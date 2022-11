چطور بازی های جام جهانی را در اس بی اس به صورت زنده و رایگان تماشا کنیم

تمام بازی ها را در SBS On Demand ببینید!





تمام ۶۴ بازی به صورت اختصاصی، زنده و رایگان از شبکه اس بی اس پخش می شود. علاوه بر این، شما می توانید هشت بازی را نیز در SBS VICELAND ببینید.





زمان آغاز جام جهانی فیفا ۲۰۲۲:

افتتاحیه این مسابقات، روز ۲۱ نوامبر است که شما می توانید آنرا به صورت مستقيم و زنده در اس بی اس تماشا کنید.





تاريخ و زمان بازی ها:‌

پس از مراسم افتتاحیه، قطر، کشور میزبان و اکوادور به مصاف هم می روند. مسابقات دور گروهی در روز سوم دسامبر با بازی صربستان مقابل سوئیس خاتمه پیدا می کند.



Group Stage: November 21 - December 3

Round of 16: December 4 - 7

Quarter-Finals: December 10 - 11

Semi-Finals: December 14 - 15

3rd vs 4th playoff: December 18

World Cup Final: December 19

بازی های جام جهانی را در تلویزیون تماشا کنید

The 2022 FIFA World Cup will take place in Qatar Source: Getty / Getty Images اس بی اس و اس بی اس ویسلند که به صورت انحصاری حق پخش تمام ۶۴ مسابقه جام جهانی را در استرالیا دارد در مجموع ۵۰۰ ساعت به این رویداد مهم ورزشی اختصاص خواهد داد.



علاوه بر پخش مسابقات، اس بی اس برنامه های متنوع روزانه ای با حضور کارشناسان ورزشی خواهد داشت. همچنین، این شبکه مسابقات مهم سالهای گذشته و تکرار مسابقات این دوره را نیز پخش خواهد کرد.



ساعت بیشتر بازی ها، برای بینندگانی که از استرالیا این بازی ها را تماشا می کنند مناسب است. هفت بازی دور گروهی، ساعت ۹ شب به وقت استرالیای شرقی (سیدنی- ملبورن) خواهد بود و بیست بازی دیگر این مرحله، ساعت شش صبح برگزار خواهد شد.







برنامه های روزانه جام جهانی در شبکه اس بی اس:‌





مردم می توانند از طریق برنامه روزانه ویژه اس بی اس، تمام رویدادهای جام جهانی را در یکجا دنبال کنند. هر برنامه شامل نکات مهم رقابت ها، تحلیل های کارشناسانه، مصاحبه های اختصاصی، مهمان های ویژه و تمام خبرهای داغ مربوط به فیفا در قطر، استرالیا و سراسر دنیا خواهد بود.





این برنامه هر روز ساعت ۵:۳۰ بعد از ظهر به صورت اختصاصی از اس بی اس پخش می شود و بلافاصله بر روی SBS on Demand قابل دسترسی می باشد.



پخش مسابقات جام های جهانی گذشته:‌

شما می توانید رقابت های حائز اهمیت گذشته جام جهانی را از سال ۱۹۸۶ مکزیک تا ۲۰۱۸ روسیه را با کلیک بر لینک زیر در SBS On Demand مشاهده کنید.



همچنین بيشتر این رقابت ها از شبکه اس بی اس و اس بی اس ویسلند در طول برگزاری جام جهانی پخش خواهد شد.





تماشای رقابت های جام جهانی از طریق SBS on Demand

با کلیک بر روی لینک زیر، برای خود حساب کاربری بسازید تا هر زمان و از طریق هر وسیله ای بتوانید ۶۴ بازی جام جهانی را ببینید.



بازی ها را می توانید در وبسایت تماشا کنید و یا می توانید اپ SBS On Demand را بر روی گوشی یا تلویزیون خود به وسیله لینکهای زیر مطابق با سیستم عامل دستگاهتان دانلود نمایید.



Apple App Stor e



اگر می خواهید رقابت های فیفا را از دست ندهید، Notification گوشی خود را همین الان فعال نمایید تا از پخش زنده مسابقات و تکرار آنها در اپ SBS on Demand مطلع شوید.





اول مطمئن شود که Notification خود را در تنظيمات گوشی تان فعال کرده اید.



۱- به تنظيمات بروید



۲- اپ SBS On Demand را انتخاب کنید



۳-Notification را فعال کنید.





سپس در اپ SBS on Demand به پروفایل خود وارد شوید.





۱- وارد تنظيمات اپ شوید..



۲- در قسمت اپیزودهای جديد، Notification را فعال کنید. پس از فعال شدن، دکمه آن زرد می شود.



۳- دکمه اپیزودهایی که نمایش آنها به زودی تمام می شود را هم به همین روش فعال کنید.





در نهايت، مطمئن شوید که جام جهانی فیفا ۲۰۲۲ را به بخش موضوعات مورد علاقه خود افزوده اید.





علاوه بر برنامه های زنده، شما می توانید از طریق اس بی اس ورزشی آخرين اخبار و رویدادهای مهم را پیگیری نمایید.





بازپخش:

اگر پخش مستقیم مسابقه ای را از دست دادید، می توانید بازپخش آنرا در به زبان عربی و انگیسی در all-star broadcast مشاهده کنید.





خلاصه مسابقه ها در ۲۵ دقيقه:

بینندگانی که وقت کافی برای تماشای کامل مسابقات را ندارند، می توانند رویدادهای مهم مسابقه را در ۲۵ دقیقه مشاهده نمایند.





رویدادهای مهم مسابقات در ۱۰ دقيقه:‌

شما همچنین می توانید رویدادهای مهم تمام مسابقات را در ده دقيقه از طریق SBS on Demand تماشا کنید.



