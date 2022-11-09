ကဒိကနၣ်ကလီ FIFA World Cup 2022ᵀᴹ LIVE အတၢ်ရၤလီၤဖဲ SBS Radio အပူၤဒ်လဲၣ်

စးထီၣ်ဖဲ ၂ဝ၂၂ လါနိးဝ့ဘၢၣ် ၂၁သီန့ၣ် တၢ်ကစးထီၣ် FIFA World Cup 2022™ အတၢ်လိာ်ကွဲပြၢဒီး ဖဲအီစထြ့လယါကီၢ်ပူၤအံၤ SBS ကဘိးဘၣ်ရၤလီၤကလီအီၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်လိာ်ကွဲပြၢ ၆၄ ဖုခဲလၢာ်န့ၣ်ဒိကနၣ်ကလီအီၤ တဘျီဃီ ဖဲတၢ်လိာ်ကွဲပြၢအဖၢမုၢ်သ့ဝဲဒၣ်ဖဲ:
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ကဒိကနၣ်အီၤဒ်လဲၣ်
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အိးထီၣ်ဃုဒိကနၣ်အီၤဖဲ FIFA World Cup 2022™ အသန့ လၢအမ့ၢ် SBS Football 1, 2 ဒီး 3 ဖဲန DAB ကွဲၤလ့လိၤအပူၤ, ဖဲ SBS Radio လီပှာ်ယဲၤသန့အပူၤ, မ့တမ့ၢ် ဒိကနၣ်ကလီအီၤဖဲ SBS Radio mobile app, ဒီးတၢ်လိာ်ကွဲပြၢကိးဖုဒဲးန့ၣ် နဒိကနၣ်အီၤသ့တဘျီဃီဖဲတၢ်လိာ်ကွဲပြၢအခါဒီး ကနၣ်အီၤသ့လၢကျိာ် ၁၂ကလုာ်န့ၣ်လီၤ.
- SBS Football 1 (available now): ဘိးဘၣ်ရၤလီၤတၢ်လိာ်ကွဲပြၢကိးဖုဒဲးလၢအဲကလံးကျိး ဒီး ဖဲတၢ်လိာ်ကွဲပြၢအဆၢကတီၢ်န့ၣ် ကအိၣ်ဒီးတၢ်ပဲၤထံနီၤဖးတၢ်လိာ်ကွဲပြၢအဂ့ၢ်. မ့မ့ၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ်အဂၤန့ၣ် တၢ်ကအိးထီၣ်ပာ်ဝဲ World Cup တၢ်သူၣ်ဝံၣ်သးဆၢသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.
- SBS Football 2 and 3 (စးထီၣ်ဖဲ November 14): ဖဲပှၤလိာ်ကွဲပြၢတၢ်တဖုစုာ်စုာ် လိာ်ကွဲပြၢအဆၢကတီၢ်န့ၣ် ကအိၣ်ဝဲဒၣ်ဒီး တၢ်ပဲၤထံနီၤတၢ်ကလိာ်ကွဲပြၢအဂ့ၢ်လၢကျိာ်အဂုၤအဂၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.
- SBS Arabic24: တၢ်ပဲၤထံနီၤဖးတၢ်လိာ်ကွဲပြၢကိးဖုဒဲးအဂ့ၢ်လၢ အါရါဘံး (Arabic) ကျိာ်.
တၢ်ပဲၤထံနီၤဖးတၢ်လိာ်ကွဲပြၢအဂ့ၢ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤအီၤလၢ FIFA World Cup™ တၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤသကိးသကုၤဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်ဒီး ဒိကနၣ်အီၤဖဲ SBS တၢ်ရၤလီၤပျဲၢ်စီၣ် — Arabic, Spanish, Portuguese, French, German, Dutch, Croatian, Polish, Japanese, Korean, Persian, ဒီး အဲကလံးကျိာ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.
ဖဲတၢ်လိာ်ကွဲပြၢအဆၢကတီၢ် SBS Radio 3 ကွဲၤလ့လိၤသန့န့ၣ် ကကဲထီၣ် SBS Football 2 ကွဲၤလ့ၤလိၤသန့- လၢအကတဲလီၤတၢ်ပဲၤထံနီၤဖးတၢ်လိာ်ကွဲပြၢကိးဖုဒဲးအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲအဆၢကတီၢ်အံၤန့ၣ် မ့ၢ်အဲၣ်ဒိးဆဲးဒိကနၣ် BBC World Service အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤန့ၣ် လဲၤအိၣ်သကိးဘၣ် BBC Sounds လီပှာ်ယဲၤသန့တက့ၢ်.
ဖျၢၣ်ထူတၢ်သးဝံၣ်သ့ၣ်တဖၣ်
ဖျၢၣ်ထူတၢ်လိာ်ကွဲပြၢသ့ၣ်တဖၣ်အမဲာ်ညါန့ၣ် နနုာ်လီၤဒိကနၣ်ဝဲဒၣ် တၢ်သးဝံၣ်လၢအဘၣ်ဃးဒီးဖျၢၣ်ထူတၢ်လိာ်ကွဲလၢအတပတုာ်အသးနီတဘျီဘၣ် ဒီးတၢ်သးဝံၣ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် ပၣ်ဃုာ်ဒီးအပူၤကွံာ်တၢ်သးဝံၣ်လၢတၢ်သးဝံၣ်အီၤဖဲတၢ်လိာ်ကွဲပြၢလၢအပူၤကွံာ်သ့ၣ်တဖၣ် ဒီး ထံကီၢ်တၢ်သးဝံၣ်လၢအမုာ်ကတၢၢ်ဒီး သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢနကစးထီၣ် World Cup အတၢ်လဲၤခီဖျိဆိဆိအဂီၢ် ခဲကနံၣ်အံၤန့ၣ် နဒိကနၣ် live အတၢ်ရၤလီၤဖဲ SBS Football 1 , ဖဲ DAB ကွဲၤလ့လိၤ မ့တမ့ၢ် ဒိကနၣ်အီၤဖဲ သ့ဝဲန့ၣ်လီၤ.
FIFA World Cup 2022ᵀᴹ မုၢ်နံၤ ဒီး တၢ်ဆၢကတီၢ်
SBS ကွဲၤလ့လိၤလၢကျိာ်အဂုၤအဂၤသ့ၣ်တဖၣ် အတၢ်ဆၢကတီၢ်လၢတၢ်ပဲၤထံနီၤဖးတၢ်လိာ်ကွဲပြအဂီၢ်န့ၣ် တၢ်ကဒုးသ့ၣ်ညါလီၤအီၤ ဖဲတၢ်ဆၢကတီၢ်ဘူးထီၣ်လၢတၢ်လိာ်ကွဲပြၢအခါန့ၣ်လီၤ.
- Group Stage: November 21 - December 3
- Round of 16: December 4 - 7
- Quarter-Finals: December 10 - 11
- Semi-Finals: December 14 - 15
- 3rd vs 4th playoff: December 18
- World Cup Final: December 19
ကျိာ်တၢ်ရၤလီၤအတၢ်မၤသကိးသ့ၣ်တဖၣ်ပၣ်ဃုာ်: BBC, Radio Nacional de España, Radio France Internationale, BAND, beIN, RTP, ARD, SRF, RNE, Radio Oriental Montevideo, HRT, RFI, NHK, NOS, VRT, Polskie Radio, Seoul Broadcasting System သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.