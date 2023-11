18 novos casos de de COVID-19 em Nova Gales do Sul, 2 novos casos em Queensland e mais restrições nos estados e territórios da Austrália

Líderes políticos dos governos federal, estaduais e dos territórios, participam hoje de uma reunião de emergência do Gabinete Nacional para discutir o que pode ser feito para conter os focos de surto de covid-19 que se espalham rapidamente pelo país.





Novos casos da variante Delta, altamente infecciosa, foram registrados em quatro estados e territórios nesse final de semana, com restrições e lockdowns adotados nesses locais.





Desde que a pandemia teve início, no ano passado, este é um dos períodos em que mais regiões do país estão passando por restrições para conter novos casos de covid.





Durante o encontro devem ser discutidos temas como o andamento da vacinação, os estoques de vacinas e até mesmo o sistema de quarentena nos hotéis, que vem sendo questionado por autoridades políticas e de saúde ao redor da Austrália.





O Comitê de Segurança Nacional da Austrália também faz hoje uma reunião de emergência para discutir o surto de covid-19 no país.

Nova Gales do Sul, NSW, registrou ontem 18 novos casos de transmissão local de covid-19. Foram realizados quase 59 mil testes em todo o estado.





15 desses casos tem relação com o foco infeccioso de Bondi, enquanto outros dois casos são contatos próximos de uma outra pessoa infectada que não estava relacionada ao surto de Bondi.





A governadora de NSW, Gladys Berejiklian, disse que as autoridades de saúde estão investigando a origem da infecção do 1outro caso detectado nesse domingo.





Segundo Gladys, um terço dos 18 casos, seis deles, já estavam em isolamento no período infeccioso. Os outros 12 teriam circulado pela comunidade e podem ter transmitido o vírus.





Dois dos novos casos anunciados hoje em Nova Gales do Sul são estudantes da escola pública de South Coogee que são contatos próximos dos dois casos detectados anteriormente na mesma escola.





Todos os estudantes da escola são agora considerados contatos próximos dos infectados e por isso devem fazer o teste e se isolar por 14 dias mesmo que o resultado dê negativo.





A chefe do Departamento Estadual de Saúde, Dra. Kerry Chant, disse que as pessoas estão confusas com relação aos requerimentos de isolamento para quem é contato próximo de alguém que testou positivo e esclarece que é necessário evitar áreas comuns mesmo dentro de casa, e também o mínimo contato com os outros.

O uso de máscara passa a ser obrigatório em algumas regiões do estado de Queensland a partir da uma da manhã dessa terça-feira, 29 de junho, depois de terem sido detectados dois novos casos de transmissão local de covid-19 de ontem para hoje.





Um dos casos esta relacionado ao foco infeccioso que surgiu em um restaurante português. Essa pessoa já estava em isolamento durante o período infeccioso. O outro caso é de uma pessoa que mora em Sunshine Coast e trabalha na mina. Esse caso já tinha sido divulgado ontem.





A governadora de Queenlsand , Annastacia Palaszczuck, disse que a pessoa que trabalha na mina circulou por um dia pela comunidade no período infeccioso, e que está infectada com a variante Delta da COVID-19.





Annastacia ressaltou que o governo estadual tem que agir rapidamente para garantir que o surto seja controlado. Ela listou as regiões do estado em que as pessoas tem que usar máscara e disse que vai entrar em vigor também a regra de uma pessoa por 4 metros quadrados nessas regiões, que são Noosa, Sunshine Coast, Ipswich, Logan, Redlands, Morton, Brisbane, Gold Coast, Scenic Rim, Lockyer Valley e Somerset. Encontros em locais fechados nessas regiões podem ter no máximo 30 pessoas. Casamentos e funerais podem ter no máximo 100 pessoas. Governadora de Queensland, Annastacia Palaszczuk, disse que as restrições podem se estender a outras regiões do estado caso seja necessário. Source: AAP Image/Jono Searle A governadora de Queensland também disse que caso seja necessário, as restrições podem ser adotadas em outras partes do estado, se o vírus continuar circulando por lá.





No estado de Victoria não foi detectado nenhum novo caso de transmissão local de covid nesse domingo. Apenas dois casos em hotéis de quarentena. Foram realizados mais de 17 mil testes em todo o estado.





Uma boa notícia no dia em que o governador Daniel Andrews retornou ao cargo depois de mais de três meses de licença médica para se recuperar de uma fratura na vértebra e várias costelas quebradas ao sofrer uma queda na escada de uma casa onde passava o feriado com a família , em março deste ano, em Mornington Peninsula, quando estava saindo para o trabalho.





