Tydzień w Polsce

Sanitary controls on the German-Polish border in Jedrzychowice, Poland Source: AAP
Published 19 April 2020 at 3:38pm, updated 19 April 2020 at 3:42pm
By Przemek Przybylski
Source: SBS
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Przemek Przybylski w cotygodniowej korespondencji z Polski mówi, między innymi, o łagodzeniu obostrzeń, wprowadzonych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa.
Published 19 April 2020 at 3:38pm, updated 19 April 2020 at 3:42pm
By Przemek Przybylski
Source: SBS
Available in other languages
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