Antigo caminhão do exército vira um divertido palco queer sobre rodas na Austrália

Anthony Hocking é o criador da Poof Doof, a maior festa queer da Austrália, que promove palcos, artistas internacionais e locais, shows, festas e espaços seguros para a comunidade LGBTQIA+ há mais de 13 anos.





Em 2020, Anthony decidiu que era hora de viajar pelas estradas e criou o projeto Pride Patrol, no qual um caminhão e trailer do exército foram convertidos em um palco sobre rodas que viaja por diversas capitais e áreas remotas da Austrália apresentando shows itinerantes.





O projeto também emprega artistas locais e se conecta com diferentes tipos de público, promovendo a diversidade.



Pride Patrol: caminhão e trailer do exército foram convertidos em um colorido palco sobre rodas.

Um palco sobre rodas

“O Pride Patrol atende e promove os mais diversos artistas, sejam djs, drag queens, comediantes, dançarinos de diferentes estilos e muito mais.





"Temos trabalhado principalmente com talentos queer locais de toda a Austrália e empregamos artistas locais de cada capital ou centro regional que visitamos, incluindo orgulhosamente artistas First Nations”, disse Anthony à SBS Portuguese enquanto o caminhão do Pride Patrol faz parada em Sydney para o WorldPride 2023.



Viajando por festivais de música na Austrália





“O Pride Patrol já viajou por grande parte da Austrália nesses dois primeiros anos de existência, incluindo capitais como Canberra, Melbourne, Sydney, e Adelaide, assim como centros regionais, como Ballarat e Colac.





"Também já estivemos em grandes festivais de música nas áreas rurais, em Grampians e Gippsland. Nós adoramos levar o Pride Patrol nas áreas rurais e regionais, pois lá podemos promover boas vibrações e inclusão social para os jovens que talvez estejam em contanto com este tipo de arte pela primeira vez,” diz Anthony.



O Pride Patrol na estrada “Pride Patrol é o veículo que vai abrir caminhos para quebrar barreiras”





Quando as pessoas veem um enorme caminhão do exército com brilho e camuflagem cor de rosa passando pela cidade, muitas vezes há olhares de surpresa e perplexidade, pois elas nunca tinham visto nada parecido.





"Imagine um enorme caminhão que pertencia ao exército e agora está espalhando amor, inclusão social e boas vibrações. Isso é sempre bem-vindo, e por isso adoro ver os rostos das pessoas quando passamos por elas nas estradas ou semáforos e elas ficam tentando descobrir o que é aquilo que elas estão vendo, "diz Anthony.





As gerações mais jovens, especialmente entre 18 até 25 anos, são as mais entusiasmadas com o Pride Patrol, conta Anthony, pois isso já se tornou parte das suas experiências nos festivais de música.





Segundo ele, o projeto é importante para a comunidade LGBTQI+ porque há muitos jovens queer no país, em fazendas, e em pequenas cidades que precisam de um incentivo e uma uma visão positiva sobre a nossa comunidade. "É isso o que fazemos, nós levamos para eles este orgulho cada vez mais forte sobre fazer parte da comunidade LGBTQIA+. Nós ainda temos um longo caminho a percorrer e o Pride Patrol é o veículo que vai abrir caminhos para quebrar barreiras”.



Anthony Hocking e o caminhão do exército convertido em Pride Patrol - o antes e o depois Credit: Anthony Hocking Agenda Pride Patrol para 2023







“Nós estamos planejando viajar para vários lugares novos este ano. Depois do Sydney Wold Pride e do Mardi Gras, nós iremos para o festival de música PITCH na cordilheira de Grampian, e depois seguimos para o ChillOut Festival, em Daylesford, para o Queer Country Pride! Já no final do ano, estamos planejando viajar para Alice Springs pela primeira vez e, em seguida, a Pride patrol fará parte da ativação do Rainbow Bar no festival Splendor in the Grass. 2023 está sendo um ano de muito orgulho para a comunidade LGBTQI+”





Pabllo Vittar na Austrália em março Credit: Lorne Thomson/Redferns Novos projetos: First Nations Pride Scholarship e show com Pabllo Vittar





Hocking é também o criador da First Nations Pride Scholarship em parceria com a University of Melbourne - a primeira bolsa de estudos desse tipo na Austrália para criativos First Nations que são parte da comunidade LGBTQI+.





A intenção de Anthony é, também garantir a formação educacional e profissão desta parcela da comunidade.





“Sydney World Pride é exatamente isso – uma vitrine global de artistas incríveis, como pop stars, dançarinos, drag queens, e comediantes todos reunidos. E nós queríamos ter as maiores e melhores estrelas aqui para este evento, e a Pabllo Vittar está no topo da lista. Temos uma sociedade multicultural aqui na Austrália e nossa família brasileira faz parte deste país e, por isso, estamos todos muito felizes em termos a Pabllo vindo para a Sydney World Pride.”





Pablo Vittar vai se apresentar em dois grandes shows aqui na Austrália promovidos por Anthony Hocking ao lado dos djs Yo!Mafia e Jimi The Kween - 2 de março em Melbourne e 4 de março em Sydney.





Pride Patrol ainda que rodar por muitos mais quilômetros na Austrália





“Gostaríamos muito de levar o Pride Patrol para novos lugares da Austrália e principalmente para regiões mais remotas, portanto, fica aqui o convite para que as prefeituras e governos estaduais usem os seus incentivos para ajudar a espalhar o amor e educar o público australiano”, finaliza em entrevista para a SBS.





Quando falamos do orgulho LGBTQI+ é importante entendermos o significado da sigla. Então, para quem ainda não sabe, fica aqui a explicação: Lésbicas, Gays, Bissexuais, Trans, Queer, Interssexuais, Assexuais/Agênero, Pan/Poli e Não Binária. E o + significa outras nomenclaturas que ainda estão por vir.





Autor: Felippe Canale