Em um vídeo gravado nesse domingo ao lado da esposa Catherine, Daniel Andrews disse ter passado por um longo tratamento, mas que agora esta recuperado e saudável para retomar as atividades. Ele falou que percebeu que a queda tinha sido grave assim que tudo aconteceu. Daniel Andrews, governador de Victoria, em vídeo ao lado da esposa, explicou sobre a queda e o tratamento ao qual se submeteu depois de fraturar a vértebra. Source: AAP Image/Supplied by Daniel Andrews MP Social Media Na primeira entrevista coletiva concedida pelo governador de Victoria após sua volta ao trabalho, Daniel Andrews agradeceu à família, à equipe de saúde que tratou dele, a cada morador do estado que enviou cartões e mensagens de melhoras, e ao vice-governador James Merlino, que assumiu o comando de Victoria durante todo esse período.





Autoridades de saúde de Northern Territory detectaram 260 contatos próximos do homem que trabalha numa mina de ouro na Austrália Central e testou positivo para covid-19. Essas pessoas já estão em isolamento. Algumas delas foram levadas para a acomodação de quarentena em Howard Springs. Alguns dos trabalhadores de uma mina em Território do Norte que estão com covid foram levados para a acomodação de quarentena em Howard Springs. Source: AAP Image/Glenn Campbell Enquanto isso, a cidade de Darwin estendeu o lockdown por mais 72 horas até a uma da tarde de sexta-feira, jé que um novo caso foi registrado desde ontem. Chega agora a sete o número de casos detectados de covid que tem relação com o foco infeccioso em uma mina no deserto de Tanami. Foi adicionado à lista de locais de exposição ao vírus em Darwin o Buff Club.





Não foi detectado nenhum novo caso de covid em ACT, Território da Capital Australiana, mas em Camberra foi adotado pela primeira vez o uso obrigatório de máscara em locais fechados.





Em Perth e na regiao de Peel, na Austrália Ocidental, WA, também foi adotada a regra do uso obrigatório de máscara em locais fechados por três dias, depois de uma mulher que chegou de Sydney ter testado positivo para covid. No começo da tarde de hoje foi divulgado mais um novo caso de covid em WA, de uma mulher de 32 anos que foi infectada em uma academia de ginástica em Joondalup, após ter tido um contato mínimo com o caso divulgado ontem, o que preocupou as autoridades pelo fato de o vírus ter sido transmitido muito rapidamente. Novos locais de exposição ao vírus no estado foram adicionados a lista.

E South Australia, que não teve nenhum novo caso de covid registrado de ontem para hoje, vai adotar novas restrições a partir da meia-noite, como o uso de máscara em locais de risco, como hospitais e lares de idosos, e é recomendado que as máscaras sejam usadas também no transporte público. Reuniões e festas privadas em locais fechados poderão ter no máximo 150 pessoas. E deverá ser adotado o distanciamento social de dois metros quadrados por pessoa. O governador de South Australia, Steve Marshall, pediu que a população se vacine e disse que quem quisesse poderia agendar para tomar a dose da vacina ainda hoje.





Sobre a vacinação, um dos temas a ser discutido hoje na reunião emergencial do Gabinete Nacional, a professora de epidemiologia clínica da Universidade de Sydney, Angela Webster, disse que espera que a partir desse novo surto de covid e do lockdown adotado em Sydney e várias outras regiões de New South Wales, que a população perca o receio de tomar a vacina.





Nos pronunciamentos feitos hoje à imprensa, tanto o governado de Victoria, Daniel Andrews, quanto a governadora de NSW, Gladys Berejiklian, disseram que esperam do governo federal maiores suprimentos de doses das vacinas para oferecer à população dos seus estados. Foram administradas na Austrália até agora cerca de 7.3 milhões de doses de vacina contra a covid-19, o que contemplou em torno de 4% da população adulta do país. Governadores dos estados pedem que o governo federal ofereça mais suprimentos de vacina para imunizar mais pessoas. Source: AAP O líder da oposição ao governo federal, Anthony Albanese, se pronunciou sobre a possibilidade de os vários lockdowns ao redor da Austrália terem relação com a lentidão no andamento da vacinação no país.





Segundo ele, se o número de pessoas vacinadas fosse maior, os australianos não precisariam estar passando por restrições nesse momento.





O sindicato dos trabalhadores dos transportes, Transport Workers Union, fez um pedido ao governo federal para que inclua os integrantes das tripulações de voos domésticos na Austrália como grupo prioritário na vacinação.