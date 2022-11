Jak oglądać Mistrzostwa Świata FIFA 2022ᵀᴹ NA ŻYWO i ZA DARMO na kanale SBS

OBEJRZYJ każdy mecz Mistrzostw Świata FIFA 2022ᵀᴹ NA ŻYWO i ZA DARMO na kanale SBS i SBS On Demand.





Mistrzostwa Świata FIFA 2022ᵀᴹ rozpoczynają się w poniedziałek, 21 listopada i będą transmitowane bezpłatnie na kanale SBS w Australii.



Wszystkie 64 mecze będą transmitowane z Kataru na żywo i za darmo, w tym osiem meczy będzie można obejrzeć na żywo także na kanale SBS VICELAND.





Kiedy rozpoczynają się Mistrzostwa Świata FIFA 2022ᵀᴹ?





Mistrzostwa Świata FIFA 2022ᵀᴹ rozpoczynają się 21 listopada i będą ekskluzywnie transmitowane na kanale SBS w Australii.





Mistrzostwa Świata FIFA 2022ᵀᴹ Daty i Godziny rozpoczęcia meczy





Ceremonię otwarcia poprzedza starcie otwierające turniej między gospodarzem, Katarem i przeciwnikiem z grupy, Ekwadorem.





Faza grupowa kończy się finałowym meczem pomiędzy Serbią i Szwajcarią, który odbędzie się 3 grudnia (AEDT).





· Faza grupowa: 21 listopada – 3 grudnia





· 1/8 finału: 4-7 grudnia





· Ćwierćfinały: 10-11 grudnia





· Półfinały: 14-15 grudnia





· Baraże 3 vs 4: 18 grudnia





· Finał mistrzostw świata: 19 grudnia





Oglądaj Mistrzostwa Świata FIFA 2022ᵀᴹ w telewizji





The 2022 FIFA World Cup will take place in Qatar Source: Getty / Getty Images Kanał SBS i SBS VICELAND będą ekskluzywnymi kanałami niekodowanymi wszystkich 64 rozgrywek piłkarskich, a także łącznie będzie można obejrzeć 500 godzin programów informacyjnych z Mistrzostw Świata FIFA, transmitowanych na obu kanałach przez cały turniej.



Oprócz relacji na żywo ze wszystkich 64 meczy –osiem zostanie pokazanych na kanale SBS VICELAND – nasza oferta programowa będzie obejmować codzienne transmisje World Cup i FIFA TV Preview, klasyczne mecze Mistrzostw Świata i powtórki meczów z Kataru 2022.



Większość rozgrywek odbędzie się w sprzyjających porach dla fanów z Australii, w tym siedem z fazy grupowej rozpocznie się w czasie największej oglądalności o godzinie 21:00 (AEDT), a 20 z fazy grupowej rozpocznie się o godzinie 6:00 (AEDT).





Program Dzienny World Cup i FIFA TV Preview Show





Program World Cup Daily będzie miejscem uzyskania dokładnej informacji dla Australijczyków, którzy chcieliby śledzić wszystko, co dzieje się na Mistrzostwach Świata FIFA każdego dnia.



Każda relacja z wydarzeń będzie zawierała aktualne najważniejsze informacje, zapowiedzi, analizy ekspertów, ekskluzywne wywiady z gwiazdami sportu a także wszystkie najnowsze wiadomości, opinie i natychmiastowe reakcje kibiców z Kataru, Australii i całego świata .



Program World Cup będzie emitowany codziennie od 17:30 (AEDT) na kanale SBS, a następnie będzie można zobaczyć FIFA TV Preview Show. Cyfrowa oferta VOD będzie także dostępna wcześniej za pośrednictwem SBS On Demand.





Klasyczne mecze Mistrzostw Świata FIFA





Na kanale SBS On Demand można obejrzeć 25 klasycznych rozgrywek piłkarskich Mistrzostw Świata FIFA World Cup z lat 1986-2018, w ten sposób dając możliwość widzom ponownego przeżycia niektórych z największych wydarzeń w historii światowego piłkarstwa.





