Temporada de La Niña estimula a rinite alérgica; saiba como diferenciá-la da COVID-19

Moradora de Victoria, Noriko Clark, costuma viver uma rotina de espirros, coriza e coceira nos olhos durante a primavera.





Ela faz um teste rápido de antígeno toda vez que apresenta esses sintomas, pois eles são similares aos da COVID-19.





"Geralmente é febre do feno quando me sinto cansada ou com desconforto na garganta. Mas não arrisco e faço o teste", disse Clark à SBS.





De acordo com o Departamento de Saúde e Cuidados ao Idoso da Austrália, os sintomas comuns entre o COVID e a febre do feno incluem tosse, espirros, coriza, dor de garganta, sensação de cansaço ou fraqueza, dor de cabeça e perda de paladar ou olfato.





COVID ou febre do feno?





Clínico-geral em Sydney, Jason Yu diz que há "geralmente muita coincidência" entre os sintomas da febre do feno (ou polinose) e do COVID, e conhecer a diferença é importante.





"Apesar do que o nome sugere, a febre do feno não causa febre e geralmente não está associada a dores musculares e corporais", explica o Dr. Yu.





“Com a febre do feno, o desconforto na garganta geralmente é uma irritação e não uma dor”.





Outros sintomas da febre do feno podem incluir:





Sono interrompido





Cansaço durante o dia





Dificuldade de concentração





Dores de cabeça frequentes





Dores de garganta recorrentes





Voz rouca





Dor ou pressão facial





Olfato reduzido





Infecções sinusais frequentes em adultos





Infecções de ouvido recorrentes em crianças





Yu diz que as pessoas devem monitorar como os sintomas progridem.





"A febre do feno tende a ser um pouco mais crônica. Então vai e vem", diz ele.





"Você tem dias bons e ruins. Você pode notar os sintomas um dia, mas desaparecer no dia seguinte, ou desaparecer à tarde ou piorar - se for assim, é mais provável que seja febre do feno. Mas se seus sintomas piorarem progressivamente, então você pode pensar em fazer o teste para COVID", explica o Dr. Yu.



Se você está em dúvida, faça o teste para COVID.

Pode verificar seus sintomas usando o site de saúde do governo .





As diferenças entre COVID-19, gripe, resfriado e alergias. Credit: Department of Health Febre do feno e anti-histamínicos





A febre do feno e outras alergias, como urticária, conjuntivite e eczema, geralmente são tratadas com anti-histamínicos





Mas o Dr. Yu diz que os anti-histamínicos não funcionam em todas as alergias, como o nariz congestionado da febre do feno.





"Pessoas com obstrução nasal grave devido à febre do feno devem procurar tratamento adequado, e os pais devem consultar imediatamente um médico se o filho estiver respirando pela boca por conta da doença", diz ele.





"Isso pode resultar em deformidade facial, e se você não for tratado cedo, antes da puberdade, essas deformidades podem ser permanentes", acrescenta o Dr. Yu.





La Niña significa mais pólen





O terceiro evento consecutivo de La Niña foi declarado na Austrália.





O evento climático provavelmente trará chuvas acima da média e resultará em superprodução de pólen.





Especialistas aconselham os moradores a ficarem atentos também à chamada “asma de tempestade”.





É causada por uma combinação única de altos níveis de pólen no ar e certas condições de chuvas fortes.





Os grãos de pólen são atraídos para a nuvem de tempestade, absorvem água, se abrem repentinamente e são carregados pelo vento.





Dr Yu diz que usar uma máscara pode ser eficaz durante a temporada de pólen.





“Uma máscara de rosto pode oferecer proteção dupla contra COVID e febre do feno”, acrescenta.