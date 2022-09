호주에서 FIFA 월드컵 2022ᵀᴹ 전경기를 무료로 시청하는 방법: ‘경기 일정은?’

호주공영방송 SBS에서 FIFA 월드컵 2022ᵀᴹ 전경기를 무료로 시청하세요.





월드컵 최신 정보를 확인하려면 SBS 스포츠의 SBS Sport Facebook , Twitter , Instagram, YouTube 를 지금 팔로우하세요.





SBS는 FIFA 월드컵의 호주 방송 주관사로 11월 21일부터 전체 64경기를 호주에서 독점 생중계합니다.



Advertisement

카타르에서 열리는 월드컵 64경기는 SBS 와 SBS 바이스랜드를 통해 만날 수 있습니다.





월드컵 결승전은 12월 19일 카타르 수도 도하 루사일 경기장에서 펼쳐집니다.





호주에 있는 시청자들은 SBS 온디맨드를 통해서도 월드컵 생방송, 재방송을 즐길 수 있습니다.





뿐만 아니라 SBS 스포츠 웹사이트에서는 다양한 인터뷰와 특집 기사, 카타르 월드컵에 대한 발 빠른 최신 소식을 접할 수 있습니다.





호주 축구 국가대표팀 사커루즈는 페루와의 경기에서 극적인 승리를 거두고 월드컵 D조에 이름을 올렸습니다.



SBS 온디맨드 계정 등록하기

무료로 SBS 온디맨드 계정을 만들 수 있습니다.

앱, 혹은 웹사이트 를 방문하세요

Log in / Sign Up을 선택하세요

‘Create A New Account’를 선택하세요

이름, 이메일 주소, 성별, 생년월일 등의 정보를 입력합니다

‘Create Account’를 선택하고 나면 여러분의 이메일로 계정 등록 확인 메일이 발송됩니다

흥미롭고 재미난 다양한 콘텐츠를 즐기세요

FIFA 월드컵 2022ᵀᴹ SBS 방송 일정

11월 21일 월요일



개막식 + A조 - Qatar v Ecuador



2:00am - 5:30am (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT) - 킥오프 03.00am



LIVE on SBS and SBS On Demand





2022 FIFA World Cup tournament preview



10:30pm - 11:30pm (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT)



LIVE on SBS and SBS On Demand





B조 - England v Iran



11:30pm - 2:30am (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT) - 킥오프 00.00am



LIVE on SBS and SBS On Demand





11월 22일, 화요일



A조 - Senegal v Netherlands



2:30am - 5:30am (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT) - 킥오프 03.00am



LIVE on SBS and SBS On Demand





B조 - USA v Wales



5:30am - 8:30am (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT) - 킥오프 06.00am



LIVE on SBS and SBS On Demand





월드컵 투데이 쇼



5:30pm - 6:00pm (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT)



LIVE on SBS and SBS On Demand





피파 프리뷰 쇼



6:00pm - 6:30pm (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT)



On SBS and SBS On Demand





C조 - Argentina v Saudi Arabia



8:30pm - 11:30pm (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT) - 킥오프 09.00pm



LIVE on SBS and SBS On Demand





D조 - Denmark v Tunisia



11:30pm - 2:30am (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT) - 킥오프 00.00am



LIVE on SBS and SBS On Demand





11월 23일 수요일



C조 - Mexico v Poland



2:30am - 5am (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT) - 킥오프 03.00am



LIVE on SBS and SBS On Demand





D조 - France v Australia



5:00am - 8:30am (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT) - 킥오프 06.00am



LIVE on SBS and SBS On Demand



월드컵 투데이 쇼



5:30pm - 6:30pm (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT)



LIVE on SBS and SBS On Demand





피파 프리뷰 쇼



6:00pm - 6:30pm (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT)



On SBS and SBS On Demand





F조 - Morocco v Croatia



8:30pm - 11:30pm (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT) - 킥오프 09.00pm



LIVE on SBS and SBS On Demand





E조 - Germany v Japan



11:30pm - 2:30am (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT) - 킥오프 00.00am



LIVE on SBS and SBS On Demand





11월 24일 목요일



E조 - Spain v Costa Rica



2:30am - 5:30am (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT) - 킥오프 03.00am



LIVE on SBS and SBS On Demand





F조 - Belgium v Canada



5:30am - 8:30am (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT) - 킥오프 06.00am



LIVE on SBS and SBS On Demand





월드컵 투데이 쇼



5:30pm - 6:00pm (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT)



