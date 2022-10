Polish: Anthony Albanese mówił o 'The Uluru Statement from the Heart'? - przypomnijmy czym jest?

Zgromadzeni tu, na Krajowej Konwencji Konstytucyjnej 2017ego roku, przybyli ze wszystkich zakątków pod południowym niebem, składamy to Oświadczenie z Serca:





Nasze plemiona Aborygenów i mieszkańców Wysp Cieśniny Torresa, zgodnie z zasadami naszego własnego prawa i naszych zwyczajów, były pierwszymi suwerennymi narodami i właścicielami australijskiego kontynentu oraz sąsiadujących z nim wysp.





Tak żyli nasi przodkowie - zgodnie z zasadami naszej kultury od chwili jej powstania, zgodnie z prawem zwyczajowym od „niepamiętnych czasów” i według nauk sprzed 60 000 lat.





Ta suwerenność jest pojęciem duchowym: to starożytna więź między ziemią czyli “matką naturą”, a urodzonymi na niej Aborygenami i mieszkańcami Wysp Cieśniny Torresa. Są oni nierozerwalnie z nią scaleni i muszą do niej kiedyś powrócić aby połączyć się ze swymi przodkami. Ta więź jest podstawą własności ziemi, a właściwie suwerenności. Nigdy nie została scedowana ani też nie wygasła, lecz współistnieje wraz z suwerennością Korony. Czyż mogłoby być tak, że rdzenne plemiona posiadały ziemię przez sześćdziesiąt tysiącleci i to święte ogniwo znika z historii świata zaledwie w ciągu ostatnich dwustu lat?





Wierzymy, że dzięki zasadniczej zmianie konstytucji i reformie strukturalnej ta starożytna suwerenność może rozbłysnąć jako pełniejszy wyraz australijskiej narodowości.





Proporcjonalnie jesteśmy najliczniej więzionymi ludźmi świata - choć nie jesteśmy z natury przestępcami. Nasze dzieci są odrywane od rodzin w bezprecedensowym tempie - i nie jest tak, bo ich nie kochamy. Ogromna liczba naszej młodzieży ginie w aresztach - a powinna być naszą nadzieją na przyszłość.





To wymiary naszego kryzysu, które jasno mówią o strukturalnym charakterze naszego problemu. To nasza męka i nasza bezsilność.





Dążymy do reform konstytucyjnych, aby wzmocnić pozycję naszej ludności i dać jej należyte miejsce w australijskim społeczeństwie. Kiedy będziemy mogli kształtować naszą przyszłość, nasze dzieci będą się rozwijać. Będą żyć w dwóch światach i kulturach, a ich własna kultura będzie darem dla ich kraju.





Wzywamy do ustanowienia Głosu Pierwszych Narodów zapisanego w Konstytucji. Makarrata to punkt kulminacyjny naszego programu: to pojednanie po walce. W oparciu o sprawiedliwość i prawo narodu do samostanowienia, odzwierciedla on nasze aspiracje do uczciwych i prawdziwych relacji z mieszkańcami Australii oraz do lepszej przyszłości dla naszych dzieci. Pragniemy aby Komisja Makarraty nadzorowała procesy: zawierania porozumień między rządami a Rdzennymi Narodami oraz mówienia prawdy o naszej historii. W 1967 roku zostaliśmy policzeni, a w 2017 roku staramy się być wysłuchani. Wyruszamy z bazy i rozpoczynamy wędrówkę przez ten rozległy kraj. Zapraszamy Australijczyków - dołączcie do nas na drodze budowania lepszej przyszłości.











Po dalsze informacje odwiedź oficjalną stronę ‘Oświadczenie Uluru z Serca’ - ‘ Uluru Statement from the Heart’





http://www.ulurustatement.org lub napisz na adres emailowy ośrodka ‘Indigenous Law Centre’, UNSW ilc@unsw.edu.au