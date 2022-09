چگونه همگام با افزایش هزینه های زندگی در هزینه خرید مواد غذایی صرفه جویی کنیم؟

نکات مهم همزمان با افزایش هزینه های زندگی، بسیاری از استرالیایی ها در حال بررسی راه هایی برای کاهش هزینه های خود، به ویژه در زمینه خرید میوه و سبزیجات هستند.

در هنگام خرید مواد غذایی تا چه اندازه به هزینه تک تک وسایلی که در چرخ دستی خود قرار می دهید، فکر می کنید؟

با افزایش نرخ تورم و قیمت اقلام روزمره، از جمله خوار بار، بسیاری از مردم به دنبال راه هایی برای کاهش هزینه های خود هستند.





به این فکر کنید که برای چه چیزی پول می دهید





کیتلین کامرون از گروه حمایت کننده از مصرف کنندگان به نام CHOICE می گوید که مردم باید در نظر بگیرند که آیا یک سری امکانات کوچک، ارزش هزینه اضافی را دارد یا خیر.





او گفت به عنوان مثال، میوه ها و سبزیجات کامل، اغلب ارزان تر از محصولات از پیش آماده و بسته بندی شده هستند.





او گفت: "در اکتبر سال گذشته، سوپر مارکت های Woolworths هویج های کامل بسته بندی شده را به قیمت دو دلار در هر کیلو تبلیغ می کرد، در حالی که اگر هویج خرد شده از پیش بسته بندی شده آنها را می خریدید، هر کیلو ۱۰ دلار بود. و این پنج برابر قیمت بود."



سازمان CHOICE همچنین به مصرف کنندگان توصیه کرده است که قیمت واحد اقلام مواد غذایی را در هنگام خرید در نظر بگیرند.





خانم کامرون گفت: "همه خرده فروشان مواد غذایی باید قیمت واحد را برای هر محصول غذایی نشان دهند، به طوری که قیمت محصول را بر اساس یک واحد اندازه گیری استاندارد نشان دهند."





با ارائه قیمت به ازا هر ۱۰۰ گرم یا ۱۰۰ میلی لیتر، خریداران می توانند ارزش اقلام با وزن یا حجم متفاوت را مقایسه کنند تا مشخص کنند که کدام یک ارزش بهتری دارند.





به عنوان بخشی از یک گروه خرید کنید





سارا پیچمن ساکن سیدنی است. او برای پایین نگه داشتن هزینه های خود، هر وقت که می تواند از یک تعاونی خرید می کند.





عضویت سالانه او در Manley Co-op برای او پنج دلار هزینه دارد، که صرف راه اندازی فروشگاه غیرانتفاعی و داوطلبانه مواد غذایی کامل می شود؛ جایی که او از ۱۰ درصد تخفیف برای خریدش برخوردار می شود.





در حالی که نیازهای روزانه او به مواد غذایی با خرید از خواربار فروشی های معمولی برآورده می شود، او می گوید که خرید اقلام اصلی مورد نیاز در آشپزخانه از تعاونی باعث کاهش کلی هزینه ای می شود که خانواده او صرف غذا می کند.





او گفت: "من می دانم که خانواده همیشه به جو، آرد، برنج، کوسکوس و چیزهایی از این دست نیاز دارند."





خانم پیچمن می گوید که برای تهیه اجناس اصلی نیاز به برنامه ریزی دارد و ۲۰ دقیقه هم تا مغازه فاصله دارد. او اما می گوید این کار ارزشش را دارد.





او گفت: "من آنها را ارزان تر از سوپر مارکت می دانم، زیرا بسیاری از چیزهایی که من در آنجا می خرم مانند ماکارونی در شمار محصولاتی است که در سوپر مارکت بسیار گران است."





شرکت های تعاونی مجبور نیستند تا از سهامداران یا مالکان خود سود کسب کنند. در نتیجه آنها می توانند اقلام خود را با قیمت های کمی کاهش یافته به آنها بفروشند.





خانم پیچمن می گوید مواد غذایی خود را از چندین مکان مختلف تهیه می کند تا تمام نیازهای خود را برآورده کند.





اول از آنچه دارید، استفاده کنید





در حالی که ممکن است باورش سخت باشد، اما در استرالیا از هر پنج کیسه مواد غذایی، یک کیسه بدون خوردن راهی سطل زباله می شود.





این معادل ۳۱۲ کیلوگرم غذا برای هر نفر در سال است که معادل هزینه ای بیش از ۲۰۰۰ دلار برای هر خانواده است.





در نظر گرفتن این حجم از اتلاف در سطح یک خانواده می ‌تواند میزان خرید مردم را کاهش دهد.



لیندسی مایلز، مربی امور مربوط به ضایعات و نویسنده پیشنهاد می کند که به جای دور ریختن میوه ها یا سبزیجاتی که خیلی تازه به نظر نمی رسند و اضافه کردن مجدد آنها به لیست خرید خود، به این فکر کنید که چگونه می توان از آنها به روش دیگری استفاده کرد.





او گفت: «ممکن است مقداری سیب داشته باشید که حالا همه آنها چروک شده اند، و عالی به نظر نمی رسند. شما هنوز هم می‌ توانید آنها را در سس سیب بپزید، می ‌توانید آنها را خرد کرده و در قالب کرامبل بریزید یا فقط می ‌توانید آنها را در اسموتی بریزید.»





محلی و اقلام فصلی را انتخاب کنید





خانم مایلز گفت که مردم اغلب شاید ندانند که میوه‌ های مختلف فقط در فصول خاصی در استرالیا رشد می ‌کنند و قیمت‌ها منعکس کننده این موضوع است.





