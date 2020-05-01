Kapitan Cook, bohater czy uzurpator?

Captain James Cook Source: National Library of Victoria
Published 1 May 2020 at 6:44pm, updated 15 August 2022 at 2:21pm
By Anna Sadurska, Ilias Bakalla
Source: SBS
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Kilka dni temu mineła 250 rocznica przybicia do brzegów Australii kapitana Jamesa Cooka, odkrywcy, kartografa, nawigatora. Jakie były tajne instrukcje korony brytyjskiej?
Published 1 May 2020 at 6:44pm, updated 15 August 2022 at 2:21pm
By Anna Sadurska, Ilias Bakalla
Source: SBS
Available in other languages
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