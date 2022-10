Film '7 hektarów dla ziemi' - na australijskim festiwalu EFFA'21

By Joanna Borkowska - Surucic

Environmental Film Festival Australia powraca z EFFA '21. Odbywający się całkowicie online, dwunasty coroczny festiwal prowadzony przez wolontariuszy zaprasza do podróży z serią prowokujących do myślenia filmów, które mają zainspirować i zaangażować publiczność w Australii i poza nią. EFFA '21 zachęca do odkrywania świata i łączenia się z zagadnieniami środowiskowymi.