin mereka punya pasangan resmi, tapi mereka terpisah dari pasangan itu, dan sekarang mereka juga punya pasangan de facto, mungkin jika mereka punya anak kecil dari hubungan baru itu.”





Sebagian besar pengelola dana akan memungkinkan Anda untuk mencalonkan penerima tunjangan yang mengikat yang merupakan tanggungan Anda terkait tujuan undang-undang pensiun dan wali amanat harus mematuhi pencalonan itu.





“Ini adalah dokumen hukum, yangmana menetapkan siapa yang Anda kehendaki untuk menerima dana pensiun Anda jika Anda meninggal. “Jika Anda dapat meluangkan waktu untuk mempertimbangkan bagaimana pensiun Anda harus didistribusikan, dan menyertakan dokumen itu ke dalam pengelola dana tersebut, hal ini dapat berarti Anda telah menyelesaikan banyak argumen.”









