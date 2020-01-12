Tydzień w Polsce

Przemek Przybylski Source: Foto P.Przybylski
Published 12 January 2020 at 3:36pm, updated 12 January 2020 at 3:42pm
By Przemyslaw Przybylski
Source: SBS
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Przemek Przybylski w cotygodniowej korespondencji z Polski mówi, między innymi, o Marszu Tysiąca Tóg w Warszawie jako sprzeciw wobec kontrowersyjnych ustaw sądowych, które chce wprowadzić PiS.
Published 12 January 2020 at 3:36pm, updated 12 January 2020 at 3:42pm
By Przemyslaw Przybylski
Source: SBS
Available in other languages
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