رویدادهای مهم مسابقات در سه دقيقه:‌

ویدئوی سه دقيقه ای از تمام مسابقات جام جهانی قطر در اس بی اس ورزشی و وبسایت اس بی اس و SBS on Demand قابل دسترس خواهد بود.



چگونه در SBS on Demand حساب کاربری کاملا رایگان بسازیم:‌

۱- اپ SBS on Demand را باز کنید یا به لینک زیر مراجعه نمایید.



۲- Log in / Sign Up را انتخاب کنید



۳- اکانت جديد خود را بسازید ، مشخصات خود را از قبیل اسم، ایمیل آدرس، جنسیت و تاريخ تولد خود را وارد کنید



۴- اکانت خود را پس از دریافت ایمیل تائید کنید.



۵- از محتويات متنوع SBS on Demand لذت ببرید





جدول زمان برگزاری مسابقات:‌

Monday, November 21

Opening Ceremony + Group A - Qatar v Ecuador





2:00am - 5:30am (AEDT) - kickoff at 03.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









2022 FIFA World Cup tournament preview





10:30pm - 11:30pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









Group B - England v Iran





11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand





Tuesday, November 22

Group A - Senegal v Netherlands





2:30am - 5:30am (AEDT) - kickoff at 03.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









Group B - USA v Wales





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand









Group C - Argentina v Saudi Arabia





8:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00pm





LIVE on SBS and SBS On Demand





Group D - Denmark v Tunisia





11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand





Wednesday, November 23

Group C - Mexico v Poland





2:30am - 5am (AEDT) - kickoff at 03.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









Group D - France v Australia





5:00am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand





World Cup Daily





5:30pm - 6:30pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand









Group F - Morocco v Croatia





8:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00pm





LIVE on SBS and SBS On Demand









Group E - Germany v Japan





11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand





Thursday, November 24

Group E - Spain v Costa Rica





2:30am - 5:30am (AEDT) - kickoff at 03.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









Group F - Belgium v Canada





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand









Group G - Switzerland v Cameroon





8:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









Group H - Uruguay v Korea Republic





11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand





Friday, November 25

Group H - Portugal v Ghana





2:30am - 5:30am (AEDT) - kickoff at 03.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand





Group G - Brazil v Serbia





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand









Group B - Wales v Iran





8:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00pm





LIVE on SBS and SBS On Demand





Group A - Qatar v Senegal





11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand





Saturday, November 26

Group A - Netherlands v Ecuador





2:30am - 5am (AEDT) - kickoff at 03.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









Group B - England v USA





5.30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand









Group D - Tunisia v Australia





7:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00pm





LIVE on SBS and SBS On Demand





Group C - Poland v Saudi Arabia





11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand





Sunday, November 27

Group D - France v Denmark





2:30am - 5:30am (AEDT) - kickoff at 03.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









Group C - Argentina v Mexico





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand









Group E - Japan v Costa Rica





8:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00pm





LIVE on SBS and SBS On Demand





Group F - Belgium v Morocco





11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand





Monday, November 28

Group F - Croatia v Canada





2:30am - 5:30am (AEDT) - kickoff at 03.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









Group E - Spain v Germany





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Group G - Cameroon v Serbia





8:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00pm





LIVE on SBS and SBS On Demand









Group H - Korea Republic v Ghana





11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand





Tuesday, November 29

Group G - Brazil v Switzerland





2:30am - 5:30am (AEDT) - kickoff at 03.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand





Group H - Portugal v Uruguay





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Wednesday, November 30

Group A - Netherlands v Qatar





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









Group A - Ecuador v Senegal





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand









Group B - Wales v England





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









Group B - Iran v USA





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand









World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Thursday, December 1

Group D - Australia v Denmark





1:00am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand





Group D - Tunisia v France





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand









Group C - Poland v Argentina





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









Group C - Saudi Arabia v Mexico





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Friday, December 2

Group F - Croatia v Belgium





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand





Group F - Canada v Morocco





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand









Group E - Japan v Spain





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









Group E - Costa Rica v Germany





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Saturday, December 3

Group H - Korea Republic v Portugal





1.30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









Group H - Ghana v Uruguay





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand









Group G - Cameroon v Brazil





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









Group G - Serbia v Switzerland





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand









World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Sunday, December 4

Round of 16 - 1A v 2B





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









Round of 16 - 1C v 2D





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Monday, December 5

Round of 16 - 1D v 2C





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









Round of 16 - 1B v 2A





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand





FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Tuesday, December 6

Round of 16 - 1E v 2F





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









Round of 16 - 1G v 2H





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Wednesday, December 7

Round of 16 - 1F v 2E





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









Round of 16 - 1H v 2G





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Thursday, December 8

World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Friday, December 9

World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand





FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Saturday, December 10

Quarter-Final - 1E/2F v 1G/2H





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









Quarter-Final - 1A/2B v 1C/2D





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Sunday, December 11

Quarter-Final - 1F/2E v 1H/2G





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









Quarter-Final - 1B/2A v 1D/2C





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Monday, December 12

World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Tuesday, December 13

World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Wednesday, December 14

Semi-Final - QF2 v QF1





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Thursday, December 15

Semi-Final - QF4 v QF3





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Friday, December 16

World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Saturday, December 17

World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Sunday, December 18

Third-Place Play-off - Semi-Final Losers





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Monday, December 19

Final - Semi-Final Winners





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









World Cup Daily





5:30pm - 6:30pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







Schedule / timings are TBC, check your local guides



می توانید برنامه ها را طریق رادیو گوش کنید

Download the SBS Radio app Source: SBS

SBS Audio

All matches will be available in English and Arabic, with up to 2 additional languages streams via SBS Audio .



تماشای مسابقات از طریق رساله های اجتماعی:‌