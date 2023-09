SBS와 NITV가 제공하는 다큐멘터리와 시사 방송, 국민투표 종합 방송까지… 한국어 자막으로 만나보세요

2023년 10월 14일 호주연방의회 원주민 보이스(Voice) 국민투표가 다가옴에 따라 SBS는 네트워크 전반에 걸쳐 다중 플랫폼 및 다국어 뉴스를 통해 관련 정보를 지속적으로 제공하고 있습니다. 향후 몇 주 동안 호주인들이 확실한 정보를 바탕으로 결정을 내릴 수 있도록 국민투표 특집 방송이 추가될 예정입니다.





비리와 구구 이미드히르계 원주민 여성이자 SBS의 원주민 콘텐츠 책임자인 타냐 데닝-오르만 이사는 "NITV가 호주원주민의 목소리를 다양하게 담기 위한 필수적인 플랫폼을 제공하며, SBS 오디오를 통해 호주인 개개인이 선호하는 언어로 접할 수 있도록 하고 있으며SBS 네트워크를 통해 모든 호주인들이 10월 14일 국민투표 전까지 필요한 정보를 제공받을 수 있도록 지원하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.





SBS 네트워크를 통해 방영되는 다큐멘터리 프로그램은 다음과 같습니다:





Keeping Hope





NITV에서는 9월 10일 일요일 저녁 8시 40분, SBS에서는 9월 13일 수요일 저녁 8시 30분에 방영됩니다.





한 시간 분량의 이 다큐멘터리는 킴벌리에서 자란 니키나계 원주민 남성이자 배우인 마크 콜스 스미스가 킴벌리 지역으로 돌아가 호주에서 자살률이 가장 높은 곳이라는 충격적인 통계를 조사하는 모습을 담으며 대부분의 희생자들이 젊은 원주민 남성들이라는 점에 다시 한번 놀라게 됩니다. 마크는 자살 예방을 위해 진정한 변화를 일으키고 있는 훌륭한 인물들을 만나, 지역사회에서 무슨 활동을 하고 있는지, 그리고 여전히 부족한 것이 무엇인지를 탐구합니다.



Mark Coles Smith in Keeping Hope. You Can Go Now







NITV와 SBS에서 9월 24일 일요일 저녁 8시 30분 첫 방송되며 SBS On Demand에서도 시청할 수 있습니다.









장편 다큐멘터리 You Can Go Now 는 예술가로 분한 활동가 리처드 벨이 출연합니다. 리처드의 대립적인 작품과 불손한 태도는 호주 예술계를 뒤흔들고 국제적인 찬사를 받게 됩니다. 퀸즐랜드 시골의 양철 판잣집에서 자란 어린 시절부터 런던 테이트 모던









(Tate Modern)의 높은 홀 작품까지 벨의 성공은 심오하고 거침이 없습니다. 호주가 연방의회 보이스와 진실, 조약을 고민하는 시기에 벨의 아이디어는 무시할 수 없는 존재입니다.









You Can Go Now 는 SBS On Demand에서 한국어를 비롯해 중국어, 아랍어, 베트남어 자막이 제공됩니다.







You Can Go Now 작가이자 감독인 라리사 베렌트 감독은 "리처드와 같이 저는 레드펀의 정치에 영향을 받으며 자랐습니다. 그의 작품은 그의 세계관을 말해줍니다. 많은 원주민들은 그의 작품에서 우리의 열망을 보고 있으며, 리처드의 인지도가 국제적으로 성장함에 따라, 이 시기에 '예술가로 분한 활동가'의 모습을 호주의 더 많은 시청자들에게 알리는 것은 시의 적절했다”고 전했습니다.





Rebel with a Cause (이유 있는 반란)





NITV와 SBS에서 10월 1일 일요일 밤 9시부터 매주 방송.





4부작으로 구성된 이 다큐멘터리 시리즈는 개인의 정치적인 측면을 중점적으로 다루고 있으며, 호주 역사의 흐름을 바꾼 네 명의 호주원주민 개척자들의 감동적인 노력을 보여주고 있습니다. 지금까지 공개된 적 없는 아카이브 자료와 그들을 사랑하는 주변인들 및 동료들의 인터뷰를 엮어가는 ' Rebel with a Cause '는 네빌 보너 상원의원, 팻 오셰인 치안판사, 시인 오데루 누누칼, 미디어의 아이콘 티가 베일스 등이 호주원주민이 주도하는 변화에 대한 영감을 주고 중요한 설명을 제시합니다.



