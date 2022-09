COVID-19 na Austrália hoje: Contatos próximos continuam a ter que cumprir o protocolo dos sete dias

Highlights Austrália está a perder 100 milhões de dólares por semana devido à COVID prolongada

Mortes por COVID-19 triplicaram este ano, na população idosa em residenciais para a terceira idade

Um novo estudo mostra que pessoas com depressão correm maior risco de COVID prolongada

A Austrália do Sul esclareceu as suas regras de contato próximo, depois do período de auto-isolamento nos casos positivos de COVID assintomático ter sido reduzido, a 9 de setembro, de sete para cinco dias.





Este estado informou, então, que os contatos próximos devem seguir as diretrizes da COVID-19 por sete dias após a data de exposição.





Os contatos próximos têm que usar máscara quando estão perto de outras pessoas, e realizar cinco RATs ao longo de sete dias.





Além disso, quando aplicável, estes contatos próximos deverão notificar os seus empregadores, escolas ou creches e evitar ambientes de alto risco, como sejam os hospitais por exemplo.





Outros estados e territórios estarão disponíveis para oferecer esclarecimento acerca dos seus casos específicos.





Seja como for, o Comité Principal de Proteção à Saúde da Austrália recomendou, na semana passada, que as regras referentes aos contatos próximos não sejam alteradas.



A Australian Financial Review informou que a COVID prolongada está a custar 100 milhões de dólares, por semana, à economia australiana, totalizando aproximadamente 5,2 bilhões/ano.





Um novo estudo publicado na Jama Network descobriu que pessoas em ´sofrimento psicológico´ correm maior risco de desenvolver COVID prolongado e doenças relacionadas.





O ´sofrimento psicológico´ inclui depressão, ansiedade, preocupação, stress e solidão.





Dados do Departamento de Saúde mostraram que mais de 3.000 australianos morreram com COVID-19 em instituições residenciais de idosos, só este ano - três vezes mais mortes do que as relatadas nos primeiros dois anos da pandemia.





