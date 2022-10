O filmie "Kobieta na dachu" opowiada reżyserka Anna Jadowska Bohaterka filmu "Kobieta na dachu" w reżyserii Anny Jadowskiej to sześćdziesięcioletnia położna Mirka. Jest świetna w swoim fachu, a jeszcze lepsza w ukrywaniu swoich potrzeb i uczuć. W domu też skupia się na innych – mężu, w tej roli aktor polsko-australijski Bohdan Koca, i dorosłym synu. Czasem wymyka się na dach bloku, żeby zapalić papierosa. To jedyna rzecz, jaką robi tylko dla siebie, aż do dnia, w którym dokonuje napadu na bank uzbrojona w niewielki nóż kuchenny. Czy ciąg zdarzeń, który zapoczątkował to wydarzenie sprawi, że Mirka spojrzy na swoje życie z innej perspektywy?