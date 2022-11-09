ကဒိကနၣ်ကလီ FIFA World Cup 2022ᵀᴹ LIVE အတၢ်ရၤလီၤဖဲ SBS Radio အပူၤဒ်လဲၣ်

FIFA World Cup™ တၢ်လိာ်ကွဲပြၢလၢတၢ်မၤအီၤဖဲ Qatar န့ၣ် ဒ်သိးကနၣ်ဟူဘၣ်တၢ်လိာ်ကွဲပြၢကိးဖုဒဲးအဂီၢ် ဒိကနၣ်အီၤဖဲ SBS Radio’s Live အတၢ်ရၤလီၤသကုၤအီစထြ့လယါကီၢ်ဒီဘ့ၣ်သ့ဝဲန့ၣ်လီၤ.

QATAR SOCCER FIFA WORLD CUP 2022

Cameroon's goalkeeper Gael Ondoua (L) and Brazil's Neymar (R) on office buildings in Doha, Qatar. Source: EPA / NOUSHAD THEKKAYIL/EPA/AAP Image

စးထီၣ်ဖဲ ၂ဝ၂၂ လါနိးဝ့ဘၢၣ် ၂၁သီန့ၣ် တၢ်ကစးထီၣ် FIFA World Cup 2022™ အတၢ်လိာ်ကွဲပြၢဒီး ဖဲအီစထြ့လယါကီၢ်ပူၤအံၤ SBS ကဘိးဘၣ်ရၤလီၤကလီအီၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်လိာ်ကွဲပြၢ ၆၄ ဖုခဲလၢာ်န့ၣ်ဒိကနၣ်ကလီအီၤ တဘျီဃီ ဖဲတၢ်လိာ်ကွဲပြၢအဖၢမုၢ်သ့ဝဲဒၣ်ဖဲ:
  • DAB Digital ကွဲၤလ့လိၤ
  • Online လီပှာ်ယဲၤသန့ဖဲ
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ကဒိကနၣ်အီၤဒ်လဲၣ်

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အိးထီၣ်ဃုဒိကနၣ်အီၤဖဲ FIFA World Cup 2022™ အသန့ လၢအမ့ၢ် SBS Football 1, 2 ဒီး 3 ဖဲန DAB ကွဲၤလ့လိၤအပူၤ, ဖဲ SBS Radio လီပှာ်ယဲၤသန့အပူၤ, မ့တမ့ၢ် ဒိကနၣ်ကလီအီၤဖဲ SBS Radio mobile app, ဒီးတၢ်လိာ်ကွဲပြၢကိးဖုဒဲးန့ၣ် နဒိကနၣ်အီၤသ့တဘျီဃီဖဲတၢ်လိာ်ကွဲပြၢအခါဒီး ကနၣ်အီၤသ့လၢကျိာ် ၁၂ကလုာ်န့ၣ်လီၤ.
  • SBS Football 1 (available now): ဘိးဘၣ်ရၤလီၤတၢ်လိာ်ကွဲပြၢကိးဖုဒဲးလၢအဲကလံးကျိး ဒီး ဖဲတၢ်လိာ်ကွဲပြၢအဆၢကတီၢ်န့ၣ် ကအိၣ်ဒီးတၢ်ပဲၤထံနီၤဖးတၢ်လိာ်ကွဲပြၢအဂ့ၢ်. မ့မ့ၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ်အဂၤန့ၣ် တၢ်ကအိးထီၣ်ပာ်ဝဲ World Cup တၢ်သူၣ်ဝံၣ်သးဆၢသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.
  • SBS Football 2 and 3 (စးထီၣ်ဖဲ November 14): ဖဲပှၤလိာ်ကွဲပြၢတၢ်တဖုစုာ်စုာ် လိာ်ကွဲပြၢအဆၢကတီၢ်န့ၣ် ကအိၣ်ဝဲဒၣ်ဒီး တၢ်ပဲၤထံနီၤတၢ်ကလိာ်ကွဲပြၢအဂ့ၢ်လၢကျိာ်အဂုၤအဂၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.
  • SBS Arabic24: တၢ်ပဲၤထံနီၤဖးတၢ်လိာ်ကွဲပြၢကိးဖုဒဲးအဂ့ၢ်လၢ အါရါဘံး (Arabic) ကျိာ်.
တၢ်ပဲၤထံနီၤဖးတၢ်လိာ်ကွဲပြၢအဂ့ၢ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤအီၤလၢ FIFA World Cup™ တၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤသကိးသကုၤဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်ဒီး ဒိကနၣ်အီၤဖဲ SBS တၢ်ရၤလီၤပျဲၢ်စီၣ် — Arabic, Spanish, Portuguese, French, German, Dutch, Croatian, Polish, Japanese, Korean, Persian, ဒီး အဲကလံးကျိာ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.
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How to watch FIFA World Cup 2022ᵀᴹ LIVE and FREE on SBS

