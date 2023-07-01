ディージーデスレイズ（MF 467）ブリスベンのヘビーロック・バンド

DZ Deathrays

DZ Deathrays. Credit: David Herington

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ニューアルバム「R.I.F.F.」から自分たちのレーベルを立ち上げたりして活動を広げています。７月からのオーストラリアツアーでは21ヵ所もまわります。

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