Brasil em segundo na lista dos países com maior número de vistos de turista concedidos (94.1%) na Austrália

Australian visitor visa wait times revealed Novo relatório mostra Brasil em segundo lugar na lista dos países com maior número de vistos concedidos (94.1%)

O número de visitantes está muito abaixo dos níveis pré-COVID.

Turistas chineses esperaram quatro meses por vistos.

Os viajantes ansiosos por visitar a Austrália este ano estão já há meses à espera de verem os seus vistos aprovados, com a maioria dos cidadãos chineses no limbo em média por quatro meses, conforme mostra um novo relatório - Department of Home Affairs' report on visitor visas .





A boa notícia para a comunidade brasileira da SBS em Português é que este relatório revela que o Brasil está em segundo lugar na lista dos países aos quais foram aprovados o maior número de vistos de turista 600 e 676 entre abril e junho deste ano.



A Austrália aprovou cerca de 83% dos vistos de turista entre abril e junho deste ano, estando o Brasil em segundo lugar na lista dos países com maior número de vistos concedidos (94.1%) e a Tailândia sendo o país cuja taxa de concessões é agora a mais baixas (apenas 66%). Source: SBS Mas este relatório mostra também quão gritantes são os atrasos no sistema após a reabertura das fronteiras internacionais da Austrália no dia 1 de novembro de 2021. O documento também mostra mudanças significativas no número de turistas e visitantes de negócios que tentam vir para a Austrália - e de onde vêm - em comparação com a situação pré-pandemia do COVID-19.





Advertisement

Este relatório divulgado recentemente detalha os tempos de processamento entre 1 de abril e 30 de junho de 2022, revelando que 75% dos pedidos de vistos de turista (subclasses 600 e 676) foram processados em cerca de 59 dias, 269% a mais do que os 16 dias o processo levava em 2019.





O processamento de vistos de negócios (curta duração, subclasse 456) e (visitante de negócios, subclasse 600) também cresceu para 15 dias, comparativamente com os sete dias de processamento habituais antes do surgimento do COVID-19 e do fechamento das fronteiras internacionais da Austrália, em 20 março de 2020.





E o mais curioso ainda é que a explosão nos tempos de processamento aconteceu apesar do número de pedidos de visto ser muito menor.



Cerca de 75% dos vistos de turismo foram processados em 59 dias seguidos. Source: SBS Em 2019, cerca de 1,3 milhão de pedidos de visto de visitante (incluindo vistos de turismo e negócios) foram apresentados entre abril e junho, em comparação com apenas 695.343 no mesmo período deste ano.





Por razão é que os tempos de espera aumentaram?





O relatório revela dados de abril a junho, cobrindo principalmente o período anterior à vitória do governo albanês nas eleições federais em 21 de maio.





Um porta-voz do Departamento de Assuntos Internos disse à SBS News num comunicado que "os tempos de processamento levarão algum tempo para melhorar à medida que trabalhamos com aplicações mais antigas no backlog".





O porta-voz disse que o departamento estava a implementar mudanças nas políticas para permitir um processamento mais simplificado de vistos. "O departamento está a tentar gerir os riscos com cautela, visando os candidatos que o garantem, enquanto decide com eficiência as inscrições para todos os outros."





O Departamento de Assuntos Internos disse também que quase 2,8 milhões de vistos temporários e de migração foram processados desde 1º de junho, incluindo mais de 1,5 milhão de visitantes, 199.000 estudantes e 43.000 solicitações temporárias qualificadas.





O Governo de Albanese anunciou que investiria mais $36.1milhões para contratar até 500 pessoas, por nove meses, para ajudarem a gerir os tempos de espera de forma mais eficiente . Cerca de 20% dessas vagas já foram preenchidas até ao final de setembro.





O departamento também recrutou mais 260 funcionários para funções de apoio ao processamento de vistos temporários e de migração desde o início de maio, e os funcionários anteriormente focados em isenções de viagens foram redirecionados para o processamento de vistos.





Mas não está claro se o aumento de pessoal ajudou a recuperar os níveis pré-COVID.



