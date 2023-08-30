Premier Australii Anthony Albanese ogłosił datę referendum w sprawie Głosu Rdzennej Ludności w Parlamencie

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The flag pole of the Australian Parliament House is seen behind the Indigenous flag in Canberra, Friday, July 28, 2023. (AAP Image/Lukas Coch) NO ARCHIVING Source: AAP / LUKAS COCH/AAPIMAGE

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Znamy już datę referendum! Premier Australii Anthony Albanese odczytał dziś w Adelajdzie informację, że referendum dotyczące ustanowienia Głosu Ludności Rdzennej w Parlamencie odbędzie się 14 października...

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