Większość klasycznych meczy będzie również transmitowana na kanale SBS i SBS VICELAND podczas Mistrzostw Świata.







Oglądaj 2022 FIFA World Cup 2022ᵀᴹ na kanale SBS On Demand

Utwórz konto SBS On Demand, aby móc oglądać transmisje na żywo i za darmo wszystkich 64 rozgrywek piłkarskich FIFA World Cup 2022ᵀᴹ na własnym ulubionym sprzęcie.



Oglądaj Mistrzostwa Świata za darmo za pośrednictwem strony internetowej SBS On Demand, telewizorów podłączonych do Internetu lub naszych aplikacji w Apple App Store i Google Play Store.



Centrum Pucharu Świata na kanale SBS On Demand zapewni widzom pełną ofertę meczów z Kataru, obejmującą transmisje na żywo w języku angielskim i arabskim, powtórki akcji piłkarskich, 25-minutowe minimecze, 10-minutowe rozszerzone fragmenty rozgrywek i trzyminutowe skróty wszystkich 64 spotkań piłkarskich.



Aby upewnić się, że nie przegapisz najciekawszych wydarzeń związanych z Mistrzostwami Świata FIFA, teraz jest dobry moment, aby skonfigurować powiadomienia push, dzięki którym będziesz wiedzieć, kiedy transmisje lub powtórzenia najciekawszych momentów są dostępne na żywo i kiedy powtórki pojawią się w aplikacji SBS On Demand.



Najpierw upewnij się, że masz włączone powiadomienia w USTAWIENIACH na swoim urządzeniu.





1. Stuknij USTAWIENIA na swoim sprzęcie;





2. Stuknij aplikację SBS On Demand;





3. Włącz powiadomienia push.





Następnie w aplikacji SBS On Demand na swoim urządzeniu stuknij sylwetkę u góry ekranu aplikacji, aby wejść na stronę profilu;





1. Stuknij USTAWIENIA APLIKACJI;





2. Stuknij przycisk pod NOWYMI ODCINKAMI, aby włączyć powiadomienia o nowych odcinkach. Po włączeniu powiadomień przycisk zmieni kolor na żółty.





3. Stuknij przycisk pod WYGAŚNIĘTYMI ODCINKAMI, aby włączyć powiadomienia o wygasających odcinkach. Po włączeniu powiadomień przycisk zmieni kolor na żółty.





Na koniec upewnij się, że „FIFA World Cup 2022” został dodany do ULUBIONYCH. Po prostu dotknij ikony serduszka na stronie programu, aby dodać do listy ulubionych. Wszystko gotowe!





Oprócz wszystkich transmisji na żywo, skrótów i powtórek na kanale SBS On Demand, nowa witryna SBS Sport będzie miejscem, w którym znajdziesz wszystkie najnowsze najważniejsze wydarzenia, wywiady, dodatki wideo, wiadomości, artykuły, opinie i wszystkie najważniejsze tematy do dyskusji z Kataru 2022.







Pełne powtórki

Nie przegapisz ani minuty akcji z Kataru z pełnymi powtórkami każdego meczu z turnieju w języku angielskim i arabskim, w tym przed i po pokazach studyjnych gwiazdorskiej ekipy telewizyjnej SBS.





25-minutowe minimecze

Ze względu na ograniczenia czasowe naszych widzów, do każdego meczu turnieju dostępne będą również skondensowane 25-minutowe pakiety skrótówe czyli minimecze.



Wydłużone 10-minutowe fragmenty

Dla zachowania idealnej równowagi między trzyminutowymi pokazami akcji a ograniczoną długością mini meczów, 10-minutowe rozszerzone skróty będą dostępne na kanale SBS On Demand podczas wszystkich meczów turnieju.



Najważniejsze trzyminutowe wydarzenia

Krótkie transmisje najciekawszych akcji będą również dostępne z każdego meczu podczas trwania Mistrzostw Świata 2022 w Katarze a widzowie będą mogli oglądać wybrane z meczu wydarzenia doskonale skondensowane w trzyminutowych wideach poprzez stronę internetową SBS Sport i SBS On Demand.



