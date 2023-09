남성들이 떠난 마을에서 벌이는 용감한 여성들의 세상...SBS 오리지널 드라마 시리즈 9월 27일 첫 방송

SBS 오리지널 드라마 시리즈 While The Men Are Away가 9월 27일 수요일 오후 8시 30분 첫 방송됩니다. 30분짜리 이 에피소드 시리즈는 SBS On Demand에서 무료 감상할 수 있습니다.





1940년대 호주를 재치 있게 비꼬며 재탄생해내는 이 드라마 시리즈에는 호주의 떠오르는 라이징 스타 맥스 맥케나를 포함해 피비 그레인저, 야나 즈베데니욱, 맷 테스트로, 샤카 쿡, 베네딕트 하디를 비롯해 특별한 캐스팅의 중심에 이탈리아 배우 미켈라 데 로시가 출연합니다.





8부작 드라마 시리즈 While The Men Are Away는 호주 전쟁 당시 남성들이 마을을 떠나 있는 상황을 배경으로 하고 있습니다. 사실 이것은 남성이 아니라면 매우 흥미진진한 일이었습니다.





'While The Men Are Away'는 일상적으로 주도권의 중심에 있지 않은 사람들이 갑자기 주도권을 쥐게 되면서 욕심과 욕망을 드러내는 이야기가 펼쳐집니다. 다섯 명의 등장 인물들이 서로를 알게 되고, 영광스러운 순간을 위해 약속과 희망 그리고 수용을 이루는 삶을 맛보게 되는 이야기입니다. 그리고 일단 그것을 맛본 후에는 다시 예전 삶으로 돌아가는 것이 불가능해 보입니다.





SBS의 줄리 에커슬리 이사는 "'While The Men Are Away'은 진실의 반전이 있는 드라마로 정말 재밌는 역사적 배경을 보여줍니다. 마음이 따뜻해지고 영리하며 시청자 여러분이 반할 만한 캐릭터들로 가득 차 있습니다. 그리고 30분짜리 드라마이기 때문에 하루나 이틀 안에 몰아보기가 가능할 것"이라고 강조했습니다





시리즈 공동 창작자 알렉산드라 버크와 아카디아의 제작자 및 파트너 리사 쇼네시는 공동 발표문에서 "훌륭한 킴 윌슨을 비롯한 우리 각본 팀, 엘리사 다운과 모니카 자네티 감독의 훌륭한 연출, 이탈리아 스타 미켈라 데 로시가 이끄는 놀라운 출연진들과 함께 호주 역사의 또 다른 측면을 다루는 진정한 즐거움을 느낄 수 있었다고 전했습니다.





Screen Australia의 그램 메이슨CEO는 "이 대담한 SBS Original 시리즈는 호주의 과거에 대한 새로운 해석을 선보이면서 엉뚱한 매력으로 역사를 새롭게 창조합니다. ‘While The Men Are Away’는 시청자들이 새로운 기회를 함께 마주하고 잊을 수 없는 이야기를 전달하는 등장인물들의 활기찬 모습에서 또 다른 반전을 느낄 수 있도록 하는 영리한 드라마입니다. 설득력 있는 이야기 전개를 위해 뛰어난 출연진과 창의적인 제작팀에게 박수를 보냅니다"라고 축하했습니다.





드라마 ‘While The Men Are Away’는 SBS On Demand에서 한국어 자막을 비롯 아랍어, 중국어, 베트남어 등 5개 언어의 자막이 제공됩니다.