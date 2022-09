A história de amor entre os portugueses e Anitta põe a brasileira no topo

By Francisco Sena Santos

Falemos de paixão: o culto dos portugueses pela brasileira Anitta tem quatro anos.





Ela foi ao Rock in Rio Lisboa de 2018 – e foi sedução absoluta. Anitta tornou-se superestrela de culto em Portugal.





Tanto que o público forçou que ela regressasse na edição deste 2022 e foi sucesso máximo, a maior enchente de sempre, 80 mil fãs em vibração com o show de Anitta que teve intensa interação com o público.





Anitta usou em palco os movimentos sensuais típicos do funk brasileiro para criar um espetáculo tão visual quanto sonoro.





Acompanhada por uma equipa de bailarinos talentosos, cada momento da performance mostrou uma coreografia acertada que entusiasmou a multidão.





Anitta pareceu estar genuinamente feliz com o espetáculo que deu em Lisboa — disse até ser um dos melhores dias da sua vida — e julgo que a maior prova disso é que trouxe toda a família toda do Brasil para partilharem aquele momento com ela.





Não só estiveram presentes no festival, como subiram ao Palco Mundo para dançar com a própria.





E a consequência aí está: Anitta subiu nesta primeira semana de setembro ao 1º lugar de escutas na lista do Spotify Portugal.