څرنګه کولای شئ، د نیو ساوت وېلز ایالت په ټاکنو کې رایه ورکړئ؟

مهم ټکي: په نیو ساوت وېلز ایالت کې په شرایطو برابر کسان باید د ټاکنو لپاره نوم لیکنه وکړي او په ایالتي او فدرالي پارلمان کې خپل استازي وټاکي.

د نیو ساوت وېلز ایالت د ټاکنو کمیسیون، د انګلیسي ژبې ترڅنګ د ټاکنو په اړه مهم معلومات په ۲۰ نورو ژبو هم خپروي.

په راتلونکو ټاکنو کې خلک نشي کولای آنلاین رایه ورکړي.

د اوسني لومړي وزیر ډومینیک پیروټیټ په مشرۍ ، ائتلافي حکومت هڅه کوي ترڅو د څلورم ځل لپاره ټاکنې وګټي.





په راتلونکو ټاکنو کې د ښاغلي پیروټېټ اصلي مخالف د دغه ایالت د کارګر ګوند مشر، کریس منز دی.





د نیو ساوت وېلز ایالت پارلمان دوه جرګې لري چې د دغه ایالت د استازو او سنا (مشرانو) جرګو په نومونو یادېږي.



د نیو ساوت وېلز ایالت اوسېدونکي په ۹۳ ټاکنیزو حوزو کې خپلې رایې کارولی شي.





که چېرې یو څوک نشي کولای د رایو مرکزونو ته د رایې ورکولو لپاره ولاړ شي، په شرایطو برابر کسان کولای شي د پوستي خدمتونو له لارې رایه ورکړي.





د پوستي رایې اچوونې پاڼه باید د مارچ د ۲۰ نېټې تر ۵ بجو د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورسېږي او د اپریل د میاشتې تر ۶ نېټې و شمېرل شي.





Chris Minns took on the NSW Labor leadership in June 2021.





د نیو ساوت وېلز ایالت اوسېدونکي کولای شي د راتلونکې شنبې په ورځ، له ۲۴۵۰ څخه په زیاتو ټاکنیزو مرکزونو کې خپله رایه وکاروي.





د ټاکنیزو مرکزونو دراوزې به د سهار له ۸ بجو څخه د مازدیګر تر ۶ بجو خلاصې وي.





د رایې ورکولو په اړه معلومات د نیو ساوت وېلز ایالتو د ټاکنو کمیسیون پر ویب پاڼه پیدا کولای شئ.





د رایې ورکولو مرکز ته د ننوتلو پرمهال به کارمندان له رایه ورکوونکو د نوم او آدرس پوښتنه وکړي.





یو ځل چې د رایې ورکوونکي معلومات تایید شي تر هغه وروسته د رایې ورکولو پاڼه ورکول کېږي.



NSW Premier Dominic Perrottet.

رایه ورکول اجباري دي

په نیو ساوت وېلز ایالت کې رایه ورکوونه د هغو کسانو لپاره اجباري ده چې په شرایطو برابر دي.





هغه کسان چې خپله رایه نه کاروي جریمه کېږي.



Voting if you're homeless, disabled, interstate or overseas

Citizens in NSW who have no fixed address, live in crisis accommodation or transitional housing will still be able to enrol as voters.





If individuals in these categories are unable to vote, they will not be fined.





Should voters with a disability need assistance, they can take a friend or relative who can help them cast their votes or they can seek assistance from election staff.





If voting in person is difficult, they can opt for early voting, postal voting, declared facility voting, or telephone voting.





If a voter is interstate , they can vote in person at an early voting centre or by postal vote.





Voters who are enrolled in NSW but living or on holiday overseas during the election period will need to vote by post.



Information in multiple languages

The NSW Electoral Commission provides information on how to enrol and vote, and about candidates in 25 languages, including English .





There will there be onsite multilingual staff or volunteers at early voting and election day booths wearing badges indicating what languages they can provide support in.





The commission offers a free telephone interpreter service for languages not included on the list.





Election staff can connect voters with the Translating and Interpreting Service (TIS National) if they need additional language support at the voting centre.





To mitigate the risk of false information about elections circulating in the community, the NSW Electoral Commission is running a Disinformation Register that tracks and rebuts misleading and false statements about the electoral process.