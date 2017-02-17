"Wiecznie młodzi"

Joanna Todisco, Marzanna Graff, Aleksander Mikołajczak Source: Jerzy Krysiak
Published 17 February 2017 at 3:49pm, updated 19 February 2017 at 11:16am
By Joanna Todisco
Source: SBS
Available in other languages
Aktorzy Marzanna Graff i Aleksander Mikołajczak opowiadają jak powstala ich grupa teatralna. "Mam Teatr" wystąpi w Melbourne, Perth i Sydney. Z aktorami rozmawia Joanna Todisco.
Published 17 February 2017 at 3:49pm, updated 19 February 2017 at 11:16am
By Joanna Todisco
Source: SBS
Available in other languages
Share