LIVE on SBS and SBS On Demand





피파 프리뷰 쇼



6:00pm - 6:30pm (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT)



On SBS and SBS On Demand





G조 - Switzerland v Cameroon



8:30pm - 11:30pm (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT) - 킥오프 09.00am



LIVE on SBS and SBS On Demand





H조 - Uruguay v Korea Republic



11:30pm - 2:30am (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT) - 킥오프 00.00am



LIVE on SBS and SBS On Demand





11월 25일 금요일



H조 - Portugal v Ghana



2:30am - 5:30am (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT) - 킥오프 03.00am



LIVE on SBS and SBS On Demand





G조 - Brazil v Serbia



5:30am - 8:30am (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT) - 킥오프 06.00am



LIVE on SBS and SBS On Demand





월드컵 투데이 쇼



5:30pm - 6:00pm (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT)



LIVE on SBS and SBS On Demand





피파 프리뷰 쇼



6:00pm - 6:30pm (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT)



On SBS and SBS On Demand





B조 - Wales v Iran



8:30pm - 11:30pm (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT) - 킥오프 09.00pm



LIVE on SBS and SBS On Demand





A조 - Qatar v Senegal



11:30pm - 2:30am (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT) - 킥오프 00.00am



LIVE on SBS and SBS On Demand





11월 26일 토요일



A조 - Netherlands v Ecuador



2:30am - 5am (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT) - 킥오프 03.00am



LIVE on SBS and SBS On Demand





B조 - England v USA



5.30am - 8:30am (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT) - 킥오프 06.00am



LIVE on SBS and SBS On Demand





월드컵 투데이 쇼



5:30pm - 6:00pm (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT)



LIVE on SBS and SBS On Demand





피파 프리뷰 쇼



6:00pm - 6:30pm (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT)



On SBS and SBS On Demand





D조 - Tunisia v Australia



8:00pm - 11:30pm (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT) - 킥오프 09.00pm



LIVE on SBS and SBS On Demand





C조 - Poland v Saudi Arabia



11:30pm - 2:30am (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT) 킥오프 00.00am



LIVE on SBS and SBS On Demand





11월 27일 일요일



D조 - France v Denmark



2:30am - 5:30am (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT) - 킥오프 03.00am



LIVE on SBS and SBS On Demand





C조 - Argentina v Mexico



5:30am - 8:30am (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT) - 킥오프 06.00am



LIVE on SBS and SBS On Demand





월드컵 투데이 쇼



5:30pm - 6:00pm (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT)



LIVE on SBS and SBS On Demand





피파 프리뷰 쇼



6:00pm - 6:30pm (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT)



On SBS and SBS On Demand





E조 - Japan v Costa Rica



8:30pm - 11:30pm (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT) - 킥오프 09.00pm



LIVE on SBS and SBS On Demand





F조 - Belgium v Morocco



11:30pm - 2:30am (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT) - 킥오프 00.00am



LIVE on SBS and SBS On Demand





11월 28일 월요일



F조 - Croatia v Canada



2:30am - 5:30am (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT) - 킥오프 03.00am



LIVE on SBS and SBS On Demand





E조 - Spain v Germany



5:30am - 8:30am (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT) - 킥오프 06.00am



LIVE on SBS and SBS On Demand





월드컵 투데이 쇼



5:30pm - 6:00pm (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT)



LIVE on SBS and SBS On Demand





피파 프리뷰 쇼



6:00pm - 6:30pm (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT)



On SBS and SBS On Demand





G조 - Cameroon v Serbia



8:30pm - 11:30pm (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT) - 킥오프 09.00pm



LIVE on SBS and SBS On Demand





H조 - Korea Republic v Ghana



11:30pm - 2:30am (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT) - 킥오프 00.00am



LIVE on SBS and SBS On Demand





11월 29일 화요일



G조 - Brazil v Switzerland



2:30am - 5:30am (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT) - 킥오프 03.00am



LIVE on SBS and SBS On Demand





H조 - Portugal v Uruguay



5:30am - 8:30am (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT) - 킥오프 06.00am



LIVE on SBS and SBS On Demand





월드컵 투데이 쇼



5:30pm - 6:00pm (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT)



LIVE on SBS and SBS On Demand





피파 프리뷰 쇼



6:00pm - 6:30pm (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT)



On SBS and SBS On Demand





11월 30일 수요일



A조 - Netherlands v Qatar



1:30am - 4:30am (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT) - 킥오프 02.00am



LIVE on SBS and SBS On Demand





A조 - Ecuador v Senegal



1:30am - 4:30am (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT) - 킥오프 02.00am



LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand





B조 - Wales v England



5:30am - 8:30am (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT) - 킥오프 06.00am



LIVE on SBS and SBS On Demand





B조 - Iran v USA



5:30am - 8:30am (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT) - 킥오프 06.00am



LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand





월드컵 투데이 쇼



5:30pm - 6:00pm (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT)



LIVE on SBS and SBS On Demand





피파 프리뷰 쇼



6:00pm - 6:30pm (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT)



On SBS and SBS On Demand





12월 1일 목요일



D조 - Australia v Denmark



1:00am - 4:30am (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT) - 킥오프 02.00am



LIVE on SBS and SBS On Demand





D조 - Tunisia v France



1:30am - 4:30am (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT) -킥오프 02.00am



LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand





C조 - Poland v Argentina



5:30am - 8:30am (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT)- 킥오프 06.00am



LIVE on SBS and SBS On Demand





C조 - Saudi Arabia v Mexico



5:30am - 8:30am (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT) - 킥오프 06.00am



LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand





월드컵 투데이 쇼



5:30pm - 6:00pm (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT)



LIVE on SBS and SBS On Demand





피파 프리뷰 쇼



6:00pm - 6:30pm (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT)



On SBS and SBS On Demand





12월 2일 금요일



F조 - Croatia v Belgium



1:30am - 4:30am (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT) - 킥오프 02.00am



LIVE on SBS and SBS On Demand





F조 - Canada v Morocco



1:30am - 4:30am (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT)- 킥오프 02.00am



LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand





E조 - Japan v Spain



5am - 8:30am (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT) - 킥오프 06.00am



LIVE on SBS and SBS On Demand





E조 - Costa Rica v Germany



5:30am - 8:30am (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT) - 킥오프 06.00am



LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand





월드컵 투데이 쇼



5:30pm - 6:00pm (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT)



LIVE on SBS and SBS On Demand





피파 프리뷰 쇼



6:00pm - 6:30pm (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT)



On SBS and SBS On Demand





12월 3일 토요일



H조 - Korea Republic v Portugal



1.30am - 4:30am (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT) - 킥오프 02.00am



LIVE on SBS and SBS On Demand





H조 - Ghana v Uruguay



1:30am - 4:30am (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT) - 킥오프 02.00am



LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand





G조 - Cameroon v Brazil



5:30am - 8:30am (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT) - 킥오프 06.00am



LIVE on SBS and SBS On Demand





G조 - Serbia v Switzerland



5:30am - 8:30am (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT) - 킥오프 06.00am



LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand





월드컵 투데이 쇼



5:30pm - 6:00pm (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT)



LIVE on SBS and SBS On Demand





피파 프리뷰 쇼



6:00pm - 6:30pm (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT)



On SBS and SBS On Demand





12월 4일 일요일



16강 - 1A v 2B



1:30am - 4:30am (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT) - 킥오프 02.00am



LIVE on SBS and SBS On Demand





16강 - 1C v 2D



5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am



LIVE on SBS and SBS On Demand





월드컵 투데이 쇼



5:30pm - 6:00pm (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT)



LIVE on SBS and SBS On Demand





피파 프리뷰 쇼



6:00pm - 6:30pm (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT)



On SBS and SBS On Demand





12월 5일 월요일



16강 - 1D v 2C



1:30am - 4:30am (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT) - 킥오프 02.00am



LIVE on SBS and SBS On Demand





16강 - 1B v 2A



5:30am - 8:30am (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT) - 킥오프 06.00am



LIVE on SBS and SBS On Demand





월드컵 투데이 쇼



5:30pm - 6:00pm (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT)



LIVE on SBS and SBS On Demand





피파 프리뷰 쇼



6:00pm - 6:30pm (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT)



On SBS and SBS On Demand





12월 6일 화요일



16강 - 1E v 2F



1:30am - 4:30am (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT) - 킥오프 02.00am



LIVE on SBS and SBS On Demand





16강 - 1G v 2H



5:30am - 8:30am (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT) - 킥오프 06.00am



LIVE on SBS and SBS On Demand





월드컵 투데이 쇼



5:30pm - 6:00pm (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT)



LIVE on SBS and SBS On Demand





피파 프리뷰 쇼



6:00pm - 6:30pm (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT)



On SBS and SBS On Demand





12월 7일 수요일



16강 - 1F v 2E



1:30am - 4:30am (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT) - 킥오프 02.00am



