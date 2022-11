Como assistir e ouvir a Copa do Mundo FIFA 2022ᵀᴹ ao vivo e de graça na rádio SBS

A Copa do Mundo da FIFA 2022™ começou em 21 de novembro de 2022 e está sendo transmitida ao vivo pela SBS na Austrália. Todas as 64 partidas do Mundial são ao vivo e gratuitas e podem ser ouvidas em:



Áudio digital DAB

Online em sbs.com.au/radio

No app para celular/telemóvel para iOS | Android

Como ouvir

Sintonize nossas estações dedicadas à Copa do Mundo FIFA 2022™ nas estações SBS Football 1, 2 e 3 em sua rádio DAB, no site da SBS Radio ou por meio do aplicativo móvel gratuito da SBS Radio, para ouvir todas as partidas ao vivo em 12 idiomas.



SBS Football 1 : Narração em inglês ao vivo de todas as partidas durante o torneio, além de música temática sobre a Copa do Mundo fora delas.

SBS Football 2 and 3 : Narração ao vivo no idioma das equipes que jogam em cada partida.

SBS Arabic24 : Narração ao vivo em árabe.

Confira a programação completa da rádio aqui.





As narrações são fornecidas por parceiros de transmissão da Copa do Mundo FIFA™ de todo o mundo e estarão disponíveis nas plataformas SBS em árabe, espanhol, português, francês, alemão, holandês, croata, polonês, japonês, coreano, persa e inglês.



Durante a competição, a SBS Radio 3 virou SBS Football 2 - fornecendo comentários no idioma de cada partida. Para continuar a ouvir a programação do BBC World Service durante este período, visite o site da SBS Radio para acessar a transmissão ao vivo da web.



Hinos do futebol

Para além dos jogos ao vivo, sintonize para ouvir hits temáticos de futebol sem parar, incluindo músicas oficiais de torneios anteriores e algumas das melhores (e piores) músicas da seleção nacional. Ouça ao vivo o SBS Football 1 agora, na rádio DAB ou no site da SBS Radio.





Datas e horários da Copa do Mundo FIFA 2022ᵀᴹ

A programação de comentários no idioma da SBS Radio pode ser acessada aqui.





Fase de grupos: 21 de novembro a 3 de dezembro





Oitavas de final: 4 a 7 de dezembro





Quartas de final: 10 a 11 de dezembro





Semifinais: 14 a 15 de dezembro





Decisão de 3º e 4º lugares: 18 de dezembro





Final da Copa do Mundo: 19 de dezembro





Os parceiros de transmissão de idiomas incluem: BBC, Radio Nacional de España, Radio France Internationale, BAND, beIN, RTP, ARD, SRF, RNE, Radio Oriental Montevideo, HRT, RFI, NHK, NOS, VRT, Polskie Radio, Seoul Broadcasting System.





Como assistir





Assista a todas as partidas da Copa do Mundo FIFA 2022ᵀᴹ AO VIVO e GRATUITAMENTE no SBS e SBS On Demand .



Assista à Copa do Mundo FIFA 2022ᵀᴹ na TV

A SBS e a SBS VICELAND são a casa exclusiva de transmissão gratuita de todas as 64 partidas, com um total de 500 horas de conteúdo da Copa do Mundo da FIFA sendo transmitido nos dois canais ao longo do torneio.



Assista à Copa do Mundo da FIFA 2022 ᵀᴹ via SBS On Demand

Crie sua conta SBS On Demand para ver a transmissão de todas as 64 partidas da Copa do Mundo FIFA 2022ᵀᴹ ao vivo e gratuita a qualquer momento em seu dispositivo favorito.





Assista à Copa do Mundo gratuitamente através do site SBS On Demand, TVs conectadas ou por meio de nossos aplicativos na Apple App Store e Google Play Store.