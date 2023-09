Adolescentes Aborígenes abrem concerto do KISS na Gold Coast

Key Points A banda de adolescentes Aborígenes é uma banda familiar já que os seus elementos são irmãos e primos

Os Mulga Bore Hardrock são da família Anmatyere-Alyawarre, do povo Ankerrapw

A banda já convidou os KISS para uma tournée no Território do Norte, convite ao qual os KISS ainda não responderam

A banda adolescente, liderada por Alvin Manfong, de 17 anos, toca músicas originais inspiradas nos seus ídolos, KISS, permanecendo também fiel às pinturas faciais, à atitude hard-rock e glam-metal e, claro, à icónica ´língua de fora´ tão ao estilo dos KISS.





A tocar já há algum tempo na sua pequena comunidade de Mulga Bore, a 170 quilómetros a nordeste de Alice Springs, em terras do povo Ankerrapw, a banda foi anunciada ontem como uma das bandas de abertura da tournée internacional de despedida do KISS - a End of the Road World Tour – a acontecer na Gold Coast, já no próximo dia 10 de setembro.



Em entrevista para o Today´s Show, logo após o anúncio oficial, o vocalista dos Mulga Bore Hardrock, Manfong disse que a banda está chocada e nervosa com esta incrível oportunidade de tocar ao lado dos seus maiores ídolos, um convite que lhes chegou pelo telefone “meio do nada”.





Questionados sobre o que fariam quando conhecessem os KISS, um a um pessoalmente, os Mulga Bore disseram que iriam pedir para tirarem algumas fotos e autógrafos com Gene Simmons, o vocalista, baixista e fundador dos KISS, mais conhecido pelo seu apelido "The Demon".





A banda de adolescentes é mesmo uma banda de família já que o irmão de Manfong é o baterista, Aiden, e os seus primos Triel Bird, Talvin Bird e Niara Tilmouth são, respetivamente, o baixista, o guitarrista e o segundo vocalista do grupo.



Manfong disse que o “estilo, o brilho, o glamour, a música e os movimentos” foram o que o que os atraiu nos icónicos KISS desde o primeiro momento.





Os Mulga Bore Hardrock subirão ao palco do CBUS Super Stadium que tem capacidade para cerca de 28 mil pessoas, e que se espera que encha no dia 10 de setembro.





E é interessante pois cabe neste estádio quase a totalidade da população de Mulga Bore – cerca de 31 mil pessoas.





A banda Aborígene do ´Red Centre´ já são verdadeiras estrelas





A jovem banda começou de forma muito humilde, mas desde logo muito promissora, mantendo a tradição familiar de tocar músicas gospel e country, que começou com seus pais.





Pouco tempo depois, ganharam uma competição de bandas escolares. Como já nessa altura adoravam os KISS, ganharam o evento com uma mistura de covers do KISS e alguns originais próprios.





A banda, que já é uma superestrela do rock'n'roll, considera que está a abrir o caminho para uma nova geração de bandas de rock oriundas de todo o Território do Norte e reconhece que as oportunidades para as Primeiras Nações são raras e que é preciso aproveitar cada uma delas.



Os Mulga Bore Hardrock lançaram, entretanto, um convite sério aos KISS para estes fazerem uma tournée exclusiva pelo Território do Norte. Resta agora saber se os gigantes do glam-rock irão aceitar e, a acontecer, será um evento histórico para as Primeiras Nações do ´Red Centre´.





