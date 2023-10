SBS Learn English: 가벼운 대화를 위한 영어 표현들

가벼운 대화에 쓰이는 영어 표현 가벼운 대화small talk 주제: 날씨 weather, 스포츠 sports, 주말 활동weekend activities 등

날씨를 묘사하는 표현: 맑고 화창한 날씨 bright and sunny day, 선선한 바람 a nice cool breeze, 바람이 불고 비가 오는 날windy and rainy

매주 호주 생활에 필요한 영어 단어들을 살펴보는 시간입니다. SBS Learn English 저는 진행을 맡은 프로듀서 나혜인 입니다. 이 시간은 일상생활에서 쉽게 발생할 수 있는 상황을 같이 들어보고요. 이를 통해 특정한 상황에서 쓰일 수 있는 호주식 영어 표현과 단어에 대해서 짚어보며 영어 능력을 향상시키는 시간입니다. 아랍에서 온 이민자 레일라와 지아드 씨가 최근 호주로 이주했습니다. 레일라와 지아드 씨는 이미 호주에 잘 정착한 삼촌 라미 씨와 숙모 마리암 씨 집에서 함께 살며 호주 생활을 차근차근 배웁니다. 이들의 호주 정착을 같이 따라가 봅니다.



이번 시간 지아드 씨는 드디어 일자리를 구해야겠다고 결심하는데요. 그러자 삼촌 라미 씨가 자신의 케밥 집에서 일할 것을 권합니다. 라미 씨는 케밥 집에서 일하려면 small talk 즉, 소소한 대화, 가벼운 대화를 손님들과 잘 해야 한다며 미리 연습을 하라고 하는데요. 이런 대화는 주로 날씨 weather , 스포츠 sports , 주말 활동 weekend activities 등이 있습니다.





라미 씨는 지아드 씨와 날씨에 대한 표현들을 연습해 보는대요. 맑고 화창한 날씨는 bright and sunny day 라고 하고요. 선선한 바람은 a nice cool breeze 라고 표현합니다. 바람이 불고 비가 오는 날은 windy and rainy 라고 할 수 있겠죠.





이 밖에 날씨 외에 쓸 수 있는 small talk 표현은 Did you watch the news last night? 어젯 밤 뉴스 보셨나요? 그리고 Hi, that pizza looks tasty. 안녕하세요? 그 피자 맛있어 보이네요. Did you see the soccer match on Saturday? 토요일 축구 보셨나요? I went to a party on the weekend – what did you do? 전 주말에 파티에 갔어요. 뭐 하셨어요? 정도가 될 수 있습니다.