ဖဲတၢ်လိာ်ကွဲပြၢအဆၢကတီၢ် SBS Radio 3 ကွဲၤလ့လိၤသန့န့ၣ် ကကဲထီၣ် SBS Football 2 ကွဲၤလ့ၤလိၤသန့- လၢအကတဲလီၤတၢ်ပဲၤထံနီၤဖးတၢ်လိာ်ကွဲပြၢကိးဖုဒဲးအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲအဆၢကတီၢ်အံၤန့ၣ် မ့ၢ်အဲၣ်ဒိးဆဲးဒိကနၣ် BBC World Service အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤန့ၣ် လဲၤအိၣ်သကိးဘၣ် BBC Sounds လီပှာ်ယဲၤသန့တက့ၢ်.

ဖျၢၣ်ထူတၢ်သးဝံၣ်သ့ၣ်တဖၣ်

ဖျၢၣ်ထူတၢ်လိာ်ကွဲပြၢသ့ၣ်တဖၣ်အမဲာ်ညါန့ၣ် နနုာ်လီၤဒိကနၣ်ဝဲဒၣ် တၢ်သးဝံၣ်လၢအဘၣ်ဃးဒီးဖျၢၣ်ထူတၢ်လိာ်ကွဲလၢအတပတုာ်အသးနီတဘျီဘၣ် ဒီးတၢ်သးဝံၣ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် ပၣ်ဃုာ်ဒီးအပူၤကွံာ်တၢ်သးဝံၣ်လၢတၢ်သးဝံၣ်အီၤဖဲတၢ်လိာ်ကွဲပြၢလၢအပူၤကွံာ်သ့ၣ်တဖၣ် ဒီး ထံကီၢ်တၢ်သးဝံၣ်လၢအမုာ်ကတၢၢ်ဒီး သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢနကစးထီၣ် World Cup အတၢ်လဲၤခီဖျိဆိဆိအဂီၢ် ခဲကနံၣ်အံၤန့ၣ် နဒိကနၣ် live အတၢ်ရၤလီၤဖဲ SBS Football 1 , ဖဲ DAB ကွဲၤလ့လိၤ မ့တမ့ၢ် ဒိကနၣ်အီၤဖဲ
SBS Radio လီပှာ်ယဲၤသန့
သ့ဝဲန့ၣ်လီၤ.

FIFA World Cup 2022ᵀᴹ မုၢ်နံၤ ဒီး တၢ်ဆၢကတီၢ်

SBS ကွဲၤလ့လိၤလၢကျိာ်အဂုၤအဂၤသ့ၣ်တဖၣ် အတၢ်ဆၢကတီၢ်လၢတၢ်ပဲၤထံနီၤဖးတၢ်လိာ်ကွဲပြအဂီၢ်န့ၣ် တၢ်ကဒုးသ့ၣ်ညါလီၤအီၤ ဖဲတၢ်ဆၢကတီၢ်ဘူးထီၣ်လၢတၢ်လိာ်ကွဲပြၢအခါန့ၣ်လီၤ.
  • Group Stage: November 21 - December 3
  • Round of 16: December 4 - 7
  • Quarter-Finals: December 10 - 11
  • Semi-Finals: December 14 - 15
  • 3rd vs 4th playoff: December 18
  • World Cup Final: December 19
ကျိာ်တၢ်ရၤလီၤအတၢ်မၤသကိးသ့ၣ်တဖၣ်ပၣ်ဃုာ်: BBC, Radio Nacional de España, Radio France Internationale, BAND, beIN, RTP, ARD, SRF, RNE, Radio Oriental Montevideo, HRT, RFI, NHK, NOS, VRT, Polskie Radio, Seoul Broadcasting System သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.
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Published 10 November 2022 at 8:31am
By SBS Radio
Presented by Shah Paung
Source: SBS
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