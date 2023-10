Apesar de um oceano de distância, músicos ‘se unem’ para gravar álbum

Uma parceria entre Brasil e Austrália resultou na criação de um álbum sem fronteiras em tempos de pandemia.





O álbum “Dois Oceanos” foi gravado simultaneamente em Londrina, no Brasil, e em Melbourne, na Austrália, pelo brasileiro Israel Laurindo e a australiana Emily Tam. Israel Laurindo, músico violinista. Source: Supplied Com toques de choro e bossa nova, “Dois Oceanos” celebra as culturas brasileira e australiana por meio de composições que unem os diferentes estilos da música popular brasileira.





Israel é violinista e professor de violão em Londrina e Emily é cantora que atualmente mora em Melbourne. Emily Tam, cantora e compositora australiana. Source: Supplied Apesar de um oceano de distância, a história dos dois músicos começou anos atrás no Brasil.





“Depois de terminar a universidade, eu morei alguns anos em Tóquio, no Japão. Lá eu me casei com um japonês-brasileiro e acabei me mudando para Londrina depois de um tempo, onde eu conheci o Israel. Nós tocamos juntos no Brasil e agora que eu estou morando de volta em Melbourne, na Austrália, nós decidimos continuar nossa parceria musical de uma outra maneira," conta Emily

Distância não é um problema para parcerias musicais graças à tecnologia

O álbum traz por meio da música referências da natureza e do folclore sul-americano.





E foi exatamente assim que surgiu a composição “Mãe d’Água”.





“O Israel compôs a melodia de Mãe d’Água e eu escrevi a letra da canção. A música traz a imagem das águas do ‘rio fervente’ de La Bomba, no Peru. A canção descreve as sensações de estar nesse rio e pode ser facilmente interpretada como a sedução das tentações”, disse Emily.





A cultura Aborígene é também lembrada nesse álbum.





A canção “Uluru” celebra a cultura Indígena australiana com ritmos brasileiros, unindo assim as duas culturas por meio da música.





“Essa é a última faixa do disco. É uma faixa instrumental. Eu criei a melodia e mandei para a Emily improvisar uma canção dela em cima da minha versão. É uma expressão instrumental com raízes brasileiras e australianas. Ela começa com um solo de violão e depois a Emily faz uma improvisação em cima com a voz dela”, conta Israel.





Israel falou também sobre os desafios e as oportunidades de criar um álbum durante a pandemia de COVID-19.

Esse álbum tem tudo a ver com o momento de pandemia que estamos vivendo. Ao mesmo tempo que teve um distanciamento social, eu senti que as pessoas se aproximaram mais, principalmente nós músicos. Nós começamos a ver que mesmo com a distância dava para fazer trabalhos e pensar artisticamente juntos. E, esse álbum entra nesse contexto, diz Israel.

Capa do álbum "Dois Oceanos", de Israel Laurindo e Emily Tam. Source: Supplied “Eu espero que esse trabalho traga uma reflexão de onde a gente vem e sobre o que a gente tem que cuidar. A natureza está aí e a gente precisa prestar atenção nela”, disse Israel.





O álbum “Dois Oceanos” estará disponível a partir do dia 10 de dezembro em diversas plataformas de streaming.