Polska Szkoła w Endeavour Hills

Oto kilka zdjęć wysłanych do nas ze szkoły ... Dziękujemy nauczycielce Ewie Szlachcie.
Polish language school in Endeavor Hills Source: Ewa Szlachta
Polish language school in Endeavor Hills Source: Ewa Szlachta
Polish language school in Endeavor Hills Source: Ewa Szlachta
Polish language school in Endeavor Hills Source: Ewa Szlachta
Polish language school in Endeavor Hills Source: Ewa Szlachta
Polish language school in Endeavor Hills Source: Ewa Szlachta
Polish language school in Endeavor Hills Source: Ewa Szlachta
Polish language school in Endeavor Hills Source: Ewa Szlachta