Alguns viajantes que desejam visitar a Austrália esperaram meses para obter seus vistos aprovados. O ex-secretário do Departamento de Imigração, Abul Rizvi, disse que não considera que haverá uma recuperação nos tempos de processamento até, no mínimo, ao próximo relatório referente aos meses de julho-setembro.





"É suposto os vistos estarem a ser processados mais rapidamente neste momento, mas suspeito que a melhoria do sistema será gradual, nunca repentina", disse Rizvi.





Informações retiradas do website do Departamento dos Assuntos Internos, atualizadas pela última vez em agosto, mostram que o processamento do visto de turista da subclasse 600 está a levar cerca de 63 dias para 75% dos candidatos - ainda mais do que os tempos médios de espera observados no início deste ano.





Certos países com atrasos mais longos





Os tempos de processamento foram ainda maiores para os cidadãos de certos países. Por exemplo, cerca de 75% dos vistos de turista da China estão a levaram 120 dias para serem finalizados entre abril-junho deste ano. Durante o mesmo período de 2019, a maioria foi processada em nove dias.





O departamento não esclareceu as razões que estão na base destes vistos estarem a demorar tanto a passar pelo sistema. Rizvi disse que as rígidas restrições à COVID-19 da China, incluindo bloqueios generalizados, também podem dificultar o processamento de vistos.





As autoridades também podem estar a adotar uma atitude mais cautelosa em relação ao processamento de vistos da China, disse ele, apontando para uma recente investigação da Nine que expôs supostas irregularidades de vistos ligadas a sindicatos criminosos.





Rizvi disse que é provável que o governo australiano esteja ciente dos golpes que operam na China, assim como em outros países, e está a examinar os vistos de visitantes com mais cuidado do que nunca.



O governo australiano pode estar a examinar os viajantes chineses com mais cuidado do que nunca. Source: AAP Quando se trata de vistos de negócios, cerca de 75% dos cidadãos dos EUA aguardam 52 dias para serem processados, muito mais do que a média de 15 dias.





Mas os tempos de processamento melhoraram em comparação com os de abril-junho do ano passado, quando a maioria dos vistos de turismo levava 160 dias para ser processada e os vistos de negócios demoravam 342 dias.



As chegadas de visitantes à Austrália ainda estão muito longe dos níveis pré-pandemia

O número de visitantes que chegam à Austrália, incluindo turistas e viajantes de negócios, ainda está muito abaixo dos níveis anteriores ao COVID-19.





Cerca de 699.725 pessoas visitaram a Austrália em 2021/22, mais de nove vezes menos do que os 6,5 milhões de pessoas em 2018/19.





Cerca de 17% desses viajantes eram da Índia, 15% do Reino Unido e 12% de Singapura. Em 2018/19, 17% eram da China, 11% dos EUA e 10% do Reino Unido.





A China agora representa apenas 2,3% das chegadas à Austrália, com apenas 15.855 a viajar para o país em 2021/22, em comparação com um milhão de viajantes há três anos.



O número de visitantes na Austrália caiu drasticamente. Source: SBS No entanto, números mais recentes mostram que o turismo pode estar a começar a melhorar. Em junho deste ano, contavam-se 219.607 portadores de visto de visitante na Austrália, apenas cerca de 100.000 a menos que os 316.469 viajantes no país na mesma data em 2019.





O número de titulares de visitantes na Austrália aumentou 396% no período de 17 de dezembro de 2021, semana em que as fronteiras foram abertas para alguns viajantes totalmente vacinados, até 14 de outubro deste ano.



Mudança na origem dos turistas

Quando se trata de aprovações de vistos para turistas, também houve uma mudança significativa nos países de origem.





Em 2018/19, antes do surgimento do COVID-19, o principal país de origem era a China, com 856.110 pedidos de visto de turista concedidos, perfazendo 17% dos 5,2 milhões de aprovações. Seguiram-se os EUA, Reino Unido, Japão e Malásia.





A Índia ficou em sexto lugar com 250.874 vistos aprovados. Desde então, os números da China tiveram uma queda dramática de 95%, para apenas 36.150 vistos concedidos em 2021/22.