Jak utworzyć konto na kanale SBS On Demand

Utworzenie konta SBS On Demand jest całkowicie bezpłatne!





Po prostu:



1. Otwórz aplikację/stronę internetową On Demand



2. Wybierz Zaloguj / Zarejestruj się



3. Wybierz Utwórz nowe konto



4. Wpisz swoje dane, w tym: imię i nazwisko, adres e-mail, płeć i rok urodzenia



5. Wybierz Utwórz konto - otrzymasz wiadomość e-mail, aby potwierdzić nowe konto SBS



6. Zapoznaj się z naszym zróżnicowanym katalogiem treści i streamuj!



Jak oglądać pełny program Mistrzostw Świata FIFA 2022 NA ŻYWO — Pełny harmonogram na kanale SBS

Poniedziałek, 21 listopada

Opening Ceremony + Group A - Qatar v Ecuador





2:00am - 5:30am (AEDT) - kickoff at 03.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Qatar v Ecuador (Group A) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





2022 FIFA World Cup tournament preview





10:30pm - 11:30pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







Group B - England v Iran





11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand England v Iran (Group B) - Live Stream - FIFA World Cup 2022

Wtorek, 22 listopada

Group A - Senegal v Netherlands





2:30am - 5:30am (AEDT) - kickoff at 03.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Senegal v Netherlands (Group A) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group B - USA v Wales





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand USA v Wales (Group B) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand







Group C - Argentina v Saudi Arabia





8:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00pm





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Argentina v Saudi Arabia (Group C) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group D - Denmark v Tunisia





11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Denmark v Tunisia (Group D) - Live Stream - FIFA World Cup 2022

Środa, 23 listopada

Group C - Mexico v Poland





2:30am - 5am (AEDT) - kickoff at 03.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Mexico v Poland (Group C) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group D - France v Australia





5:00am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand France v Australia (Group D) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:30pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand







Group F - Morocco v Croatia





8:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00pm





WATCH via SBS On Demand Morocco v Croatia (Group F) - Live Stream - FIFA World Cup 2022

LIVE on SBS and SBS On Demand





Group E - Germany v Japan





11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Germany v Japan (Group E) - Live Stream - FIFA World Cup 2022

Czwartek, 24 listopada

Group E - Spain v Costa Rica





2:30am - 5:30am (AEDT) - kickoff at 03.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Spain v Costa Rica (Group E) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group F - Belgium v Canada





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Belgium v Canada (Group F) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand







Group G - Switzerland v Cameroon





8:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Switzerland v Cameroon (Group G) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group H - Uruguay v Korea Republic





11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Uruguay v Korea Republic (Group H) - Live Stream - FIFA World Cup 2022

Piątek, 25 listopada

Group H - Portugal v Ghana





2:30am - 5:30am (AEDT) - kickoff at 03.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Portugal v Ghana (Group H) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group G - Brazil v Serbia





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Brazil v Serbia (Group G) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand







Group B - Wales v Iran





8:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00pm





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Wales v Iran (Group B) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group A - Qatar v Senegal





11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Qatar v Senegal (Group A) - Live Stream - FIFA World Cup 2022

Sobota, 26 listopada

Group A - Netherlands v Ecuador





2:30am - 5am (AEDT) - kickoff at 03.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Netherlands v Ecuador (Group A) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group B - England v USA





5.30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand England v USA (Group B) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand







Group D - Tunisia v Australia





7:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00pm





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Tunisia v Australia (Group D) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group C - Poland v Saudi Arabia





11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Poland v Saudi Arabia (Group C) - Live Stream - FIFA World Cup 2022

Niedziela, 27 listopada

Group D - France v Denmark





2:30am - 5:30am (AEDT) - kickoff at 03.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand France v Denmark (Group D) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group C - Argentina v Mexico





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Argentina v Mexico (Group C) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand







Group E - Japan v Costa Rica





8:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00pm





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Japan v Costa Rica (Group E) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group F - Belgium v Morocco





11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Belgium v Morocco (Group F) - Live Stream - FIFA World Cup 2022

