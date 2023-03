A festa do Bairro Português de Petersham está de volta neste domingo, 19 de março

O domingo 19 de março será uma data feliz para a comunidade portuguesa de Sydney e arredores.





A data marca a volta do festival português da cidade, a Festa do Bairro Português de Petersham. Lembrando que Petersham agora oficialmente é conhecido como Little Portugal.





Há muita expectativa pois são três anos de ausência por conta da pandemia de COVID-19. A Festa do Bairro Português celebra a herança histórica e cultural portuguesa em Petesham, e para tal terá uma uma grande quantidade de quitutes lusitanos em meio a apresentações de fado, dança e shows.





Conversamos com o prefeito de Inner West, Darcy Byrne, sobre o evento. Ele conta que a nova edição é um trabalho em conjunto entre o council, os comerciantes locais e o governo de Portugal. E também revela que estará por lá a experimentar as iguarias que os portugueses trouxeram para a Austrália durante a diáspora.





Festa do Bairro Português - Petersham





Data: Domingo, 19 de março, entre 11AM-4AM.