Wyzysk wietnamskich studentów
Interview undercover Source: SBS
Published 5 May 2017 at 3:34pm, updated 16 August 2022 at 11:03am
By Trinh Nguyen, Olivia Nguyen, Anna Sadurska
Source: SBS
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Wietnamska kuchnia w Australii jest bardzo popularna i tania ... Dziennikarze SBS ujawnili, że tak niskie ceny w restauracjach wietnamskich osiąga się poprzez nadmierne wykorzystywanie pracowników. Niektórzy z nich zarabiają zaledwie 6 dol na godzinę.
Published 5 May 2017 at 3:34pm, updated 16 August 2022 at 11:03am
By Trinh Nguyen, Olivia Nguyen, Anna Sadurska
Source: SBS
Available in other languages
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