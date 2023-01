Ano Novo Lunar 2023: Por que este é o Ano do Coelho e do Gato?

O Ano Novo Lunar é um momento de despedir-se do ano que passou e dar as boas-vindas ao novo. É também um momento para reunir a família e comemorar a chegada da primavera no Hemisfério Norte. Por isso, também é conhecido como o "Festival da Primavera".





E, embora diferentes culturas compartilhem o mesmo dia de Ano Novo, as pessoas ao redor do mundo comemoram a ocasião de maneira muito diferente com práticas tradicionais distintas.





Espantando os maus espíritos com barulho

Os chineses marcam o festival com decorações vermelhas e frases de saudação escritas em papel vermelho chamado “fai chun” (揮春). Eles também soltam fogos de artifício, fazem as tradicionais danças do dragão e leão, tocam gongos e tambores para simbolizar a expulsão de espíritos malignos, particularmente a “besta nian”.





A mitologia chinesa diz que nian saía de seu esconderijo no início do ano novo para se alimentar de pessoas e animais. Diz-se que nian era sensível a ruídos altos e fogo, e tinha medo da cor vermelha.





Na China, pessoas de diferentes regiões do país celebram o Ano Novo Lunar com comidas tradicionais distintas. No norte da China, as famílias se reúnem e comem bolinhos para comemorar o Ano Novo, enquanto no sul as pessoas comemoram a ocasião com bolos de arroz, bolinhos e salgadinhos fritos e doces como sementes de lótus cristalizadas.



Chinese rice cakes and snacks to celebrate Lunar New Year. Credit: Wikimedia/ evelynquek (CC BY 2.0) As famílias chinesas se reúnem na véspera de Ano Novo e desfrutam de um jantar de reencontro, agradecendo as bênçãos que receberam no ano que passou. No sul da China, os pratos incluem frango, peixe e carne. E nas regiões do norte, bolinhos e “hot pot” são comuns para jantares em família.





“Hot pot”, ensopado de pato com gengibre e canja de galinha cozida com vinho, que simbolizam a reunião, são pratos tradicionais para as famílias de Taiwan. Seus outros costumes de Ano Novo incluem numerosos rituais religiosos e culturais.





Durante as celebrações do Ano Novo Lunar, os chineses vestem roupas vermelhas ou outras cores vivas, fazendo referência à mitologia nian. Alguns até vestem roupas novas de cima a baixo, para simbolizar as boas-vindas ao novo ano com um novo começo.





As gerações mais velhas oferecem aos descendentes presentes monetários selados em envelopes vermelhos chamados pacotes vermelhos ou dinheiro da sorte (lai see; 利是). Em troca, a etiqueta e os costumes tradicionais exigem que as gerações mais jovens desejem aos mais velhos um ano de felicidade, boa saúde e fortuna.



Older generations offering descendants red packets during Lunar New Year. Source: Supplied / Supplied - Tet Lunar New Years Festival VIC.

Nem tudo é vermelho

As celebrações do Ano Novo Lunar pelos coreanos podem ser vistas desde a literatura histórica chinesa "Livro de Sui" e "O Antigo Livro de Tang" do século VII. Quanto às obras históricas coreanas locais, a celebração do Ano Novo Lunar foi registrada pela primeira vez nas "Memorabilia dos Três Reinos" escritas no século XIII, quando o festival anual era considerado uma das nove principais celebrações tradicionais coreanas do ano.





Ao contrário de muitas outras comunidades étnicas que celebram o Ano Novo Lunar, a cor vermelha não tem o mesmo significado na cultura coreana e não é considerada capaz de afastar os maus espíritos ou trazer boa sorte. Por isso, as pessoas que comemoram o Ano Novo Lunar na Coréia usam roupas de todos os tipos de cores.



Traditional Korean Hanbok. Source: Pixabay No primeiro dia do Ano Novo Lunar, chamado Seollal (설날), espera-se que as pessoas sejam cautelosas com palavras e ações e usem o tradicional Hanbok coreano (한복), para evitar a má sorte. Também é uma prática habitual visitar o salão ancestral ou o santuário em casa para louvar seus ancestrais, que é uma cerimônia extremamente formal e conduzida rigorosamente.





Além dos rituais de sacrifício e adoração, os coreanos realizam uma reverência profunda tradicional chamada Sebae (세배). A geração mais jovem presta as suas condolências aos familiares mais velhos e deseja-lhes boa sorte e um ano frutífero e próspero, por ordem de antiguidade, começando pelo mais velho da família.





Em troca, as crianças recebem um presente em dinheiro em um envelope. Os envelopes podem ser de qualquer cor, já que os coreanos não acham a cor vermelha boa.



