"Wiecznie młodzi"

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Joanna Todisco, Marzanna Graff, Aleksander Mikołajczak

Joanna Todisco, Marzanna Graff, Aleksander Mikołajczak Source: Jerzy Krysiak

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Published 17 February 2017 at 3:49pm, updated 19 February 2017 at 11:16am
By Joanna Todisco
Source: SBS
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Aktorzy Marzanna Graff i Aleksander Mikołajczak opowiadają jak powstala ich grupa teatralna. "Mam Teatr" wystąpi w Melbourne, Perth i Sydney. Z aktorami rozmawia Joanna Todisco.

Published 17 February 2017 at 3:49pm, updated 19 February 2017 at 11:16am
By Joanna Todisco
Source: SBS
Available in other languages
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"Mam Teatr"

Czerwone gitary.jpg

Czerwone Gitary

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Jerzy Kryszak