WorldPride 2023: Sydney celebra a diversidade em evento histórico

Destaques da notícia O WorldPride 2023 está sendo realizado em Sydney de 17 de fevereiro a 5 de março

É a primeira vez que este evento global LGBTIQ+ é realizado no Hemisfério Sul

Este ano marca o 45º aniversário do Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras

Realizado pela primeira vez em 2000, o WorldPride é uma celebração da diversidade da comunidade LGBTIQ+ que visa levantar questões de direitos humanos, igualdade global, diversidade e inclusão.





Como parte do WorldPride 2023, o Desfile Gay e Lésbico do Mardi Gras de Sydney deste ano retornará à sua rota original ao longo da Oxford Street no dia 25 de fevereiro para comemorar seu 45º aniversário.



An event staged by Trikone Australia, a social group for the LGBTIQ+ community. Credit: Trikone Australia “O Sydney WorldPride 2023 mostrará NSW para o mundo e prevemos que mais de 500 mil pessoas participarão deste evento global que injetará 112 milhões de dólares na economia de NSW”, disse o ministro das Artes e Turismo, Ben Franklin, em um comunicado à imprensa.





Como parte do evento histórico, a Sydney Harbour Bridge será fechada ao tráfego no dia 5 de março.





“Fotos incríveis de 50 mil pessoas marchando pela nossa icônica Sydney Harbour Bridge serão transmitidas para todo o mundo”, disse a Ministra das Estradas Metropolitanas, Natalie Ward.



A Trikone Australia event Credit: Trikone Australia O festival contará com a presença do primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, junto com a ministra das Relações Exteriores, Penny Wong, que se identifica como lésbica.





Albanese, o primeiro primeiro-ministro australiano a desfilar no desfile do Mardi Gras, disse: “Falamos muito sobre tolerância – e tolerância é realmente importante – mas trata-se de um passo que é muito mais importante do que tolerância”.





“Precisamos celebrar nossa diversidade, não apenas tolerá-la, porque nossa diversidade é o que dá força à nossa sociedade”, acrescentou.



Australian Prime Minister Anthony Albanese (right) and Australian Foreign Minister Penny Wong (left) Source: AAP / BEN MCKAY/AAPIMAGE

O legado do Mardi Gras na Austrália

Tudo começou no dia 24 de junho de 1978, quando um pequeno grupo de pessoas que se identificavam como gays e lésbicas (chamado Gay Solidarity Group) organizou um dia de atividades em Sydney.





Seu principal objetivo era levantar a bandeira contra a opressão e a discriminação enfrentadas por pessoas de diversas sexualidades.





O grupo planejou liderar um desfile de rua à noite, seguido por uma marcha ao amanhecer e uma assembléia pela manhã.





Depois que a polícia interviu com violência e prendeu dezenas de pessoas, o desfile entrou no centro das atenções do público.





Desde o primeiro ano, o Sydney Gay And Lesbian Mardi Gras tornou-se um dos maiores festivais LGBTIQ+ do mundo.



Representação internacional

O WorldPride 2023 incluirá mais de 300 eventos, todos sob o tema 'Gather, Dream and Amplify' ('Reunir, Sonhar, Amplificar').





Isso inclui uma das maiores conferências de direitos humanos já realizadas na região da Ásia-Pacífico, com mais de 60 palestrantes de todo o mundo.



Trikone Australia's team Credit: TA Para marcar o 45º aniversário do primeiro Mardi Gras Gay e Lésbico de Sydney, o Sydney WorldPride também anunciou 45 Rainbow Champions que fizeram contribuições para a comunidade LGBTIQ+ australiana.





Maria Tatthil, a Miss Universo Austrália 2020, descendente de indianos, está entre essas figuras influentes.





O festival também receberá a festa dançante queer de Bollywood 'Bar Bombay' e 'Sunderella', uma peça musical organizada pela organização sem fins lucrativos Trikone Australia (TA).



A Trikone Australia event. Credit: TA

Representação brasileira

O grupo Fruits from Brazil começou em 2014 e se estabelceu como um dos principais grupos de língua portuguesa para conectar a comunidade LGBTIQ+ na Austrália.