Koreans offering sacrifice to ancestors and paying respects to each other during Lunar New Year. Credit: Wikimedia/ Korea.net / Korean Culture and Information Service (Jeon Han) (CC BY 2.0) Tteokguk (떡국), ou sopa de bolo de arroz fatiado, é um prato tradicional coreano comido durante as celebrações do Ano Novo Lunar e é considerado o prato mais representativo para os coreanos neste momento.





Consiste em caldo com bolos de arroz em fatias finas. As fatias de bolo de arroz brancas e circulares significam saúde e prosperidade.



Tteokguk (떡국), or sliced rice cake soup, is a traditional, Korean dish eaten during Lunar New Year celebrations. Credit: Flickr/ Korea.net / Korean Culture and Information Service (Jeon Han) (CC BY-NC-SA 2.0) Além da sopa de bolo de arroz fatiado, os coreanos também se deliciam com yakgwa (약과), um doce à base de trigo feito com mel, vinho de arroz, óleo de gergelim e suco de gengibre, bem como gangjeong (강정), também um doce tradicional feito de farinha gelatinosa de arroz e mel.





Como em outras culturas, os coreanos também se reúnem em família na véspera de Ano Novo para um jantar de reencontro. Os pratos tradicionais incluem ogok-bap (오곡밥), ou "arroz de cinco grãos", bem como tteok (떡), que significa bolinhos de arroz coreanos, e mandu (만두), que são bolinhos coreanos.





2023 é o ano do Coelho ou do Gato?





De acordo com os doze signos do zodíaco na cultura vietnamita, 2023 é o Ano do Gato, e não do Coelho. O primeiro dia do Ano Novo Lunar é chamado Tết Nguyên Đán.





Diz a antiga lenda que todos os animais foram convidados a competir em uma corrida em um rio para determinar a ordem do zodíaco. O rato sorrateiro enganou o gato, então o gato não conseguiu cruzar a linha de chegada.





No entanto, a lenda vietnamita é um pouco diferente. Enquanto o gato foi enganado, ele ainda conseguiu atravessar o rio, substituindo o coelho para se tornar um dos 12 animais.





A verdadeira razão por trás da diferença é, no entanto, inverificável. Uma teoria é que quando os signos do zodíaco chinês foram introduzidos no Vietnã, isso causou alguma confusão, pois a pronúncia vietnamita da palavra "coelho" é semelhante à da palavra "gato", tornando o gato um dos 12 animais do zodíaco.





Outra teoria diz que, devido ao clima mais quente no Vietnã, os ratos eram uma séria praga que preocupava os agricultores. Como os gatos são inimigos naturais dos ratos, os fazendeiros vietnamitas acreditavam que os gatos poderiam trazer colheitas prósperas e bom tempo e, portanto, substituíram o coelho pelo gato em seus signos do zodíaco.





Como os chineses e coreanos, os vietnamitas também oferecem sacrifícios aos ancestrais durante as celebrações do Ano Novo Lunar, principalmente com uma "bandeja de cinco frutas" (Mâm ngũ quả). Normalmente inclui pinha, figo, coco, fruta banyan e manga, que representam prosperidade e fortuna sem fim.



Mâm ngũ quả, the "five-fruit tray". Credit: Wikimedia/ Tran Trong Nhan (Public Domain) Após realizar oferendas aos ancestrais na véspera do Ano Novo, no caminho de volta para suas casas, os vietnamitas colhem um galho com folhas verdes que representa o recebimento das bênçãos concedidas pelos deuses do céu e da terra. Quando chegam em casa, esses galhos são colocados na frente do santuário em casa até que as folhas murchem. Este ritual é conhecido como Hái lộc.





À noite, as famílias vietnamitas também se reúnem para um jantar de reencontro.





No primeiro dia do Ano Novo, todas as famílias devem oferecer sacrifícios aos seus ancestrais, bem como adorar o deus da Terra, o Deus da Cozinha e o Patriarca de Todas as Artes. Os sacrifícios geralmente incluem bolinhos de arroz, peixe assado, bolinhos de carne, carne assada, cebolinha em conserva, carne bovina e outros alimentos.





Após as oferendas de sacrifício, a geração mais jovem cumprimenta os idosos, que em troca lhes oferecem "dinheiro da sorte" em envelopes vermelhos.





Um prato tradicional vietnamita para o Ano Novo Lunar é o bánh chưng, um bolo de arroz em forma de quadrado envolto em folhas de bananeira, geralmente recheado com feijão mungo e carne de porco.



Bánh chưng, a traditional rice cake in the Vietnamese culture. Credit: Wikimedia/ Viethavvh (CC BY-SA 3.0) No 15º dia do primeiro mês lunar, os vietnamitas e chineses celebram o Festival das Lanternas, aproveitando a lua cheia e resolvendo enigmas inscritos nas lanternas.