Os números da Índia permaneceram bastante estáveis em 190.605 vistos, tornando-se o principal país de origem; representando 19% do milhão de vistos de turista concedidos, seguido pelo Reino Unido, Singapura, EUA, Malásia e China.



A China já foi o principal país na apresentação de vistos de visitantes para a Austrália, mas a procura de turistas e viajantes de negócios caiu drasticamente. Source: SBS Singapura subiu da oitava posição para a terceira, apesar dos vistos aprovados terem caído 59%, de 208.480 em 2018/19, para 84.792 em 2021/22.





Rivzi disse que a Austrália pode ter continuado a ser um destino mais popular para os singapurianos em comparação com a China, Hong Kong e Japão devido às suas rígidas restrições ao COVID-19. "Os singapurianos precisam gastar o seu dinheiro de férias em algum destino e acho que estamos em vantagem porque somos vistos como um destino relativamente seguro do ponto de vista do COVID", disse ele.





O número de pedidos de visto de turista da subclasse 600 concedidos sob o Status de Destino Aprovado da China também caiu para zero em 2020/21 e 2021/22, depois de 200.038 em 2018/19.





Rivzi disse que esses vistos eram geralmente usados por grupos de turismo confiáveis e, portanto, podem ter sido afetados pela falta de viagens da China durante a pandemia.



Aprovações de vistos de negócios caem 320%

O relatório também mostra uma mudança significativa nas aprovações de vistos de negócios. Em 2018/19, foram concedidos cerca de 504.782 vistos de negócios . O principal país foi a China, que teve 82.026 vistos aprovados (16% do total), seguido por EUA, Reino Unido, Japão e Índia.





Três anos depois, a China caiu para o sexto lugar na lista, com apenas 8.198 vistos de negócios concedidos. No total, 120.103 vistos foram aprovados em 2021/22. O principal país agora são os EUA, com 11% dos vistos de negócios aprovados em 2021/22, apesar do número ser quatro vezes menor do que em 2018/19.





O número de vistos concedidos aos EUA caiu de 65.325 em 2018/19, para 13.444. Os EUA são seguidos pela Singapura, Reino Unido, Índia e Coreia do Sul.



Países que têm mais dificuldade para obter vistos aprovados

Entre abril e junho deste ano, a Austrália aprovou 91,9% dos pedidos de visto de visitante (incluindo vistos de turismo e negócios) em comparação com 94,6% no mesmo período de 2019.





Entende-se que a finalização dos pedidos de visto apresentados antes ou durante a pandemia pode ter impactado a taxa de concessão, pois alguns candidatos podem ter sofrido uma mudança nas suas circunstâncias de vida e podem não querer mais viajar para a Austrália.





As restrições de viagem relacionadas ao COVID-19 também continuaram a afetar a capacidade dos cidadãos chineses de viajar internacionalmente para fins turísticos. As taxas de aprovação podem variar muito entre os países.





Apenas 66% dos pedidos de visto de turista 600 e 676 da Tailândia foram aprovados em abril-junho, em comparação com 95% dos dos EUA. Em 2019, a taxa de concessão de vistos de turista da Tailândia era de 82% no mesmo período.





Fiji teve a taxa de aprovação mais baixa de 76%, enquanto a taxa mais alta foi para o Chile, com 96%. Isso não inclui valores para o visto 651 eVisitor, um visto eletrónico que apenas alguns países, incluindo o Reino Unido e outros países europeus, podem solicitar.



Enquanto isso, as taxas de aprovação do visto de negócios 600 também caíram. Anteriormente, a maioria dos países tinha altas taxas de aprovação (mais de 90%) para esses vistos em abril-junho de 2019, e havia uma taxa geral de aprovação de 94%.





Isso agora caiu para 91%. Em particular, a taxa de aprovação da China para vistos de negócios caiu de 93% em abril-junho de 2019 para apenas 83% este ano. Por outro lado, as taxas de aprovação do visto de turista patrocinado 600 subiram de 81% em abril-junho de 2019 para 88% este ano.





A Indonésia ostentava a maior taxa de concessão de 94%, uma grande melhoria em relação à taxa de aprovação de 2019 de apenas 78%.