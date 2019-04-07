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Polska Szkoła w Endeavour Hills

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Polish school in Endeavour Hills

Polish School in Endeavour Hills Source: Ewa Szlachta

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Published 7 April 2019 at 4:36pm
By Dariusz Buchowiecki
Source: SBS
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Odwiedziliśmy polską szkołę im.Edmunda Strzeleckiego w Endeavour Hills (Melbourne). Sobota była ostatnim dniem semestru, przed Wielkanocą, więc dzieci miały lekcje gotowania tradycyjnych polskich potraw wielkanocnych.

Published 7 April 2019 at 4:36pm
By Dariusz Buchowiecki
Source: SBS
Available in other languages
Oto kilka zdjęć wysłanych do nas ze szkoły ... Dziękujemy nauczycielce Ewie Szlachcie.

Polish language school in Endeavor Hills
Polish language school in Endeavor Hills Source: Ewa Szlachta


Polish language school in Endeavor Hills
Polish language school in Endeavor Hills Source: Ewa Szlachta


Polish language school in Endeavor Hills
Polish language school in Endeavor Hills Source: Ewa Szlachta


Polish language school in Endeavor Hills
Polish language school in Endeavor Hills Source: Ewa Szlachta


Polish language school in Endeavor Hills
Polish language school in Endeavor Hills Source: Ewa Szlachta


Polish language school in Endeavor Hills
Polish language school in Endeavor Hills Source: Ewa Szlachta


Polish language school in Endeavor Hills
Polish language school in Endeavor Hills Source: Ewa Szlachta


Polish language school in Endeavor Hills
Polish language school in Endeavor Hills Source: Ewa Szlachta


 

 

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