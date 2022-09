Nevoeiro mental ou dificuldade ao nível da ortografia, pós-COVID, acontece a muita gente

Highlights Especialistas dizem que nevoeiro cerebral é comum entre pessoas com COVID há muito tempo

Esta condição geralmente é temporária e acaba por resolve-se sozinha

Consulte o seu médico de família, se esta condição persistir por mais de oito semanas

Especialistas afirmam que exercício físico e atividades cognitivas, como sejam jogar videogames ou resolver quebra-cabeças, podem ajudar na recuperação mais rápida

A gestora de projetos, de Sydney, Dianne Watts, perdeu competências ao nível da ortografia de algumas palavras e passou a ter dificuldade em lembrar-se de alguns processos de negócios depois de regressar ao trabalho após ter tido COVID.





"Eu precisava de alguém para se sentar ao meu lado e guiar-me nos processos todos de trabalho", disse Watts à SBS.





Watts contraiu coronavírus em junho e acredita que pode ter desenvolvido a versão prolongada da COVID, que geralmente ocorre dentro de três meses após a infecção.



A NSW Health diz que não há teste para o processo prolongado da COVID. No entanto, diagnosticá-lo significa que os médicos devem descartar outras condições com sintomas semelhantes.





Condições prolongadas comuns da COVID ou pós-COVID incluem nevoeiro cerebral, dificuldades de memória e concentração, problemas de sono, dificuldade em falar elaboradamente, depressão ou ansiedade e fadiga.





Outras condições têm sido relatadas, como sejam falta de ar ou dificuldade em respirar, tosse persistente, dor no peito, dores musculares, perda de olfato ou paladar, e febre.





Encontre uma clínica de tratamento para a COVID prolongada aqui:





O que é o nevoeiro COVID?

"Nevoeiro COVID" não é um termo médico, mas geralmente é usado para descrever problemas cognitivos, como dificuldade em pensar, concentrar e lembrar após uma infecção por COVID.





O Departamento de Saúde e Cuidados ao Idoso não possui estatísticas para casos de nevoeiro COVID na Austrália.





Mas, de acordo com o Professor Associado e Diretor da Clínica de COVID-19 prolongada, do Hospital de St. Vicent, em Sydney, Steven Faux, é comum entre as pessoas que sofrem de COVID há muito tempo.



Cerca de 10 a 25 por cento dos pacientes que chegam à clínica relatam nevoeiro COVID. Este número é maior se questionarmos o paciente sobre a sua dificuldade cognitiva

Diagnóstico do nevoeiro COVID

O médico-cientista e neurologista académico, de Sydney, Dr Sonu Bhaskar, diz que diagnosticar o nevoeiro da COVID pode ser um desafio, pois é “a experiência de um indivíduo de sentir-se confuso ou ter dificuldade em concentrar-se após ter-se recuperado da COVID-19”.





“Uma grande parte dos sobreviventes da COVID-19 pode experimentar problemas neurológicos e cognitivos prolongados”, diz Bhaskar.





O professor Faux diz que o diagnóstico de nevoeiro COVID-19 não pode ser limitado a um fator, pois a ansiedade e a fadiga também afetam o pensamento cognitivo.





“Devemos olhar para o contexto ao lidar com o nevoeiro da COVID”, diz ele.





Prof Faux acredita que as pessoas com empregos mais exigentes, como sejam os dos setores jurídico e de saúde, e aqueles que precisam integrar muitas informações num curto espaço de tempo, parecem ter sido as mais afetadas por esta condição.





“O nevoeiro da COVID pode ser considerado grave no contexto das profissões nas quais uma pequena perda de concentração não pode ser tolerada”.



O que fazer em caso de nevoeiro COVID?

Na maioria dos casos, o nevoeiro COVID é temporário e resolve-se por si.





"Em primeiro lugar, não entre em pânico. É improvável que seja permanente. Dê a si mesmo tempo e mantenha-se calmo", aconselha o professor Faux.





Abordar problemas relacionados, como sejam a ansiedade ou a depressão, pode ajudar a melhorar o nevoeiro COVID.





O Prof. Faux aconselha as pessoas a falarem com o seu médico se continuarem a apresentar sintomas oito semanas após a infecção.



A maioria das pessoas pode gerir esta condição em casa, andando de um lado para o outro exercitando o corpo e a mente. Mas também não é preciso exagerar. Comece apenas por diminuir a velocidade da sua vida e faça alguns exercícios físicos suaves.

O Dr. Bhaskar acrescenta ainda que explorar tarefas que envolvam atividades cognitivas, como sejam por exemplo jogar videogames, também pode ajudar.





A Sra. Watts não procurou a ajuda de um clínico geral para o tratamento da sua névoa cerebral, mas monitorou os seus sintomas com atenção para garantir que estava a melhorar ao longo do tempo.





“Lentamente, voltei a sentir-me mais ativa dentro dos meus limites e, acima de tudo, sempre procurei alimentar-me bem”, diz ela.





"Então, quatro semanas após a infecção, o nevoeiro cerebral simplesmente desapareceu", recorda Watts.



Especialistas acreditam que as pessoas com empregos mais exigentes podem ser as mais afetadas pelo nevoeiro do COVID. Credit: Hinterhaus Productions/Getty Images

É precisa mais investigação acerca do problema

Mais investigação científica é necessária para medir o impacto preciso da COVID-19 nos vários sistemas do corpo, incluindo o sistema neurológico.





Mas um estudo recente publicado na Lancet Psychiatry sugere que algumas pessoas acabam por enfrentar riscos maiores de condições neurológicas e psiquiátricas, incluindo névoa cerebral, demência e psicose, mesmo dois anos após a infecção por COVID-19.





Além disso, a pesquisa liderada pela La Trobe University publicada na Nature Communication mostrou que os sintomas neurológicos observados após as infecções por COVID eram semelhantes aos observados na doença de Alzheimer e demência.





O investigador principal, Nick Reynolds, no entanto, disse à SBS que os medicamentos desenvolvidos para tratar a doença de Alzheimer e a demência podem ser reaproveitados para tratar sintomas neurológicos após infecções por COVID no futuro.