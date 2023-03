Empregos da área do Turismo regressam aos níveis pré-pandemia: ABS

Destaques: Novos casos de COVID-19 continuam a aumentar em Nova Gales do Sul (NSW)

O consumo de nicotina na Austrália cresceu 30% durante a fase inicial da pandemia: Estudo

Multas impostas durante a vaga do Delta de NSW, em 2021, fizeram mais mal do que bem

Os dados mais recentes do Australian Bureau of Statistics (ABS) mostraram que os empregos no Turismo quase que estão de volta aos níveis pré-pandémicos.





"A recuperação para os homens foi mais rápida do que para as mulheres. Os empregos ocupados por homens estão recuperados a 92.7% em relação a 2019, em comparação com os empregos ocupados por mulheres que estão nos 86.7%", afirma.





O chefe de estatísticas do Turismo da ABS, Jonathoon Koo, disse que os empregos associados aos turistas alcançaram uma recuperação mais significativa.





"No entanto, o sector da Educação e Formação na área tem visto uma recuperação mais lenta dos empregos perdidos durante a pandemia", disse ele.



Nesta sexta-feira, NSW contou com 8.905 novos casos semanais de COVID-19, em comparação com 7.871 na semana passada.





Victoria também relatou um aumento nos casos semanais. Os casos passaram de 3.319 para 3.960 nesta semana.





Um novo estudo da Universidade de Sydney e da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, descobriu que pessoas com cancro sofreram de "stress considerável durante a pandemia devido a regras rigorosas que impedem um membro da família, pessoa que apoia ou cuidador informal de comparecer a consultas e tratamentos".





O estudo defendeu o planeamento para a próxima pandemia e um melhor uso da tecnologia para incluir uma pessoa cuidadora nas consultas.



Investigadores da Universidade de Queensland disseram que o consumo de nicotina na Austrália cresceu 30% durante a fase inicial da pandemia.





O Professor Associado Phong Thai disse que o consumo de tabaco e nicotina está a diminuir na Austrália, mas a pandemia da COVID-19 pode ter interrompido temporariamente a tendência.





Investigadores da UNSW Sydney disseram que as multas impostas durante a vaga do Delta de NSW, em 2021, "fizeram mais mal do que bem".





"Esta é a primeira das duas principais consequências que surgiu da emissão dessas multas - a dívida que continua a ter efeitos punitivos na vida das pessoas" - disse o investigador principal, o Professor Luke MacNamara.





"A segunda consequência são as relações entre a polícia e a comunidade, prejudicadas nas áreas do Estado de NSW que experimentaram as formas mais intensas de policiamento e notificação de multas.





"As ações tomadas pelos legisladores para criminalizar o não cumprimento das multas da COVID-19 não foram consideradas e as comunidades foram punidas em vez de educadas", acrescentou o Professor MacNamara.





A líder técnica da Organização Mundial de Saúde, Dra. Maria Van Kerkhove disse que é essencial entender a origem do vírus da COVID-19.





"Entender como esta pandemia começou continua a ser absolutamente crítico, não apenas para a situação atual em que estamos, mas também para estarmos melhor preparados e prevenir pandemias e epidemias", disse Kerkhove.





"No momento ainda não temos dados que nos permitam concluir a origem desta pandemia"





Houve um declínio de 40% no casos globais da COVID-19 (4.1 milhões) e uma redução de 57% das mortes (28.000) nos últimos 28 dias em comparação aos 28 dias anteriores, informou a Organização Mundial de Saúde no seu último relatório de 16 de março de 2023.





USA, Japão, China, Rússia e Alemanha relataram os casos mais altos de COVID por país.





Leia sobre as vacinas COVID-19 na sua língua





Encontre a sua clínica de teste em cada estado e território:





Se estiver positivo, reporte o seu resultado RAT aqui:





Encontre aqui a tradução das expressões COVID-19 na sua língua





Saiba toda a informação atualizada sobre a COVID-19 na sua língua através do SBS Coronavirus portal