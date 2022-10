Księżycowy Nowy Rok 2022: Rok Tygrysa Wodnego - Jaki będzie?

By Joanna Borkowska - Surucic, Joanna Todisco, Zoe Victoria

Rok Tygrysa rozpoczął się 1 lutego. Ale co to znaczy?











Dla nie wtajemniczonych, jest 12 chińskich znaków zodiaku,





każdy ma nazwę zwierzęcia





i jest przypisany do roku w 12-letnich cyklach.





Nowy Rok Księżycowy 2022 zakończył rok Bawołu





i rozpoczął rok Tygrysa











Aby sprawdzić swój chiński znak zodiaku przeczytaj:











Szczur, pierwszy z chińskich zwierząt zodiakalnych,





jest kojarzony z mądrością. Do znaku Szczura należą urodzeni w latach:





2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948





i tak dalej w 12-sto letnich odstępach.





Tym ludziom przypisuje się kreatywność, zaradność i zorganizowanie.











Bawół jest kojarzony z pracowitością. Urodzeni pod znakiem Bawoła (2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1949 i 1937)





odznaczają się siłą, niezależnością i determinacją.











Tygrys kojarzony jest z dzielnością. Osoby spod znaku Tygrysa





(2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950 i 1938)





cenią niezależność i mają silne poczucie sprawiedliwości.











Zając powiązany jest z roztropnością. Należący do znaku Zająca





(2011, 1999, 1987, 1975,1963, 1951 i 1939)





są uważani za uważnych i ciepłych.











Smok kojarzy się z siłą. Urodzeni pod znakiem Smoka





(2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952 i 1940)





dobrze współdziałają z innymi, ale mają skłonności do przesady.











Wąż kojarzy się z elastycznością. Ludzie spod znaku Węża





(2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953 i 1941)





mogą wydawać się wyniośli, ale szybko myślą i są zdecydowani.











Koń oznacza wytrwałość.





Należący do znaku Konia





(2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954 i 1942)





mogą być niecierpliwi, co sprawia, że są czasem





niestabilni emocjonalnie.











Koza jest kojarzona ze spokojem.





Ludzie spod znaku Kozy





(2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955 i 1943)





są zwykle hojni i towarzyscy.











Małpa to inteligencja. Mimo ciekawości, należący do znaku Małpy





(2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956 i 1944)





bywają aroganccy i samolubni.











Kogut kojarzony jest ze stałością. O należących do znaku Koguta





(2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956 i 1944)





mówi się, że ciężko pracują, ale cenią sobie wolność.











Pies to lojalność. Osoby spod znaku Psa





(2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958 i 1946)





są uważne i można na nich polegać.











Świnia jest kojarzona z uprzejmością. Ludzie spod znaku Świni





(2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959 i 1947)





mogą być materialistami, ale wcale nie musi to oznaczać





odpowiedzialności za własne pieniądze.











Warto zauważyć, że chiński rok zodiakalny zaczyna się





w styczniu lub w lutym, zgodnie z kalendarzem księżycowym.





Dlatego jeśli urodziłeś się w którymś z tych miesięcy,





możesz należeć do znaku z poprzedniego roku.

















Mistrz i konsultant Feng Shui, Edgar Lok Tin Yung





wyjaśnia złożoność chińskiej astrologii.











Odkrywszy, że 2022 Rok Tygrysa jest moim ‘benmingnian’





(rokiem pochodzenia) byłem ciekawy rad Lok Tin, ponieważ istnieje przeświadczenie, że ludziom przytrafia się pech w ich roku zodiakalnym.











Okazuje się, że nie jest to takie proste.





Przesąd o pechu w ‘benmingnian’ nie bierze pod uwagę





ważnego elementu związanego ze znakiem zodiaku.





"W chińskiej astrologii przyglądamy się różnym elementom, są nimi: woda, drzewo, ogień, ziemia i metal" - wyjaśnia Lok Tin





Moim korespondującym elementem jest Ziemia. Lok Tin mówi, że interakcja miedzy elementem Ziemi na moim wykresie i 2022 Tygrysem wodnym oznacza dla mnie bogactwo w tym roku. Jednak będzie ono wynikiem pracowitych miesięcy.





Każdy z ‘benmingnian’ w Roku Tygrysa będzie w tym roku zapracowany. Ale zależnie od tego czy twój element korespondujący jest sprzyjający czy nie, mówi Lok Tin, "niektóre Tygrysy otrzymają nagrodę, a inne nie i to jest ta różnica".





Nie tylko Tygrysy, jak ja, powinny uważać w tym roku. Lok Tin wyjaśnia, że Tygrys, Małpa, Wąż i Świnia tworzą to co nazywa się "gwiazdą podróżująca" to znaczy "te cztery znaki zwierzęce są ściśle powiązane z rokiem Tygrysa". Zatem ludzie urodzeni w tych latach bardziej odczują efekt Roku Tygrysa.





Mówi, że Rok Tygrysa szczególnie wpłynie na na tych urodzonych w roku Małpy. "Małpa i Tygrys są jak przeciwne kierunki. Zatem kolidują."





Ludzie urodzeni w roku Małpy powinni doświadczyć wielu zmian w tym roku.





Bez względu na znak, Lok Sin mówi, że





Rok Tygrysa będzie jak zmieniający się krajobraz podróży.











"Miesiącem Małpy jest sierpień. Małpa i Tygrys wzajemnie się aktywują zatem gwiazda czy energia podróży będzie bardzo silna" twierdzi. "Według moich przepowiedni w lipcu/sierpniu będzie więcej podróży"





2022 rok Tygrysa koresponduje z elementem wody. Lok Tin wyjaśnia, że woda wskazuje na strach; przyczynę, dla której podróże nie wrócą do drugiej połowy roku.





Ale kiedy się zaczną, Lok Tin widzi radość, którą przyniosą. "Tygrys jest także źródłem ognia" mówi. "Moc ognia jest radością i szczęściem. Zatem, poczynając od tego roku, rodzi się szczęście"





Lok Tin wyjaśnia dlaczego chińska astrologia uznaje, że jesteśmy uzależnieni od trzech poziomów szczęścia:





niebiańskiego, ziemskiego oraz ludzkiego.





"Na niebo nie mamy wpływu" mówi. Szczęście ludzkie może być kontrolowane w stopniu jaki zależy od środowiska i zasad feng shui. Największy wpływ mamy na szczęście ludzkie.





"Jak się zachowujemy, jak o siebie dbamy"





Lok Tin radzi, że ludzie urodzeni w roku Małpy mogą powiększyć swoje szczęście jeśli zaczną oszczędzać i przygotowywać się na wielkie zmiany jakie mogą nastąpić w Roku Tygrysa.











Niezależnie od swojego znaku możesz planować





i zapisywać co chcesz osiągnąć w Roku Tygrysa...





uda się czy nie, przynajmniej masz na co oczekiwać











Małpy urodzone w 2004 skończą 18 lat i "powinny być ostrożniejsze i uważniejsze" przechodząc w dorosłość.





Dla obchodzących Księżycowy Nowy Rok i pragnących dobrze rozpocząć Rok Tygrysa, Lok Tin radzi jedno - zrób plan.





Na półkuli północnej, rok księżycowy przypada wiosną.











Jest chińskie przysłowie, które mówi, że





"Plan całego roku rozpoczyna się na wiosnę" mówi Lok Tin.





"Możesz planować i zapisywać co chcesz osiągnąć w Roku Tygrysa...