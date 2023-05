SBS, 격정적인 호주 드라마 Erotic Stories 출연진 전격 공개

오코너 배우를 필두로 케이트 박스(Rake, Wentworth and the upcoming Deadloch 출연), 다니엘 코맥(Year Of, Secret She Keeps, My Life is Murder), 라리위 힉(Wentworth, True Colours), 구고레원 녹스(While The Men Are Away, Black Snow), 빌리 발레조(Upgrade, Winners and Losers), 팀랙스(In Our Blood, A Place to Call Home), 유천 왕(Safe Home, New Gold Mountain, Hungry Ghosts), 도미닉 오나아리키(Shortland Street, One Lane Bridge), 버트 라본테(The Newsreader, Colin From Accounts, Five Bedrooms), 에밀리 하바(Latecomers, Darby & Joan, A Perfect Pairing), 페이살 바찌(Shantaram, Stateless), 버니 반 티엘(Class of ’07), 로만 델로(Bump), 빅토리아 하랄라비도우(Wakefield, The Tourist ), 퀸 콩(RuPaul’s Drag Race), 알렉스 피츠앨런(The Wilds, Chevalier and the upcoming series Prosper), 조엘 라고, 크리스탈 응우옌이 출연진에 합류했습니다. 추가로 더 많은 배우 명단이 발표될 예정입니다.





8부로 구성된 이 드라마 시리즈는 요즘 시대의 섹스와 친밀감의 형태를 그려나가고, 욕망과 갈망을 바탕으로 파생되는 기쁨, 복잡미묘함, 혼돈을 파헤칠 예정입니다. 흥미를 자극하는 이 드라마 시리즈에는 일반적인 호주 방송에서 주인공으로 자주 등장하지 않는 인물을 중심으로 특유의 이야기를 풀어나갑니다. 주요 캐릭터는 퀴어, 다양한 성별, 장애를 안고 살아가는 사람들, 중년, 유색인종 등입니다. 에로틱 스토리(Erotic Stories)는 그들이 자신만의 관점에서 욕망을 탐구하는 모습을 뒤따라 갑니다.





드라마 제작사인 링고 픽처스의 헬렌 보우든 감독은 이렇게 말합니다.





"이 시리즈는 제목처럼 정말 에로틱합니다. 관능적이고 정직하며 긍정적인 인간관계로 가득 차 있습니다. 이 드라마가 모든 사람들에게 사랑받길 바랍니다. “





에로틱 스토리(Erotic Stories)는 SBS TV와 SBS On Demand에서 첫 방송될 예정이며 전 세계로 배급될 예정입니다.