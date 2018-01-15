'Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy' w Melbourne

Pozna, 14.01.2018. Kwestujacy na Starym Rynku w Poznaniu w ramach 26. Finalu Wielkiej Orkiestry Swiatecznej Pomocy, 14 bm. Source: PAP/Jakub Kaczmarczyk
Published 15 January 2018 at 3:40pm
By Anna Sadurska
Source: SBS
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W niedzielę 14 stycznia w całej Polsce ale I w Melbourne I w Perth grała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Jak wygladał final w Melbourne mówi organizator o Lucyna Bąk.
Published 15 January 2018 at 3:40pm
By Anna Sadurska
Source: SBS
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