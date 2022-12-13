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ហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារដ៏រន្ធត់នៅតំបន់ជនបទរដ្ឋគ្វីនស្លេន

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QUEENSLAND FATAL POLICE SHOOTING

Police work near the scene of a fatal shooting in Wieambilla, Queensland, Tuesday, December 13, 2022. Police have shot dead three people at a remote property on Queensland's Darling Downs after an ambush in which two officers and a bystander were killed. (AAP Image/Jason O'Brien) NO ARCHIVING Source: AAP / JASON OBRIEN/AAPIMAGE

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Published 13 December 2022 at 3:32pm
By Allan Lee
Presented by Sopharany Hay
Source: SBS

មនុស្ស 6 នាក់ត្រូវបានបាញ់សម្លាប់នៅឯបរិវេណផ្ទះមួយ នៅតំបន់ជនបទក្នុងរដ្ឋគ្វីនស្លេន រួមមាន មន្រ្តីប៉ូលិសពីរនាក់ សមាជិកសាធារណៈម្នាក់ និង មនុស្ស3 នាក់ទៀត ដែលត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាជាជនដៃដល់ចំពោះការស្លាប់នេះ។ ប៉ូលីសរដ្ឋគ្វីនស្លេន បានបញ្ជាក់ថា មន្ត្រីប៉ូលីសពីរនាក់ត្រូវបានបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងការវាយឆ្មក់ឆែកឆេរមួយ នៅក្នុងបរិវេណផ្ទះដាច់ស្រយាលមួយ នៅភាគខាងលិចទីក្រុង Brisbane ក្នុងទីក្រុង Darling Downs ។

Published 13 December 2022 at 3:32pm
By Allan Lee
Presented by Sopharany Hay
Source: SBS
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