Rebel with a Cause to premiere on NITV. Rebel with a Cause 은 한국어를 비롯 중국어, 아랍어, 베트남어 자막이 제공됩니다.





SBS 네트워크에서 제공하는 보이스 관련 뉴스 및 시사 프로그램





The Point: Referendum Road Trip(국민투표 로드트립)





NITV 화요일 저녁 7시 30분, SBS 화요일 저녁 10시 30분에 방영되며 NITV와 SBS에서 10월 3일 첫 방송 후 SBS On Demand에서도 시청 가능.





우타티와 메리엄계 원주민 남성 존 폴 얀케, 와드주크 눙가르계 원주민 여성 나렐다 제이콥스가 진행하는 더 포인트는 호주 원주민 관점을 토대로 호주연방의회 원주민 보이스 국민투표를 앞두고 있는 모든 호주인들에게 소개합니다. 더 포인트(The Point)는 모든 주 및 테러토리에서 방송하기 위해 대륙을 계속 여행하며, 지역사회의 의견을 듣기 위해 토론를 주최하고 국민투표에 대한 통찰력 있는 분석을 제공합니다. 이미 Waiben (Thursday Island), Boorloo (Perth), Durumbal Country (Rockhampton), lutruwita (Tasmania)에서 방송을 진행했으며 다가오는 방송 지역은Tandanya (Adelaide), Canberra, the Pilbara, Mparntwe (Alice Springs) 그리고 Cammeraygal Country (Sydney)의 스튜디오에서 진행할 예정입니다. 특별 게스트 패널로는 정치인과 지역사회 지도자가 포함되며, 다가오는 토론 주제에는 국민투표 캠페인에서 계속되는 인종차별, 원주민 건강, 국가 돌봄 및 기후 변화 문제 등이 포함됩니다.



The Point Referendum Road Trip. John Paul Janke and Narelda Jacobs. Photo credit Dave Ollier and NITV. NITV News





NITV와 SBS On Demand 월-목 오후 6시 30분





가장 오래된 생활 문화부터 최신 뉴스까지 무부라 워가다감계 원주민 여성 나탈리 아마트와 NITV 보도국이 함께 원주민 관점의 이야기를 풀어나갑니다.







Nula





SBS금요일 오후 3시, NITV와 SBS On Demand오후 5시 30분 방송





한 주동안 가장 화제의 뉴스를 다시 요약하며 나탈리 아마트와 NITV News 팀과 함께 원주민의 관점에서 최신 뉴스를 공유하는 30분짜리 프로그램. nula라는 단어는 다루그 언어로 "여기, 저기, 또는 모든 곳"을 의미합니다.





Dateline: The Sámi Voice





SBS에서 9월 19일 화요일 밤 9시 30분 첫 방송, NITV에서 동시 방송되며 SBS On Demand에서도 시청 가능.





전 세계 이야기에서 영감과 놀라움을 찾아 나서며 다른 사람들의 입장에서 바라보도록 관객들을 초대하는 30분짜리 국제 다큐멘터리 주간 프로그램인 데이트라인의 이번 에피소드에는 칼라 그랜트가 게스트로 출연합니다. 칼라는 사미족과 그들의 원주민 의회에 대해 배우기 위해 노르웨이를 여행합니다.





Insight: Your Voice





10월 10일 화요일 저녁 8시 30분 SBS, NITV, SBS On Demand에서 첫 방송.





호주의 대표적인 포럼 프로그램 인사이트는 매주 하나의 주제에 대해 활발한 토론을 벌입니다. 이번 특집 에피소드는 다가오는 국민 투표에 대한 다양한 의견 및 대화를 나누며 칼라 그랜트가 진행합니다. 인사이트는 전국의 다양한 연령대의 호주인들을 한 자리에 모으며 진행자 칼라 그랜트는 그들에게 "예" 또는 "아니오"에 투표할 계획이 있는지와 다른 사람들을 자신의 편으로 만들기 위해 친구, 가족, 동료 및 이웃과 어떤 토론을 하고 있는지 질문을 던집니다.





SBS와 NITV는 앞으로 몇 주 동안 국민투표 당일뿐만 아니라 그 다음 날 국민투표 결과에 따라 방영되는 프로그램에서 더 많은 세부사항을 공유할 예정입니다.