NSW SES lança novos avisos de evacuação; neve cobre partes do sudeste da Austrália

Highlights Grandes inundações são esperadas em Wagga Wagga na manhã de hoje, quinta-feira

Um aviso de evacuação foi emitido para Wilks Park e North Wagga

O Bureau of Meteorology prevê grandes inundações em Forbes na sexta-feira

NSW SES respondeu a 664 pedidos de assistência, incluindo 29 resgates de inundações, nas últimas 24 horas

Na tarde de ontem, quarta-feira, os Serviços de Emergência do Estado de NSW (SES) emitiram avisos de evacuação de emergência para Wilks Park, no rio Murrumbidgee, perto de Wagga Wagga.





A NSW SES prevê que hoje o rio possa exceder o nível de inundação moderada (9 metros), e grandes inundações são esperadas em Wagga Wagga durante esta manhã.





Residentes de North Wagga fora das margens do rio e áreas baixas ao redor de North Wagga também foram aconselhados a evacuar.



Baixas temperaturas polares têm vindo a acentuar-se por todo o sudeste da Austrália, sendo este o mês de novembro mais frio dos últimos anos para muitas cidades, incluindo Sydney.





Algumas áreas do Centro-Oeste de NSW também estão com neve, enquanto os moradores se preparavam para as grandes inundações que ainda estão por vir.



Um centro de evacuação foi instalado no Wagga Wagga Showgrounds.





"A chuva que tem caídos desde a manhã de segunda-feira causou inundações moderadas ao longo do rio Tumut e grandes inundações ao longo do rio Murrumbidgee em Gundagai, onde os níveis do rio excederam a inundação de abril de 1989", disse o departamento do NSW SES.





O aviso de evacuação mantém-se para Riverglade Caravan Park, em Tumut.





O rio Murrumbidgee em Narrandera pode atingir o nível de inundação principal no início da próxima semana e deve exceder o nível de inundação moderado em Darlington Point, durante o dia de hoje, na quinta-feira.





Grandes inundações estão também a sentir-se ao longo do rio Murrumbidgee em Hay.





O alerta de evacuação continua ainda para Moama Caravan & Tourist Parks, Cummeragunja, certas zonas de Moama, Picnic Point, Poverty Point Mathoura e partes de Barham ao longo do rio Murray.





O Bureau of Meteorology diz que o rio Murray, em Echuca, continua acima do nível de grande inundação em cerca de 94,90 metros.





Grandes inundações continuam, portanto, em Echuca, Moama, Torrrumbarry, Barham, e nas cidades limítrofes com Victoria.



Residentes em áreas baixas de Cowra, uma cidade do centro-oeste de NSW no rio Lachlan, e Boorowa já foram incitados a evacuar.





A NSW SES acrescentou também que inundações moderadas estão em curso em Cowra, Cottons Weir e Forbes e grandes inundações são ainda uma realidade em Nanami, Jemalong, Condobolin, Euabalong e Hillston.





Este departamento do governo de NSW prevê também grandes inundações em Forbes, a cerca de 90 km de Cowra, para amanhã - sexta-feira.





As inundações podem ser semelhantes às inundações de 1955. "Os derramamentos da represa Wyangala combinados com os fluxos do rio Boorowa causaram inundações moderadas ao longo do rio Lachlan em Cowra", disse o porta-voz da NSW SES.





Chuvas recentes causaram inundações ao longo do rio Castlereagh, e as autoridades esperam grandes inundações em Coonamble ainda durante o dia de hoje, à medida que as águas se estendem a jusante.



Também noutras cidades do Centro-Oeste e Oeste de NSW, espera-se que grandes inundações continuem ao longo do rio Macquarie, em Warren, nos próximos dias.





A agência espera inundações moderadas em Singleton, 200 km a noroeste de Sydney, em Hunter Valley, que começaram ontem (quarta-feira) à noite.





No nordeste de NSW, grandes inundações ao longo do rio Namoi são possíveis, particularmente em Gunnedah, durante o dia de hoje.





Finalmente, são esperadas grandes cheias também em Wee Waa, mais para final desta semana; enquanto que inundações moderadas estão já a ocorrer ao longo do rio Peel, em Tamworth.





Mantenha-se atualizado com as últimas previsões do



Siga as últimas alterações seguindo o



Se estiver em situação de emergência com risco de vida, ligue para Triple Zero (000). Ligue para o NSW SES através do 132 500 e Victoria Emergency Services para o 1800 226 226 se tiver sofrido danos causados por tempestades, vento, granizo ou uma árvore caída e se um galho de árvore estiver a ameaçar a sua propriedade ou a segurança de uma pessoa.





Para aceder a esta informação noutros idiomas, contacte o Serviço de Tradução e Interpretação através do 131 450 (ligação gratuita) e peça-lhes que liguem para a VicEmergency Hotline.