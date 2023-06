د بومي اسټراليايانو حق کې په اساسي قانون کې بدلون ټولپوښتنې( ريفرينډم) په ملاتړ او خلاف نظرونه

اسټرالیايان به دا پریکړه وکړي چې ایا په اساسي قانون کې پارلمان کې د بومي اسټراليايان غږ شامل کړي او که نه.





د ۱۹۹۹ کال وروسته دا لومړۍ ټول پوښتنه او يا ريفرينډم دی چې په اساسي قانون کې د بدلون غوښتنه کيږي.





اسټراليايان به د کال پای کې پارلمان کې د بومي اسټراليايان غږ شاملولو لپاره هو يا نه ځواب ورکړي.



پوښتنه به داسې وي:



د مارچ په میاشت کې د دې ټولپوښتنې د پوښتنې افشا کولو سره ، لومړي وزیر انتوني البنيزي د Uluru Statement from the Heart ذکر وکړ، ځکه د بومي اسټراليايانو تر ټولو معتبره شورا او ګډ ليک همدا غوښتنه کړې وه چې پارلمان کې د بومي اسټراليايانو غږ شامل شي.





"هر څوک دا غواړي چې د بومي اسټراليايانو او نورو ترمينځ رامينځته شوې تشه ډکه شي، او دا هغه مهال کيږي چې له ځايي خلکو سره خبرې او سلا مشورې وشي، او د ا غږ پارلمان ته لار پيدا کړي او بيا همدا غږ واوريدل شي."



د غږ شاملول او بله خوا بيا د هغې خلا نظرونه او دليلونه

د بومي اسټراليايانو پارلمان کې غږ په وړاندې دلیلونه له هغه وخته راهیسې بدل شوي چې مخالفینو په لومړي ځل ادعا وکړه چې دا به د پارلمان د دریمې خونې په توګه کار کوي، چې بيا وروسته دا ادعا بدله شوه.





مګر پارلمان کې د بومي اسټراليايانو غږ شاملولو د فعالیت څرنګوالي په اړه نورې پوښتنې راپورته شوې ، مخالفين دواړه استدلال کوي چې غږ يا ډير صلاحيت ولري او يا هم په کافي اندازه صلاحيت نه لري.



هو ( YES)

نه (No)

دا سمبولیک دی، او د سیسټماتيک مسايلو حل لپاره کوم چې بومي اسټراليايان ورسره مخ دي بايد يوه داسې اداره جوړه شي چې حقيقي قدرت ولري.





حکومتونه کولی شي د بومي اسټراليايانو پارلمان کې غږ ادارې لخوا وړانديز شوي نظرونه او يا مشورې رد کړي که چيرې د حکومت په خوښه نه وي.





غږ په اساسي قانون کې يو ځانګړی نسل ورزیاتوي.





ځکه چې غږ به د پارلمان لخوا ډیزاین کيږي، راتلونکي حکومتونه کولی شي هغه بدل کړي یا یې له مینځه یوسي.





بومي خلک لا دمخه په پارلمان له پخوا ډير غړي لري او دوی هر کله استازيتوب کولی شي.





کې د بې ساري کچې د داخلي نمایندګۍ له لارې غږ لري.









Truth and Treaty باید د VOICE څخه مخکې عملي شي.



