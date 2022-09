Um dos maiores símbolos da emigração portuguesa dos anos 70, Linda de Suza, hospitalizada em estado grave

Segundo avançou ontem o Jornal Expresso/Blitz, a cantora portuguesa Linda de Suza, que se tornou conhecida em França nos anos 70/80, está internada há várias semanas, em estado muito grave.





A artista de 74 anos está hospitalizada apresentando “distúrbios psicológicos graves”, no seu país de acolhimento, que ainda hoje continua a ser o da sua residência.





As equipas médicas que a acompanham consideram existir “escassas hipóteses de recuperação”.





Advertisement

Linda de Suza já tinha sido internada em 2020, com COVID-19 e pelo que consta terá ultrapassado a infeção respiratória, ficando, porém, com sequelas da doença que se revelaram profundas.



A cantora que faz parte do imaginário de todos os emigrantes portugueses, em particular da comunidade mais antiga, nasceu em 1948, em Beja, com o nome de Teolinda Joaquina de Sousa Lança, e emigrou para França em 1970 com o sonho de ser uma cantora.





A intérprete do grande êxito, ‘Um Português’, canção de 1978 que celebrizou a expressão ´mala de cartão´ - que é ainda hoje uma espécie de ´emblema´ da emigração portuguesa, deu ao mundo uma imagem das mulheres portuguesas que ainda hoje orgulha milhares das suas conterrâneas.