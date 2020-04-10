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Historia Cukru, od królewskich stołów po przysmak biedoty

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Image of white sugar in a glass with a drinking straw.

Source: AAP

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Published 10 April 2020 at 11:49am, updated 10 April 2020 at 11:54am
By Ludwik Stomma
Presented by Andrzej Siedlecki
Source: SBS
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"Cukier" to jedna z opowieści zawartych w książce “ Żywoty zdań swawolnych”, zmarłego niedawno antropologa kulturym profesora Ludwika Stommy. Prezentujemy archiwalne nagrania fragmentów książki w interpretacji Andrzeja Siedleckiego.

Published 10 April 2020 at 11:49am, updated 10 April 2020 at 11:54am
By Ludwik Stomma
Presented by Andrzej Siedlecki
Source: SBS
Available in other languages
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