Poniedziałek, 28 listopada

Group F - Croatia v Canada





2:30am - 5:30am (AEDT) - kickoff at 03.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Croatia v Canada (Group F) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group E - Spain v Germany





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Spain v Germany (Group E) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand







Group G - Cameroon v Serbia





8:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00pm





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Cameroon v Serbia (Group G) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group H - Korea Republic v Ghana





11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Korea Republic v Ghana (Group H) - Live Stream - FIFA World Cup 2022

Wtorek, 29 listopada

Group G - Brazil v Switzerland





2:30am - 5:30am (AEDT) - kickoff at 03.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Brazil v Switzerland (Group G) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group H - Portugal v Uruguay





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Portugal v Uruguay (Group H) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Środa, 30 listopada

Group A - Netherlands v Qatar





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Netherlands v Qatar (Group A) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group A - Ecuador v Senegal





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Ecuador v Senegal (Group A) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group B - Wales v England





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Wales v England (Group B) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group B - Iran v USA





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Iran v USA (Group B) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Czwartek, 1 grudnia

Group D - Australia v Denmark





1:00am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Australia v Denmark (Group D) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group D - Tunisia v France





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Tunisia v France (Group D) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group C - Poland v Argentina





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Poland v Argentina (Group C) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group C - Saudi Arabia v Mexico





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Saudi Arabia v Mexico (Group C) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Piątek, 2 grudnia

Group F - Croatia v Belgium





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Croatia v Belgium (Group F) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group F - Canada v Morocco





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Canada v Morocco (Group F) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group E - Japan v Spain





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Japan v Spain (Group E) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group E - Costa Rica v Germany





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Costa Rica v Germany (Group E) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Sobota, 3 grudnia

Group H - Korea Republic v Portugal





1.30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Korea Republic v Portugal (Group H) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group H - Ghana v Uruguay





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Ghana v Uruguay (Group H) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group G - Cameroon v Brazil





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Cameroon v Brazil (Group G) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group G - Serbia v Switzerland





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Serbia v Switzerland (Group G) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Niedziela, 4 grudnia

Round of 16 - 1A v 2B





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand 1A v 2B (Round of 16) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Round of 16 - 1C v 2D





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand 1C v 2D (Round of 16) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Poniedziałek, 5 grudnia

Round of 16 - 1D v 2C





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand 1D v 2C (Round of 16) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Round of 16 - 1B v 2A





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand 1B v 2A (Round of 16) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Wtorek, 6 grudnia

Round of 16 - 1E v 2F





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand 1E v 2F (Round of 16) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Round of 16 - 1G v 2H





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand 1G v 2H (Round of 16) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Środa, 7 grudnia

Round of 16 - 1F v 2E





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand 1F v 2E (Round of 16) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Round of 16 - 1H v 2G





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand 1H v 2G (Round of 16) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Czwartek, 8 grudnia

World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Piątek, 9 grudnia

World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Sobota, 10 grudnia

Quarter-Final - 1E/2F v 1G/2H





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand W53 v W54 (Quarter Finals) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Quarter-Final - 1A/2B v 1C/2D





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand W49 v W50 (Quarter Finals) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Niedziela, 11 grudnia

Quarter-Final - 1F/2E v 1H/2G





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand W55 v W56 (Quarter Finals) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Quarter-Final - 1B/2A v 1D/2C





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand W51 v W52 (Quarter Finals) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Poniedziałek, 12 grudnia

World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Wtorek, 13 grudnia

World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Środa, 14 grudnia

Semi-Final - QF2 v QF1





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand W57 v W58 (Semi-Finals) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Czwartek, 15 grudnia

Semi-Final - QF4 v QF3





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand W59 v W60 (Semi-Finals) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Piątek, 16 grudnia

World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Sobota, 17 grudnia

World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand





FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Niedziela, 18 grudnia

Third-Place Play-off - Semi-Final Losers





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand TBC (3rd Place) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Poniedziałek, 19 grudnia

Final - Semi-Final Winners





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand TBC (Final) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:30pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







