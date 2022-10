By Bogumiła Żongołłowicz, Dariusz Buchowiecki

Książka „Tak, jak ich pamiętam” - to wspomnienie o życiu polskiej społeczności w Brisbane po II wojnie światowej, o działalności ludzi oddanych sprawie pielęgnowania polskiego ducha i polskiej kultury. Ich autorka - Irena Perdenia-Rutyna - działaczka polonijna i nauczycielka w australijskich szkołach średnich - od 1952 roku mieszka w Brisbane. To pierwsza Polka, która ukończyła University of Queensland (St. Lucia), gdzie studiowała psychologię i języki obce. Była aktywnym członkiem Amatorskiego Koła Teatralnego w Brisbane, a następnie dyrektorką teatru „Groteska”.