LIVE on SBS and SBS On Demand





16강 - 1H v 2G



5:30am - 8:30am (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT)- 킥오프 06.00am



LIVE on SBS and SBS On Demand





월드컵 투데이 쇼



5:30pm - 6:00pm (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT)



LIVE on SBS and SBS On Demand





피파 프리뷰 쇼



6:00pm - 6:30pm (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT)



On SBS and SBS On Demand





12월 8일 목요일



월드컵 투데이 쇼



5:30pm - 6:00pm (주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT)



LIVE on SBS and SBS On Demand





피파 프리뷰 쇼



6:00pm - 6:30pm (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT)



On SBS and SBS On Demand





12월 9일 금요일



월드컵 투데이 쇼



5:30pm - 6:00pm (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT)



LIVE on SBS and SBS On Demand





피파 프리뷰 쇼



6:00pm - 6:30pm (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT)



On SBS and SBS On Demand





12월 10일 토요일



8강 - 1E/2F v 1G/2H



1:30am - 4:30am (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT) - 킥오프 02.00am



LIVE on SBS and SBS On Demand





8강 - 1A/2B v 1C/2D



5:30am - 8:30am (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT) - 킥오프 06.00am



LIVE on SBS and SBS On Demand





월드컵 투데이 쇼



5:30pm - 6:00pm (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT)



LIVE on SBS and SBS On Demand





피파 프리뷰 쇼



6:00pm - 6:30pm (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT)



On SBS and SBS On Demand





12월 11일 일요일



8강- 1F/2E v 1H/2G



1:30am - 4:30am (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT) - 킥오프 02.00am



LIVE on SBS and SBS On Demand





8강- 1B/2A v 1D/2C



5:30am - 8:30am (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT) - 킥오프 06.00am



LIVE on SBS and SBS On Demand





월드컵 투데이 쇼



5:30pm - 6:00pm (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT)



LIVE on SBS and SBS On Demand





피파 프리뷰 쇼



6:00pm - 6:30pm (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT)



On SBS and SBS On Demand





12월 12일 월요일



월드컵 투데이 쇼



5:30pm - 6:00pm (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT)



LIVE on SBS and SBS On Demand





피파 프리뷰 쇼



6:00pm - 6:30pm (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT)



On SBS and SBS On Demand





12월 13일 화요일



월드컵 투데이 쇼



5:30pm - 6:00pm (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT)



LIVE on SBS and SBS On Demand





피파 프리뷰 쇼



6:00pm - 6:30pm (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT)



On SBS and SBS On Demand





12월 14일 수요일



4강 - QF2 v QF1



5:30am - 8:30am (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT) - 킥오프 06.00am



LIVE on SBS and SBS On Demand





월드컵 투데이 쇼



5:30pm - 6:00pm (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT)



LIVE on SBS and SBS On Demand





피파 프리뷰 쇼



6:00pm - 6:30pm (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT)



On SBS and SBS On Demand





12월 15일 목요일



4강 - QF4 v QF3



5:30am - 8:30am (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT) - 킥오프 06.00am



LIVE on SBS and SBS On Demand





월드컵 투데이 쇼



5:30pm - 6:00pm (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT)



LIVE on SBS and SBS On Demand





피파 프리뷰 쇼



6:00pm - 6:30pm (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT)



On SBS and SBS On Demand





12월 16일 금요일



월드컵 투데이 쇼



5:30pm - 6:00pm (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT)



LIVE on SBS and SBS On Demand





피파 프리뷰 쇼



6:00pm - 6:30pm (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT)



On SBS and SBS On Demand





12월 17일 토요일



월드컵 투데이 쇼



5:30pm - 6:00pm (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT)



LIVE on SBS and SBS On Demand





피파 프리뷰 쇼



6:00pm - 6:30pm (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT)



On SBS and SBS On Demand





12월 18일 일요일



Third-Place Play-off - Semi-Final Losers



1:30am - 4:30am (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT) - 킥오프 02.00am



LIVE on SBS and SBS On Demand





월드컵 투데이 쇼



5:30pm - 6:00pm (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT)



LIVE on SBS and SBS On Demand





피파 프리뷰 쇼



6:00pm - 6:30pm (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT)



On SBS and SBS On Demand





12월 19일 월요일



결승



1:30am - 4:30am (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT) - 킥오프 02.00am



LIVE on SBS and SBS On Demand





월드컵 투데이 쇼



5:30pm - 6:30pm (호주 동부표준시-일광절약제 시간/AEDT)



LIVE on SBS and SBS On Demand