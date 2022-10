Pięć rzeczy, które możesz zrobić już teraz, aby poprawić swoje zdrowie i samopoczucie

Aktywność fizyczna i utrzymywanie odpowiedniej diety to dwa czynniki, które możesz stosowac codziennie, aby zachować dobry stan zdrowia, mówi profesor d/s aktywności fizycznej i zachowania zdrowia Anne Tiedemann.





Pozostałe to: ograniczenie spożycia alkoholu, rzucenie palenia i utrzymywanie kontaktów towarzyskich.





1. Aktywność fizyczna

Prof. Tiedemann mówi, że istnieje wiele dowodów na stwierdzenie, iż aktywność fizyczna sprzyja nie tylko zdrowiu fizycznemu, psychicznemu i społecznemu, ale także zapobiega występowaniu chorób w starszym wieku.





To, co dana osoba robi dzisiaj lub w tym tygodniu, może jej przynieść korzyści później, wyjaśnia ekspert z Sydney University.







Odnośnie tego, z jakiej aktywności fizycznej dana osoba powinna korzystać, prof. Tiedemann proponuje zapoznanie się z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia , które zawierają zalecenia przygotowane w zależności od wieku i chorób przewlekłych danej osoby lub ewentualnej niepełnosprawności.





„Głównym przesłaniem związanym z zachowaniem aktywności fizycznej jest fakt, że przynosi korzysci każdemu, bez względu na wiek czy stopień niepełnosprawności.





„I nawet jeśli nie jesteś w stanie osiągnąć poziom aktywności fizycznej zalecany w wytycznych, wedlług informacji opartych na konkretnych badaniach wiemy, że każda ilość ćwiczeń lub nawet minimalnie zwiększona aktywność fizyczna przynosi duże korzyści dla Ciebie i twojego zdrowia."





Profesor wyjaśnia, że aktywność fizyczna może przybierać różne formy i nie musi to być grupa sportowa lub ćwiczeniowa oparta na konkretnych strukturach.





„Może to być Twój wolny czas na spacerach lub mogą to być Twoje codzienne obowiązki domowe, więc wykonywanie czynności w domu, ogrodnictwo, sprzątanie, wszystko co wymaga ruchu, a zatem pozytywnie wpływa na pielęgnację zdrowia”.





2. Utrzymuj zbilansowaną dietę

Prof. Tiedemann mówi, że ważne jest utrzymanie zbilansowanej diety, aby obniżyć długoterminowe ryzyko chorób i tendencje do otyłości.





Dobre odżywianie w diecie jest kluczowe dla zasilania organizmu, a co za tym idzie utrzymania zdrowych i silnych kości oraz odczucia przypływu energii.





„ Powyżej wymienione czynniki są naprawdę ważne, jedzenie zbilansowanej diety oraz w miarę nieprzetworzonej żywności i niezbyt dużo cukru, niewłaściwe odżywianie jest obecnie dużym problemem w społeczeństwie”.





Wytyczne odnośnie odżywiania w Australii zawierają informacje o rodzajach i ilościach spożywanych pokarmów, grupach dietetycznych i wzorcach żywieniowych.





Wytyczne zachęcają Australijczyków do korzystania z szerokiej gamy wartościowych produktów spożywczych z pięciu grup dietetycznych, przy jednoczesnym ograniczeniu spożycia produktów zawierających tłuszcze nasycone, sól, cukry i alkohol.





3. Ogranicz spożycie alkoholu i zrezygnuj z papierosów

„Wiemy, że są to naprawdę ważne czynniki ryzyka związane ze stylem życia wpływające na rozwój wielu chorób” – mówi prof. Tiedemann o potrzebie ograniczenia alkoholu i rzucenia palenia.





Według Światowej Organizacji Zdrowia spożycie alkoholu przyczynia się każdego roku do 3 milionów zgonów na całym świecie, a także do niepełnosprawności i złego stanu zdrowia milionów ludzi.





Dane Australijskiego Instytutu Zdrowia i Opieki Społecznej (AIHW) podają, że w 2020 r. zarejestrowano 1452 zgony spowodowane nadmiernym spożyciem alkoholu, większość przypadków (73 procent) to mężczyzni.





