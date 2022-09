호주 정신 건강 서비스: 한국어 안내

정신건강 서비스는 전국적으로 다양한 언어로 이용 가능합니다. 각 주와 테러토리의 관리하에 서비스가 제공됩니다.





우울증이나 불안과 같은 코로나19 바이러스에 의해 유발된 질환에서부터 조울증, 외상 후 스트레스, 성격 장애 또는 정신 질환에 이르기까지 정신 건강 지원이 필요한 다양한 상황이 있습니다.





‘고문 및 트라우마 생존자를 위한 호주 서비스 포럼(Forum of Australian Services for Survivors of Torture and Trauma :FASSTT)’은 해외에서 호주로 온 고문 및 트라우마 생존자들과 함께 일하는 호주 내 8개 전문 재활 기관의 네트워크입니다. FASSTT의 고객 대부분은 난민 혹은 인도주의 입국자로 호주에 온 사람들입니다. 호주의 각 주와 테러토리에는 FASSTT 기관이 하나씩 존재합니다.