ディージーデスレイズ（MF 467）ブリスベンのヘビーロック・バンド

ディージーデスレイズ（MF 467）ブリスベンのヘビーロック・バンドPlay05:15DZ Deathrays. Credit: David HeringtonGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (4.8MB) ニューアルバム「R.I.F.F.」から自分たちのレーベルを立ち上げたりして活動を広げています。７月からのオーストラリアツアーでは21ヵ所もまわります。公式ユーチューブビデオhttps://www.youtube.com/watch?v=xl9NWmw_gWg火木土の夜10時はおやすみ前にSBSの日本語ラジオ！無料でダウンロードできるSBSオーディオのアプリで携帯からもアクセスできます。 https://podfollow.com/sbs-japanese SBS 日本語放送のFacebookもお忘れなく。ShareLatest podcast episodesSBS日本語放送ニュースフラッシュ2023年７月１日福岡名物ごまサバ風ごまアジ！(FS 16)オージーが魅せる新しい「KAWAII」、パフォーマー・LadybeardFIFA女子ワールドカップ2023、開幕まで1カ月切る ハーバーブリッジで記念バレード