او پیشنهاد می ‌کند تا از خواربار فروشی ‌های مستقل خرید کنید؛ جایی که به احتمال زیاد محصولاتی را پیدا می‌ کنید که در حال حاضر در مناطق محلی کشت می ‌شوند، نه در سوپرمارکت‌ها؛ جایی که محصولات تازه اغلب در طول سال وارد می‌ شوند حتی در زمانی که در داخل کشور کشت نمی ‌شوند.





او گفت: «به عنوان مثال، وقتی در پرت هستید ممکن است موز Carnarvon و موز کوئینزلند داشته باشید، و موزهای Carnarvon معمولا ارزان ‌تر هستند، زیرا مجبور نبوده ‌اند در سراسر کشور سفر کنند».





محصولات خودتان را بکارید





اندرو بارکر از استراتالبین پول کمتر از نیمی از تمام محصولات تازه ای را که در آشپزی استفاده می کند، پرداخت می کند.





میوه ‌ها، سبزیجات و گیاهانی که او از آن استفاده می‌ کند یا تولید باغ خودش در حیاط خانه‌ اش است یا آنها را به‌ طور رایگان از دیگران در جامعه‌ تهیه می کند.





او تقریباً یک دهه پیش، جنبشی موسوم به Grow Free را آغاز کرد؛ حرکتی که در آن می توان جوامعی را در سراسر استرالیا مشاهده کرد که محصولات اضافی خود را به صورت رایگان از طریق چرخ دستی در مکان‌ های مشخص شده با دیگران به اشتراک می ‌گذارند.



او گفت: "من به قیمت ها نگاه می کنم و یک دسته کلم پیچ را می بینم. خوب می توانم دو بسته دانه آن یعنی ۲۰۰ دانه را بخرم و سپس هزاران کلم پیچ و برگ داشته باشم."





در حالی که او اذعان می کند که در اغلب مواقع راه اندازی این سیستم هزینه هایی در پی دارد اما در درازمدت، ارزش محصولی که در باغ کاشته می شود بسیار بیشتر است.





از غذای خود بیشتر استفاده کنید





استفاده بیشتر از میوه و سبزیجات به این معنی است که باید کمتر بخرید و در نتیجه پس انداز بیشتری خواهید داشت.





خانم مایلز می گوید بسیاری از مردم بخش‌ هایی از سبزیجات مانند ساقه‌ های کلم بروکلی را دور می‌ اندازند چرا که فکر می‌ کنند که آنها خوراکی نیستند. در حالی که در واقع آنها خوراکی هستند و در برخی فرهنگ‌ ها، قسمت‌ هایی از گیاهان را ترجیح می ‌دهند.





او گفت که هنگام پیروی از یک دستور پخت غذا، با تغییر طرز فکر، غذا می‌ تواند فراتر از اینها رود.





خانم مایلز گفت: «شما ممکن است به قسمت سفید تره فقط برای هر چیزی که درست می کنید نیاز داشته باشید، اما می توانید از قسمت سبز آن هنگام درست کردن ریزوتو استفاده کنید، یا می توانید سبزیجات زیادی را فریز کنید».





خانم مایلز همچنین گفت که شاید بد نباشد تا بدانید که برچسب‌ های «زمان انقضا» واقعاً به چه معنا هستند.





وی افزود: «واژه Best before در مورد کیفیت است و use by date در مورد ایمنی است. معمولاً بهترین تاریخ Best before در مورد چیزی است که عمر طولانی دارد و use by date درباره اقلامی است که خطر بالایی دارند. بنابراین برای اقلامی مانند گوشت، ماهی و محصولات لبنی، best before یک دستورالعمل است».





وی افزود: «در بریتانیا، آنها در حال انجام آزمایشی هستند که در آن در واقع تاریخ های best before را از شیر حذف کرده اند، من فکر می کنم آنها فقط یک «produced on date’» مانند آنچه ما از آن بر روی نان قرار می دهیم، استفاده می کنند».





بسیاری از سوپرمارکت ‌های استرالیایی قیمت اقلامی را که نزدیک به تاریخ best before خود هستند تا پایان آن روز کاهش می‌دهند.





سخت پسند نباشید





در حالی که سوپرمارکت‌ها فقط میوه‌ ها و سبزیجات با ظاهری زیبا را ارائه می‌ کنند، خانم کامرون از CHOICE گفت که تلاش برای کاهش ضایعات باعث شده است تا آنها نیز محصولاتی را عرضه کنند که ممکن است قبلاً با نیازهای زیبایی‌ شناختی آنها مطابقت نداشته باشد. آنها اگرچه این محصولات را با قیمت ‌های پایین‌ تر ارائه می کنند.





او گفت: "هم اکنون می توانید این اقلام را در اکثر سوپر مارکت های بزرگ تا نصف قیمت میوه ها و سبزیجات معمولی خریداری کنید."





مارک های منحصر به فرد سوپر مارکتی و کنترل قیمت ها





خانم کامرون گفت برای کسانی که همیشه اقلام غذایی با نام تجاری می خرند، ممکن است زمان آن رسیده باشد که مارک های منحصر به فرد سوپر مارکتی یا Home brands را امتحان کنند.





او گفت: «ما مرتباً طیف گسترده ای از محصولات خانگی درجه یک را با همتایان ارزان ‌تر خود مقایسه می ‌کنیم تا بفهمیم کدام یک از نظر طعم و ارزش، بهترین است. بسیاری از آزمایش‌ های ما نشان می‌ دهد که Home brands نه تنها ارزان ‌تر هستند، بلکه از نظر کیفیت نیز بسیار بهبود یافته‌ اند.»