Australijskie Wytyczne Dotyczące Spożycia Alkoholu , zaktualizowane w 2020 r., określają ograniczenia dotyczące spożycia w celu zmniejszenia zagrożeń zdrowotnych związanych z piciem alkoholu.





Ponadto Rada ds. Chorób Nowotworowych zaleca 12 wskazówek jak przełamać nałogi alkoholowe , w tym wprowadzenie dni bezalkoholowych i używanie wody do ugaszenia pragnienia.





Szacuje się, że palenie zabija prawie 20,500 Australijczyków rocznie (13 procent wszystkich zgonów) i jest odpowiedzialne za 8.6 procent łącznego obciążenia chorobami w Australii w 2018 roku .





4. Utrzymywanie kontaktów towarzyskich







Prof. Tiedemann mówi, że samotność jest „dużym problemem” w społeczeństwie i może się zdarzyć nawet wtedy, gdy dana osoba jest w towarzystwie innych, ale często występuje tzw „brak kontaktu, poczucie osamotnienia”.





„Chodzi o zaakceptowanie więzi z otaczającymi nas ludźmi i poczucie więzi ze społeczeństwem, w którym żyjemy.





„Sprowadza się to do zadania sobie pytania, czy twoja egzystencja ma znaczenie dla innych, a także do okazania innym, że Tobie na nich zależy. Ta ludzka więź jest naprawdę ważna”.





Profesor mówi, że to porozumienie można osiągnąć na wiele sposobów, w tym poprzez wolontariat i aktywność w społeczności.





„[Wolontariat] może być sposobem na promowanie więzi towarzyskich z innymi ludźmi będącymi częścią grupy, a wspólne łączenie celów może ludzi związać, więc wiele osób uważa, że np. sport sprawdza się w takiej sytuacji.





„Masz sport zespołowy, wszyscy dążycie do tego samego wyniku, wszyscy macie ten sam cel i łączycie się w ten sposób”.





Wyjaśnia jednak, że niektórzy ludzie lubią być sami.





„Nawet jeśli [te osoby] lubią przebywać same, są indywidualistami, to jednak nadal mogą uzyskać to połączenie za pomocą innych środków”.









Beyond Blue zaleca, aby utrzymywać kontakty towarzyskie wykorzystując różne technologie, w tym Skype, Zoom, FaceTime i aplikacje, takie jak House Party, które umożliwiają ludziom łączenie się w grupach za pośrednictwem czatu wideo.









Organizacja zaleca również planowanie regularnych spotkań towarzyskich, w tym kluby książki, wieczorki ciekawostek, rodzinnych obiadów, imprez tanecznych lub po prostu wieczornych rozmów z przyjaciółmi.







5. Bądź na łączach i sprawdź co się dzieje z tymi, na których Ci zależy

Lockdowns podczas pandemii COVID-19 udowodniły, dlaczego istnieje potrzeba dbania o siebie i ludzi, na których Ci zależy, mówi prof. Tiedemann.





„Myślę, że to naprawdę ważne. Wiem, że na przykład martwiłbym się o starszych rodziców, którzy siedzą w zamknięciu i zdecydowanie chciałabym się upewnić, że mają to, czego potrzebują.





„Ale często nie zdajesz sobie sprawy, że masz w sobie dużo stresu i niepokoju. Tak więc od czasu do czasu sprawdzenie i upewnienie się, że robisz rzeczy, które są dobre dla zachowania dobrego samopoczucia, jest naprawdę ważne”.





Black Dog Institute zaleca listę kontrolną składającą się z sześciu czynników , które dana osoba powinna sprawdzać co tydzień, aby zachować poczucie dobrego stanu zdrowia psychicznego, trzeba słuchać swoich odczuć, swojego ciała, zwracać uwage na sen i myśli.





Czytelnicy poszukujący pomocy mogą skontaktować się z Lifeline w celu uzyskania pomocy w sytuacjach kryzysowych 24-7 pod 13 11 14, Suicide Call Back Service pod 1300 659 467 i Kids Helpline pod 1800 55 1800 (dla młodych ludzi w wieku od 5 do 25 lat). Więcej informacji można znaleźć na stronie Beyond Blue.org.au i lifeline.org.au.