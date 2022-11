O brasileiro que forma talentos no futebol da Austrália

O desenvolvimento do futebol em um país depende diretamente da capacidade dos profissionais responsáveis pela formação de novos talentos e nesse assunto os brasileiros são bem requisitados em todo o mundo e também na Austrália.





Um deles é o Luccas Pereira, brasileiro, um dos personagens da série de podcasts “Uma pitada de Brasil no futebol australiano”, da SBS em Português, pela ocasião da Copa do Mundo do Catar de 2022.





Admiração por ser brasileiro





Há mais de 10 anos trabalhando com o futebol na Austrália, Luccas Pereira é treinador e coordenador técnico das categorias de base do Fraser Park, clube da comunidade portuguesa de New South Wales e responsável pelo time australiano na IberCup, um dos maiores torneios do mundo.





Além disso, Luccas é empreendedor. Tem seu próprio negócio voltado para o desenvolvimento técnico, tático e físico de novos atletas.





Perguntado sobre como é visto por ser brasileiro e trabalhar com futebol na Austrália, Luccas diz que é bem recebido e até admirado, e explica o motivo.





“O Brasil continua sendo o país do futebol, a gente continua sendo referência, não só pela nossa história, mas também pela paixão do brasileiro em dar aula, em trabalhar com futebol. É diferente de qualquer outra nacionalidade”.



Luccas diz que as crianças que ele treina se empolgam quando sabem que ele é brasileiro e vai ensinar dribles diferentes e chutes no ângulo. Source: Supplied Como ele trabalha com crianças e jovens, destaca que “eles olham pra você e pensam: ‘nossa, ele é brasileiro! Vai me ensinar algum drible diferente, a chutar uma bola no ângulo’. É um sentimento que não tem explicação”.



Trajetória no futebol e chegada na Austrália





Para o Luccas, tudo começou em Rio Claro, sua terra natal. Assim como toda criança brasileira, sonhava em ser jogador de futebol e por um tempo essa foi sua realidade.





Jogou pela Ponte Preta e chegou até a atuar pela Seleção Brasileira Sub-17, mas as coisas não aconteceram no futebol profissional e os caminhos da vida o trouxeram para a Austrália.





“Eu estudei no Brasil, me formei, e em 2012, aos 24 anos, decidi vir para a Austrália. Aqui tive minha segunda chance com a minha paixão (o futebol). Tive uma oportunidade logo no começo e desde então trabalho full time com o esporte”.





Futebol no Brasil x futebol na Austrália





Tendo vivido o futebol nos dois contextos, Luccas elenca as diferenças entre a cultura australiana e brasileira no esporte, para ele dividida em dois níveis, entre as crianças e os profissionais.





Ele destaca que “as crianças do Brasil jogam por paixão e pela chance de ser alguém melhor na vida. O motivo que uma criança brasileira joga futebol é muito maior que uma criança australiana, que joga só pelo esporte e para se manter ativa".



Já no futebol profissional, Luccas aponta que "o futebol na Australia é muito direto, com muita força, mas os jogadores não se expressam dentro de campo. No Brasil é aquele futebol com mais expressão, magia, o futebol arte, o drible. A paixão é muito maior”.





Ainda na comparação entre Brasil e Austrália, Luccas menciona a ginga do brasileiro como algo que realmente faz diferença na hora de mostrar habilidade dentro de campo, algo do qual a maioria dos australianos passa longe quando tenta driblar.



Na comparação entre Brasil e Austrália, Luccas menciona a ginga do brasileiro como algo que realmente faz diferença na hora de mostrar habilidade dentro de campo. Source: Supplied / ERIC YIP “O ritmo do futebol, quando fazemos um drible, uma finta, parece com o samba. Parece que a gente tá dançando. Eu às vezes brinco com os australianos, dizendo que quando eles tentam dar uma finta, ou aquela pedalada, parece que eles comeram um garfo (risos)”.





Futuro do futebol australiano





Sobre o futuro do futebol australiano, ele acredita que é possível imaginar o esporte com mais talento e paixão, graças à influência da imigração brasileira e sul-americana, que cresce a cada ano no país, e ao trabalho de profissionais como ele, que tentam inserir um novo estilo de jogo dentro de campo.





“Eu acho que em uns 10 anos na A-League e nas ligas australianas, a gente vai ter muito mais descendentes de brasileiros, sul-americanos e de outros países que tem mais paixão pelo futebol".



Para Luccas, "é possível inserir um estilo de jogo diferente (ao treinar um time na Austrália). Fazendo isso a gente consegue inspirar outros clubes, outros técnicos a fazerem a mesma coisa”.





IberCup e promessas do futebol





Como representante da IberCup na Austrália, Luccas foi o responsável por selecionar jogadores para representar o país na competição na Espanha e em Portugal, onde os resultados foram além do esperado.



Luccas foi o responsável por selecionar jogadores para representar a Austrália na IberCup na Espanha e em Portugal, onde os resultados foram além do esperado. Source: Supplied “Os jogadores não tinham nenhuma expectativa de vencer ou ir bem. Estavam apenas pela experiência, e chegando na Espanha, primeira parte da competição, acabamos em terceiro".





Para Luccas, só de ter conseguido levar os jogadores a essa competição, já foi uma conquista muito grande. "Trazer esses jogadores de volta com uma consciência de que eles podem fazer muito mais, foi muito bom”.



Dentre os tantos atletas que passaram pelos trabalhos do brasileiro ao longo desses dez anos, uma em especial ganhou repercussão nos últimos meses.





Trata-se da jovem Millie Bolton, de apenas 16 anos, contratada pelo West Ham, da Premier League, uma das principais ligas do futebol feminino mundial.





“A Millie é uma jogadora excepcional que trabalhou desde os nove anos de idade comigo pra esse momento. Nós conseguimos um teste pra ela no West Ham, ela foi apenas para ter a experiência, passou no teste para jogar no Sub-21 do clube".





Luccas completa, dizendo que "com uma semana de treino, recebi a notícia de que ela iria jogar um amistoso com o time principal. Então foi 'de arrepiar'. Tenho certeza que a gente ainda vai escutar falar muito da Millie”.





Essa entrevista com Luccas Pereira faz parte da série de seis episódios da SBS em Português "Uma pitada de Brasil no futebol australiano.