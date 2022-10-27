SBS ខ្មែរ

អតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងសុខភាព Medibank ទាំងអស់ រងផលប៉ះពាល់ដោយសារការលួចទិន្នន័យ

SBS ខ្មែរ

Medibank admits hackers have accessed details of all its customers

Medibank admits hackers have accessed details of all its customers Source: Getty

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Published 27 October 2022 at 4:20pm
By Hannah Kwon, Kath Landers
Presented by Sopharany Hay
Source: SBS

វិបត្តិនៃការរំលោភបំពានទិន្នន័យដែលប៉ះពាល់ដល់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងសុខភាពដ៏ធំបំផុតមួយរបស់អូស្ត្រាលីកំពុងកាន់តែជ្រៅទៅៗ ដោយពេលនេះ Medibank ទទួលស្គាល់ថាពួក Hacker បានចូលប្រើប្រាស់ព័ត៌មានលម្អិតរបស់អតិថិជនទាំងអស់របស់ខ្លួន។ ព័ត៌មានលម្អិតដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រជាជនជាង 4 លាននាក់ត្រូវបានលួច ហើយព័ត៌មាននេះ បានធ្វើឱ្យតម្លៃភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនដាំក្បាលចុះ។

Published 27 October 2022 at 4:20pm
By Hannah Kwon, Kath Landers
Presented by Sopharany Hay
Source: SBS
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