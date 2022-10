‘Feel the Rhythm of Korea with BTS’...BTS 출연 한국관광 홍보영상 '대박' 그룹 방탄소년단(BTS)이 출연한 한국관광공사(KTO)의 ‘필 더 리듬 오브 코리아 위드 BTS’ 영상이 전 세계적으로 돌풍을 일으키고 있다.